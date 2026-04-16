「ABEMA」で独占配信中、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』ファイナリスト・VERRY SMoL話題曲『ベリースモール』のMVを公開

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて独占配信中の、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』において、ファイナリストに選出され、大きな注目を集めたラッパー・VERRY SMoLが2月18日（水）にリリースした新曲「ベリースモール」のミュージックビデオが公開されました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vbivJyjA7_M ]

『ラップスタア』は、次世代のヒップホップシーンを担う新たな才能を発掘するオーディションプロジェクトです。2025年に放送された『RAPSTAR 2025』のSELECTION CYPHERで披露されたVERRY SMoLの「ベリースモール」は、自身の現状や葛藤、そして未来への決意を赤裸々に表現し、多くの視聴者・リスナーの共感を集めました。

今回公開されたMVでは、そんな楽曲に込められた想いをさらに映像として昇華。18歳を目前に控え、周囲が進路を決めていく中で、自身の将来に迷いながらも「このチャンスを掴みたい」ともがく姿や、「どうしよう」という不安から「どうにかしてやる」という覚悟へと変化していく心情を、リアルかつ力強く描いています。

レコーディングでは、“弱さ”に飲み込まれないよう力強い表現にこだわり、歌い方やフレーズの細部に至るまで何度も調整を重ねたという本楽曲。MVでもそのこだわりが随所に表れており、VERRY SMoLの現在地と覚悟を体感できる作品に仕上がっています。

また、本楽曲のビートを手がけたChaki Zulu氏は、「ビートを作った本人でも想像できなかった最適解のフローをサイファーで提示された」とコメント。「“かました曲”ではなく、“かまされた曲”としてリリースすることになった」と、その完成度の高さを称賛しています。

『RAPSTAR 2025』でのパフォーマンスをきっかけに一躍注目を集めたVERRY SMoL。自身の葛藤と覚悟を刻んだ『ベリースモール』MVは、彼の新たなスタートを象徴する作品となっています。今後のさらなる活躍にぜひご期待ください。

VERRY SMoL

■VERRY SMoL コメント全文

「18歳を目前に控え、周囲が進路を決めていく中で、自分はなかなか注目されず、音楽でも結果が見えない日々に『どうしよう』と悩んでいました。そんな中で『RAPSTAR』の応募が始まり、このチャンスを掴み切りたいという思いで歌ったのがこの曲です。

フルバージョンでは、Chaki Zuluさんとも相談しながら、今のありのままの悔しさを最後のバースに込めました。『どうしよう』という気持ちから『どうにかしてやる』という気持ちに変わっていく、その変化を表現しています。

レコーディングでは、弱い印象になりすぎないように力強く歌うことを意識して、細かくチェックしながら何度も録り直しました。覚えやすさとオリジナリティのバランスにもこだわっていて、自分の中でもすごく大事な一曲になりました」

■Chaki Zulu氏 コメント全文

ビートを作った本人でも全く想像できなかった最適解フローをサイファーでブッかまされた。

おそらくみんなもブッかまされたであろう。

その時からこの曲をリリースすることで頭がいっぱい。

おかげで初めて”かました曲”じゃなく、”かまされた曲”をリリースすることとなりました。

おめでとう。

さらに、VERRY SMoLの「雨上がり」のMVも公開中です。本楽曲は、自身のスタイルを提示することをテーマに制作され、「埋もれている人たちへ向けて、腐らずに続けてほしい」というメッセージを込めた一曲。壮大なビートに乗せて、のびやかに歌い上げる自身のスタイルを全面に打ち出し、ラッパーとしての覚悟と現在地を表現しています。

VERRY SMoL「雨上がり」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZvJ81vB10f4 ]

＜楽曲情報＞

VERRY SMoL 「ベリースモール」

アーティスト：VERRY SMoL

タイトル：ベリースモール

リリース日：2026年2月18日（水）

Link Core：https://linkco.re/dGQDf5Dc

各種配信サービスにてリリース

MV情報：https://m.youtube.com/watch?v=vbivJyjA7_M

最新情報は、『RAPSTAR 2025』公式SNSおよび、各アーティストのSNSにて随時発表いたします。

『ラップスタア』公式X（ https://x.com/rapstar_jp ）

『ラップスタア』公式インスタグラム（https://www.instagram.com/rapstar_STARZ 2025 2025/ ）

■ABEMA『RAPSTAR 2025』 番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/243-213

※#1～#3は無料で視聴いただけます。