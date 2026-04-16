三重県生涯スポーツ協会がサッカー・野球などのコーチ志望者向けインターンシップ参加者を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、大学生および専門学校生を対象に、サッカーや野球の指導現場に関わるインターンシップ参加者の募集を開始します。

三重県生涯スポーツ協会では、地域に根差したスポーツ振興活動の一環として、子どもたちを対象とした各種スポーツスクールや体験会、イベントなどを実施しています。今回のインターンシップでは、とくにサッカーや野球の現場で、子どもたちの指導補助や教室運営に携わっていただける学生を募集します。

本インターンシップは、将来スポーツ指導に携わりたい方や、子どもと関わる仕事、教育、地域貢献、イベント運営などに関心のある方にとって、実践的な経験を積むことができる機会です。現場では、コーチのサポートをはじめ、教室の準備・運営、参加者対応など、スクールを支えるさまざまな業務に関わっていただく予定です。サッカーや野球の現場では、子どもたちに技術を伝えることだけでなく、一人ひとりに寄り添いながら、挑戦する気持ちや成長する喜びを支える姿勢も大切になります。今回のインターンシップを通じて、スポーツ指導の実際を学びながら、コミュニケーション力や現場対応力、企画・運営の力を身につけていただければと考えています。

活動内容や参加日程、期間などの詳細については、本人の希望や学校のスケジュール、経験、関心分野などを踏まえたうえで、個別に相談しながら調整する予定です。スポーツに関わる経験を積みたい方、サッカー・野球などのコーチに興味のある方、子どもたちの成長を支える活動に携わりたい方からのお問い合わせをお待ちしております。

●インターンシップ募集概要

対象：大学生、短期大学生、専門学校生

主な活動内容：

・サッカーや野球などのスポーツスクールにおける指導補助

・プログラミング指導補助

・スクール、体験会、イベントの運営補助

・参加する子どもたちへのサポート

・会場準備、受付、片付けなどの補助業務

・広報、情報発信、事務局業務の補助

※活動内容は希望や適性に応じて相談のうえ決定します。

活動場所：三重県内の各スクール会場

活動期間・活動日数：応相談（学校の授業や予定に応じて調整します）

募集分野：サッカー、野球、ドッジボールなど

応募方法：三重県生涯スポーツ協会まで、お電話またはメールにてお問い合わせください。

詳細をご案内のうえ、活動内容などを個別に調整いたします。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

（担当：橋川）

TEL：059-273-5300（平日10:00～17:00）

E-mail：wakuwaku@lifelong-sport.jp