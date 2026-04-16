【HMV＆BOOKS NAMBA】＜移転グランドオープン記念企画＞ミュージアム連動キャンペーンやコスメブランド POP UP 企画など続々決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶「HMV＆BOOKS NAMBA」特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260122120/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260122120/)

2026年1月17日(土)よりなんばマルイ5階にて先行開業している「HMV＆BOOKS NAMBA」が、4月24日(金)になんばマルイ7階にてグランドオープンいたします。

このたび、グランドオープン記念企画として、ミュージアム連動キャンペーンやPOP UP企画の実施が決定しました。

まず、「hmv museum なんば」の初回展示企画『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』と連動した店舗限定キャンペーンの実施が決定！店舗限定の店内放送やサイン＆メッセージ入りミュージアムポスター展示のほか、『LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”』 大阪公演のチケットをお持ちの方を対象に来場特典のプレゼント企画も行います。

さらに、「ルシードエル アルガンリッチオイルシリーズ」のBTS Jinさんキャンペーンを記念して、POPUP SHOPの開催が決定。POPUP SHOP限定の大型ビジュアルパネル設置のほか、公式SNSフォローキャンペーンも実施いたします。

そのほかにも、2026月4月25日(土)開催予定のミニライブ&特典会『EBiDAN OSAKA「ほな！楽しもか！！2026April～いくで！HMV&BOOKS NAMBA～」』を皮切りに、今後もさまざまなインストアイベントの順次開催を予定しております。

グランドオープン記念企画に関しては、順次、店舗特設ページ（https://www.hmv.co.jp/news/article/260122120/）にて発表いたしますので、お見逃しなく！

新たなエンタメ体験を発信する拠点として生まれ変わる「HMV＆BOOKS NAMBA」。この機会にぜひご来店ください！

『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』店舗限定キャンペーン

▶特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251024142/

＜大阪会場 開催概要＞

・日程：2026年4月24日(金)～5月10日(日)

・会場：hmv museum なんば （「HMV&BOOKS NAMBA」店内）

・営業時間：11:00～20:00 ※入場は19:30まで

▶店舗Xアカウント：@hmvbookssinsaib（https://x.com/hmvbookssinsaib）

＜HMV&BOOKS NAMBA オープン記念キャンペーン概要＞

１.『LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”』 大阪公演連動特典配布

キャンペーン期間中、ミュージアムご入場時に『LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”』大阪公演のチケットをご提示いただくと、限定の「メインビジュアル ピクチャーチケット」をプレゼントいたします。

・キャンペーン期間：2026年5月3日(日)～5月10日(日)

・特典：メインビジュアル ピクチャーチケット

・特典配布方法：『LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”』 大阪公演のチケット、またはチケット購入が確認できる画面をミュージアム入場時にご提示ください。

※特典は1回のご入場につきお1人様1枚までとなります。

※同行者様分含めて公演チケットを2枚以上ご購入の場合、チケット当選通知は購入代表者様のみに表示されます。対象の同行者様は、必ず代表者様と一緒にご入場ください。

※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※配布状況につきまして、HPやSNSなどでの個別のお問い合わせにはお答えできません。

※印刷した公演チケットや購入画面のキャプチャのご提示では、特典をお渡しできません。

※不正行為が確認された場合、本施策の内容を変更または中止する場合がございます。

２. HMV&BOOKS NAMBA 店舗限定店内放送

TrySailによるスペシャル店内放送を期間限定で実施いたします。ぜひ店内でお楽しみください。

・放送期間：2026年4月24日(土)～5月10日(日)

※放送期間は予告なく変更・中止になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

３. サイン＆メッセージ入りミュージアムポスター展示

店内では、TrySailのサイン＆メッセージ入りのポスターを期間限定で展示します。

・掲出期間：2026年4月24日(土)～5月10日(日)

※掲出期間は予告なく変更・中止になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「ルシードエル アルガンリッチオイルシリーズ」 POPUP SHOP

・場所：HMV&BOOKS NAMBA

・期間：2026年4月24日(金)～5月4日(月)

・住所：大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F POPUPスペース

・営業時間：11:00～20:00

【販売商品】

・ルシードエル アルガンリッチオイルシリーズ

オイルトリートメント #EXヘアオイル／オイルトリートメント #EXヘアオイル リッチモイスチャー／

オイルトリートメント #EXヘアオイル シアーグロス／オイルトリートメント #EXヘアリペアオイル／

オイルトリートメント #EXヘアオイル うねり・くせケア／#プレミアムピュアオイル／#オイルインヘアミルク

・ルシードエル アールイーシリーズ

アールイー リペアシャンプー／アールイー リペアシャンプー つめかえ用／アールイー リペアトリートメント／アールイー リペアトリートメント つめかえ用／アールイー リペアヘアマスク／アールイー リペアヘアオイル／アールイー リペアヘアミルク

▶商品詳細はこちらよりご確認いただけます：https://www.lucido-l.jp/

※2026年4月23日(木)～5月4日(月)の期間、HMV&BOOKS SHIBUYAでも同内容で開催します。

＜大型ビジュアルパネル設置＞

POPUP SHOP限定で制作されたBTS Jinさんの大型ビジュアルパネルを設置します。

＜公式SNSフォローキャンペーン特典配布＞

ルシードエル Instagram公式アカウント（@lucidol_japan(https://www.instagram.com/lucidol_japan/)）またはコスメサイト morecos+（モアコス）X公式アカウント（@morecosofficial(https://x.com/morecosofficial)）のいずれかをフォローしていただき、店頭で画面をご提示いただくと、「アールイー リペアシャンプー・トリートメント 1DAYトライアル」をプレゼントいたします。

＜ルシードエル Jin オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン第2弾＞

ポストカードブックやカード型ミラー、ヘアバンドなど豪華オリジナルアイテムが当たる「ルシードエル Jin オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン第2弾」の応募受付が2026年4月23日(木)より開始されます。「HMV&BOOKS NAMBA」での対象商品ご購入レシートもキャンペーン応募いただけますので、ぜひご利用ください。

・レシート有効期間：2026年4月1日(水)～6月21日(日)

・応募受付期間：2026年4月23日(木)～6月21日(日)

▶キャンペーン詳細：https://www.lucido-l.jp/news/2026cp2.php

RCサクセション＆忌野清志郎 55th Celebration POP-UP STORE

・場所：HMV&BOOKS NAMBA

・期間：2026年4月24日(金)～5月10日(日)予定

・住所：大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F POPUPスペース

・営業時間：11:00～20:00

詳細は以下の特設ページをご確認ください。

▶ 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260216176/

「HMV&BOOKS NAMBA」インストアイベント情報

店内ではさまざまなイベントの開催を予定しています！ぜひイベントスケジュールをチェックいただき、HMV&BOOKS NAMBAまでお越しください。

＜イベントスケジュール：出演者＞ ※情報：2026年4月16日時点

・4月25日(土)：EBiDAN OSAKA

・4月29日(水・祝)：宇野昌磨

・4月30日(木)：阪田マリン

・5月1日(金)：文坂なの

・5月2日(土)：藤村・嬉野ディレクター（水曜どうでしょう）

・5月5日(火・祝)：阪本奨悟

・5月6日(水・祝)：VELLE.J

・5月8日(金)：KIRITO

・5月16日(土)：岸本勇太

・5月17日(日)：一ノ瀬颯

・5月23日(土)・24日(日)：Lienel

・5月28日(木)：DKB

・6月6日(土)：知英（KARA）

・6月13日(土)：中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）

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▶HMV&BOOKS NAMBA イベント情報：https://www.hmv.co.jp/st/eventlist/BSB/