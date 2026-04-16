Steamで好評配信中のリアルタイム対戦ゲーム『動物園ウォーズ』、iOS / Android版を本日配信開始

Studio GG

Studio GGは、リアルタイム対戦タワーディフェンスゲーム『動物園ウォーズ』のiOS / Android版を、本日2026年4月16日より配信開始しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p6vR_s2fWKI ]

『動物園ウォーズ』は、

かわいい動物たちと果物を使って戦う、

リアルタイム対戦タワーディフェンスゲームです。



手持ちの6枚の動物・果物カードからデッキを組み、

リアルタイムでユニットを出撃。

先に相手の動物園を倒したプレイヤーが勝利します。



フレンドバトルでは、

ゲームを持っていない友達とも対戦可能。

URLや招待リンクから、ブラウザですぐに参加でき、

インストール不要で気軽にPvPを楽しめます。

さらに、アカウント連携および引き継ぎコードによるセーブデータ復元にも対応しており、

プラットフォームをまたいで同じデータで遊ぶことができます。

ゲーム概要

主な特徴

- タイトル：動物園ウォーズ- ジャンル：リアルタイム対戦タワーディフェンス- 対応プラットフォーム：iOS / Android / Steam- プレイ人数：1～2人- 価格：300円（税込）（Steam版は500円（税込））- 1プレイ時間：2分- 開発：Studio GG1. かわいい動物たちの本格リアルタイム対戦

ポップで親しみやすい動物キャラクターが多数登場。

一方で、カードを出す順番やタイミングによって戦況が大きく変化する、読み合いのある対戦を楽しめます。

2. 1バトル2分のハイテンポ設計

短時間で勝敗が決まるため、スキマ時間でも遊びやすく、繰り返し対戦しやすいテンポ感が特徴です。

3. URL共有で友達とすぐ対戦

QRコードを読み取ってもらうか、友達に対戦URLを送るだけでゲームに招待可能。

配信視聴者や友人とも、すぐに対戦を始められます。

4. Steam版とのクロスプレイ・クロスセーブに対応

アカウント連携や引き継ぎコードにより、

Steam（PC）版とスマートフォン版で同じデータで遊べます。

いつでも、どこでも、対戦を楽しめます。

ストアURL

公式サイト

- App Store：https://apps.apple.com/app/id6759058085- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studiogg.zoowars- Steam：https://store.steampowered.com/app/3989360/- Studio GG 公式サイト：https://studiogg.jp/