【名古屋 子ども英語×STEM教育】小学生が、地震・火山・竜巻を英語で学ぶ ”防災サイエンスプログラム″を開催

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話・英語学童・STEAM 教育を展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年3月25日（水）～3月28日（土）の4日間、自然災害の科学 ”Disaster Science” をテーマに小学３年生～６年生を対象とした ALIVE STEM CAMP 2026 Spring のイベントを開催いたしました。

それぞれ量を変えて試行錯誤

本プログラムでは、英語を使って、竜巻や台風、地震､火山といった地球規模の現象を英語で学び、実験・クラフト・議論を通して科学的思考力と非認知能力（主体性・協働性・レジリエンス）を育む教育を実践しました。テーマごとに1日単位で参加できる本プログラムは、地域を超えて全国から子どもたちが集まり、学び合う人気の教育機会となっています。リピーターも多く、高い満足度を誇ります。

トライ＆エラーから生まれる“生きる力”

本プログラムは、知識の習得にとどまらず、試行錯誤（トライ＆エラー）を通じた学びを体験することを目的としました。例えばトルネード（竜巻）の実験では、あえて材料の分量や条件を変化させて、「どうすれば成功するのか」を子どもたち自身が考え、何度も挑戦しました。思うようにいかないもどかしさを感じながらも、仲間と意見を出し合い、圧力や材料のバランスを調整し続ける姿が印象的でした。そして、何回か失敗を乗り越えた先に、ついに成功。目の前で起こった現象に歓声が上がり、その瞬間は大きな達成感と自信へとつながりました。このような体験こそが、非認知能力（やり抜く力・挑戦する力・協働する力）を育む重要な機会となります。本プログラムを通じて、子どもたちには以下のような成長が見られました。

・自分の体験や考えを言葉にして議論する力

・仲間と協力しながら課題を解決する力

・失敗を繰り返しながら挑戦し続けるレジリエンス

・「なぜ？」から始まる探究心

これらは、AI時代に求められる“非認知能力”そのものであり、将来にわたって活きる大切な力です。

開催概要

イベント名：ALIVE STEM CAMP 2026 Spring

日程：2026年3月25日（水）～3月28日（土）10:00～15:00

場所：アライブイングリッシュスクール東校 （名古屋市東区泉１丁目21-12 ）

対象：小学３年生～小学６年生

内容：英語で開催する「自然災害（竜巻・地震・火山）」をテーマとしたSTEM教育プログラム

形式：実験・クラフト・ディスカッションを組み合わせた体験型学習

プログラム詳細【すべて英語での開催】

【1日目】竜巻・台風 風の力を科学する

風や空気の動きを学び、竜巻や台風の仕組みを理解しました。クラフトで風速計を制作し、身近な天気の話題からスタートし、子どもたちは楽しみながら学びをスタートさせました。※竜巻の実験のみ４日目に実施

【2日目】地震のしくみ 揺れを見える化

地球の構造から地震の原理について学びました。地震計やアラームを制作し、揺れの伝わり方や震源地の特定に挑戦。個々の体験を言語化し、共有することで学びがより深まりました。

【3日目】耐震・免震 建物はどう守られるか

耐震や免震構造を学び、模型制作と強度テストを実施しました。「強い構造とは何か」について探究。模型づくりと強度テストを通じて、「どの構造が強いのか」を考えながら試行錯誤する姿が見られました。

【4日目】火山 地球のエネルギーを体感

火山の仕組みと噴火のメカニズムを学習。ボルケーノとトルネードの実験を通じて理解を深め、4日間の学びを統合。特に噴火実験と竜巻実験では、歓声が上がるほどの盛り上がりを見せました。

アライブではこれからも、英語×STEM×探究学習を軸に、子どもたちの「知りたい」という本能を引き出し、世界とつながる力・未来を切り拓く力を育ててまいります。

株式会社アライブについて

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEM・STEAMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を単なる語学ではなく「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。