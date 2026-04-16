【バイテック生成AIオンラインスクール】 受講生コミュニティ「b-Crew」にて第3回生成AIコンテスト 「b-Crew Creative Award ― バイテック PR動画コンテスト」を開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、受講生コミュニティ「b-Crew（ビークルー）」にて、第3回生成AIコンテスト「b-Crew Creative Award ― バイテック PR動画コンテスト」を開催いたします。 本コンテストは、バイテック生成AIオンラインスクールのPR・CM動画をAIツールを活用して制作する実践型企画です。受講生がサービスの特徴を自分なりに解釈・表現しながら、動画制作という形でAI活用スキルをアウトプットできる機会を提供します。

■ 第3回 b-Crew 生成AIコンテスト

「b-Crew Creative Award ― バイテック PR動画コンテスト」開催の背景

生成AIの活用領域は、テキストや画像にとどまらず、動画制作へと急速に広がっています。AIを使えば、専門的な映像制作スキルがなくても、アイデアと指示設計次第でクオリティの高い動画を制作できる時代になりました。

そこでバイテック生成AIオンラインスクールの受講生コミュニティ「b-Crew」では、学習成果を実際の作品として形にし、発信・共有できる場として生成AIコンテストを継続開催しています。 第3回となる今回は、AI動画生成ツールを使ったPR動画制作をテーマに、「b-Crew Creative Award ― バイテック PR動画コンテスト」を実施します。

■ 「b-Crew Creative Award ― バイテック PR動画コンテスト」とは

今回のコンテストでは、累計2,500名以上が学ぶ実践型オンラインAIスクール「バイテック生成AI」のPR・CM動画を、AIツールを活用して制作していただきます。 公式LPの情報やサービスの特徴をもとに、「バイテックに入りたい！」「AIスキルを身につけたい！」と思わせる60秒以内の動画を自由な発想で制作してください。



訴求に使えるサービスの特徴（一例）は以下の通りです。



・最短2ヶ月で年収

・キャリアを上げるAI活用スキルが身につく

・全10コース・600以上のカリキュラムが学び放題

・採用率1.6%の精鋭AIメンターによるマンツーマンサポート

・案件マッチングサービス「b-Works」で学んだスキルを即収益化

・受講生コミュニティ「b-Crew」で卒業後もスキルアップし続けられる

・未経験から90%が案件獲得に成功



公式LP：https://generative-ai.bytech.jp/

■ 開催概要

・コンテスト名

第3回 b-Crew 生成AIコンテスト

「b-Crew Creative Award ― バイテック PR動画コンテスト」



・募集期間

2026年4月16日（木）～ 4月30日（木）



・結果発表

2026年5月5日（火）



・参加対象

b-Crew参加者



・使用可能ツール

自由

※ AI動画生成ツール、編集ソフトなど利用ツールは問いません

■ 制作ルール・禁止事項

制作にあたっては、以下のルールをご確認ください。



・動画尺：60秒以内

・登場キャラクター：自由（オリジナルキャラ、AI生成キャラなど制限なし）



以下の内容を含む動画は審査対象外となります。



・センシティブな表現（暴力・性的表現等）を含むもの

・他社の実名を出すもの（「A社」「B社」などの仮名表記は可）

■ 賞・特典

今回のコンテストでは、以下の景品を用意しています。



・グランプリ

Amazonギフト券 5,000円分

・準グランプリ

Amazonギフト券 2,000円分



受講生が学習成果を形にし、挑戦の機会を得られるだけでなく、優れたアウトプットを称える場としても位置づけています。

■ 応募方法

応募は、以下の2ステップで完了します。



１. コンテスト提出フォームの送信

https://forms.gle/EyN75wD4jxEHxCJP6



２. コミュニティ内「#コンテスト」チャンネルの本コンテストフォーラムへ投稿

作品一式を本フォーラムへご投稿ください。

■ コンテスト詳細・応募規約

コンテストの概要、応募方法、応募規約の詳細については、以下のページをご確認ください。



【コンテスト詳細ページ】

https://www.notion.so/shiota/b-Crew-AI-2f868ab0f2a5805ca609ec39636e6fc1?source=copy_link

■ 学習を「アウトプット」として形にする場へ

b-Crew生成AIコンテストは、受講生が日々の学習やAI活用の成果を、実際のアウトプットとして形にし、発信・共有できる機会として実施しています。 完成度だけを競う場ではなく、自分なりの工夫や試行錯誤を表現し、他の受講生の取り組みからも学べる実践の場であることを重視しています。

バイテック生成AIオンラインスクールでは今後も、受講生が学んだ内容を「理解した」で終わらせず、「使える」「形にできる」「発信できる」学びへとつなげられるよう、実践的な企画を継続してまいります。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/42_1_8ccb4f7b48fe25eb92c64bfbc1a88e1a.jpg?v=202604170951 ]