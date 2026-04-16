Steamで好評配信中のリアルタイム対戦ゲーム『動物園ウォーズ』、iOS / Android版を本日配信開始
Studio GG
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p6vR_s2fWKI ]
『動物園ウォーズ』は、
- タイトル：動物園ウォーズ
- ジャンル：リアルタイム対戦タワーディフェンス
- 対応プラットフォーム：iOS / Android / Steam
- プレイ人数：1～2人
- 価格：300円（税込）（Steam版は500円（税込））
- 1プレイ時間：2分
- 開発：Studio GG
1. かわいい動物たちの本格リアルタイム対戦
ポップで親しみやすい動物キャラクターが多数登場。
2. 1バトル2分のハイテンポ設計
3. URL共有で友達とすぐ対戦
QRコードを読み取ってもらうか、友達に対戦URLを送るだけでゲームに招待可能。
4. Steam版とのクロスプレイ・クロスセーブに対応
アカウント連携や引き継ぎコードにより、
- App Store：https://apps.apple.com/app/id6759058085
- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studiogg.zoowars
- Steam：https://store.steampowered.com/app/3989360/
- Studio GG 公式サイト：https://studiogg.jp/
Studio GGは、リアルタイム対戦タワーディフェンスゲーム『動物園ウォーズ』のiOS / Android版を、本日2026年4月16日より配信開始しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p6vR_s2fWKI ]
『動物園ウォーズ』は、
かわいい動物たちと果物を使って戦う、
リアルタイム対戦タワーディフェンスゲームです。
手持ちの6枚の動物・果物カードからデッキを組み、
リアルタイムでユニットを出撃。
先に相手の動物園を倒したプレイヤーが勝利します。
フレンドバトルでは、
ゲームを持っていない友達とも対戦可能。
URLや招待リンクから、ブラウザですぐに参加でき、
インストール不要で気軽にPvPを楽しめます。
さらに、アカウント連携および引き継ぎコードによるセーブデータ復元にも対応しており、
プラットフォームをまたいで同じデータで遊ぶことができます。
ゲーム概要
- タイトル：動物園ウォーズ
- ジャンル：リアルタイム対戦タワーディフェンス
- 対応プラットフォーム：iOS / Android / Steam
- プレイ人数：1～2人
- 価格：300円（税込）（Steam版は500円（税込））
- 1プレイ時間：2分
- 開発：Studio GG
主な特徴
1. かわいい動物たちの本格リアルタイム対戦
ポップで親しみやすい動物キャラクターが多数登場。
一方で、カードを出す順番やタイミングによって戦況が大きく変化する、読み合いのある対戦を楽しめます。
2. 1バトル2分のハイテンポ設計
短時間で勝敗が決まるため、スキマ時間でも遊びやすく、繰り返し対戦しやすいテンポ感が特徴です。
3. URL共有で友達とすぐ対戦
QRコードを読み取ってもらうか、友達に対戦URLを送るだけでゲームに招待可能。
配信視聴者や友人とも、すぐに対戦を始められます。
4. Steam版とのクロスプレイ・クロスセーブに対応
アカウント連携や引き継ぎコードにより、
Steam（PC）版とスマートフォン版で同じデータで遊べます。
いつでも、どこでも、対戦を楽しめます。
ストアURL
- App Store：https://apps.apple.com/app/id6759058085
- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studiogg.zoowars
- Steam：https://store.steampowered.com/app/3989360/
公式サイト
- Studio GG 公式サイト：https://studiogg.jp/