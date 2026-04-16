【40Gbps爆速転送】ORICOの4-in-1 CFexpressカードリーダーが30%以上OFF

深圳市奥睿科电子商务有限公司

プロのフォトグラファーやビデオグラファーの皆様、データのバックアップ待ち時間にサヨナラしませんか？

今回ご紹介するのは、Thunderboltインターフェースに対応し、最大40Gbpsの転送速度を誇る**ORICOのフラッグシップカードリーダー「M4DK」**です。

⚡ 圧倒的なパフォーマンス：40Gbpsの世界

4-in-1 同時読み取り： CFexpress Type B / Type A / SD / TF の4スロットを搭載。異なるメディアからのデータを一度に、かつ高速にPCへ取り込めます。

8Kビデオ対応： 膨大なデータ量を持つ8K動画も、ストレスなくスムーズに転送。作業効率が劇的に向上します。

Ice-Skin放熱技術： 高速転送時に発生する熱を、アルミ合金ボディと独自の冷却設計（Ice-Skin）で効率的に排出。安定した動作を維持します。

📸 プロの現場に応える信頼性

幅広い互換性： Sony、Canon、Nikon、Fujifilmなど、主要メーカーのハイエンドカメラで使用されるメディアを網羅。

Thunderbolt専用設計： 限界速度を引き出すため、Thunderboltインターフェース搭載PCに最適化されています。

こんな人に特におすすめ！

ハイエンドカメラのユーザー： Sony α1/α7S III（Type A）や、Canon EOS R3/R5、Nikon Z9（Type B）など、異なるメディア規格を使用している方に最適です。

動画クリエイター・編集者： 4K/8KのRAW動画など、テラバイト級のデータを日常的に扱うプロフェッショナル。転送待ち時間を大幅に短縮し、クリエイティブな時間を増やせます。

MacBook ProやThunderbolt搭載PCのユーザー： PCのスペックを最大限に活かし、外付けドライブへの直接書き込みや高速バックアップを行いたい方。

複数のメディアを同時にバックアップしたい方： SDカードとCFexpressを同時に挿してコピーできるため、現場でのデータ管理が劇的に楽になります。

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通常価格では少し手の届きにくいプロ仕様モデルが、今なら約4,700円引きで購入可能です！

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総評：時間は資産。投資する価値のある一台

15,000円超えの製品が11,000円台で手に入るのは非常に稀です。これ一台あれば、カードリーダーを何個も持ち歩く必要はありません。あなたのワークフローを次のステージへ引き上げる、最強の投資になるでしょう。