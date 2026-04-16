切り抜き動画編集に特化した「スコラボ デスクトップ版」ご利用事前登録、及びβテストを開始！

株式会社luco

株式会社luco（本社：東京都渋谷区、代表取締役：呂文軒）は累計10万ユーザー以上を有する「スコラボ」のデスクトップ版(windows/Mac対応)について、本日よりクローズドβテスト(無料)の実施と一般利用の事前登録を開始しました。

スコラボ デスクトップ版とは

スコラボ デスクトップ版は、累計10万人以上が利用する配信画面デザインサービス「スコラボ」(https://sucolab.jp)が更なる機能拡張を進めるべく、リリース予定のWindows / MacOS向けデスクトップアプリです。

今回はデスクトップ版固有の機能として、AIエージェントが背景や固有名詞の調査から動画化までを自律的に実行する「動画編集機能」の詳細を発表します。本日より、この機能のクローズドβテスト参加者の募集を開始し、逐次ご招待します。

事前登録・βテスト参加申請共通フォーム：

https://forms.gle/v3tHKckB1tK7ecvXA

スコラボ 動画編集機能の特徴

「Gemini / GPT が全てを操作できる」動画編集ソフト動画を選択すると、すべての話題をリストにした「ガイド」が生成され、指定もしくは指示で「チャプター」を作成できます

スコラボでは動画を選択すると、まず文字起こし情報を元に自動的にTwitter上から用語を検索、誤変換や表記を修正した上で、すべての話題の流れを「ガイド」画面で簡潔に確認できます。

具体的なガイドの番号や、おまかせと指定すると、AIエージェントが画面の登場人物の配色確認から始まり、ショート動画の場合は複数の動画案を同時に編集(注1)・提案・エンコード(注2)が可能です。

「ショートカット」が不要になる字幕編集パネル「動画と紐づいた映像/音声」を前提とした設計で、単語の操作で必要な編集が行えます

AIによる編集のみならず、手動の操作でさらなるクオリティアップが可能です。

スコラボでは「映像」「音声」「字幕」を内部的にすべて同期させたことで、「字幕の改行・改ページ」「カット・カットされた間の復元」操作を編集点に触ることなく、単語間/行間のクリックのみで行える構造としました。

初めて体験する方でも、何もショートカットキーを覚えることなく、すべての編集操作が可能です。

「切り抜きのための」文字デザイン設定テキストスタイルの色として、「発言者色」を選択可能。全員の発言をまとめて管理できます。

スコラボでは文字に対して「スタイル」と「発言者」両方を指定できます。「スタイル」内で使用する各色には「発言者色１.～３.」を指定でき、発言者を登録することで配色が上書きされます。

文字の多重縁取り、背景色、文字と背景の自動リサイズ等、スタイル上でほとんどの計算を自動的に行うことで、他の動画編集ソフトでは字幕個別に必要な設定を一元化し、人間もAIも入力文字が崩れにくい構造を可能にしています。

会話開始「レシピ」で誰でも簡単にカスタム & 指示レシピを選択した際の会話開始画面の例

動画編集を初めて触る方でも、あらかじめ用意された「レシピ」を選ぶだけで、スコラボが編集をノンストップで進めます。クローズドβテスト開始時点では「雑談配信 → 縦長ショート」のレシピを標準搭載しており、テスト期間中のフィードバックを受けてゲーム配信や横型切り抜き動画、サムネイル制作等、随時拡充予定です。

技術者の方は、ワークスペースディレクトリから独自レシピの作成のみならず、セッション間で共通のスキルファイル・さらにシステムプロンプトを全て編集できます。会話の雰囲気や、編集の流れを自分好みにカスタマイズ・ファイルの配布が可能です。

AI機能とデータの安全について

デスクトップ版のスコラボでは、最新情報の検索の都合上X AIが提供する「Grok」の利用許可を必須とし、編集作業はGoogle社が提供する「Gemini」とOpenAI社が提供する「GPT」シリーズから選択可能です。使用するAI機能は社会一般的に使用される上記3社が提供するものに限定し、入力データを保存しない(学習に使用しない)企業向けAPIプランのみで動作しています。(注3)

学習過程が不確かなオープンソースモデルのダウンロードと実行一切行わない上で、スコラボサーバーは料金集計のみを担い、データをパススルーして上記3社へアクセスしています。使用プロンプト・実行履歴はすべてコンピュータ内に保存されるため、データ内容や制作中のプロジェクトが外部に漏れる心配はありません。

(注1) 部分的なサブエージェント機能を指します。メインセッションがプロジェクトファイルに登場人物・使用文字スタイルを選択して設定し、チャプターごとのタイトルと方針を決めると、チャプターごとにサブエージェントを並列起動して前後から具体的な話題の流れと拾うべき発話行を判断します。これと同様に、文字起こしの修正やガイド生成も関連情報の検索をまず行い、調査結果が同期されたエージェントが約200行ずつ誤変換修正やガイド生成を担当することで、長時間の素材動画でも高速な編集を実現しています。対応する作業以外はメインセッションが直列的に行います。

(注2) エンコード時に「チャプターを繋げて出力」と「チャプターごとに出力」から選択できることで、1つのプロジェクトファイルから複数のショート動画を同じデザインルールで編集できる構造を指します。複数プロジェクトファイル(切り抜き元動画)の同時操作はできません。

(注3) 「GPT-5.4」への対応を優先して開発しており、CBT段階では他のモデルや「Gemini」をご利用いただけない場合があります。「Gemma4」等、提供企業が明らかなモデルについては今後追加対応する可能性があります

サンプル動画提供へのご協力：月見らび (https://x.com/tukimirave )

事前登録 及び クローズドβテストのご案内

サービスの性質上、常時稼働による悪質な大量投稿防止を防止するため、事前登録による段階的な承認と、招待制による公開を予定しています。

また、一般公開に先立ち、4月16日より関係者・活動中のVTuber及び運営スタッフのみを対象とするクローズドβテストを開始いたします。

ご登録及び、詳しい実施要項は以下フォームよりご確認ください。

事前登録・βテスト参加申請共通フォーム：

https://forms.gle/v3tHKckB1tK7ecvXA

スコラボについて

スコラボとは、VTuberのための配信画面デザインサービスです。今回のデスクトップ版事前登録と動画編集機能搭載に伴い、配信者コンテンツの総合ラボへの進化を目指します。

■HP：https://sucolab.jp/

■X(Twitter)：https://x.com/sucolab_jp

株式会社lucoについて

会社名: 株式会社luco

所在地: 東京都渋谷区代々木1-16-15 グリーンヒルズ302号室

代表者: 呂文軒

事業内容: インターネットサービスの企画開発

会社HP: https://www.luco.co.jp