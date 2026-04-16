月間100万人が利用する個人投資家向け企業データサイト【IRBANK】が「サービスの大幅アップデート」を発表。人数限定のクローズドβ版参加者を募集開始！

■ IRBANKについて

株式会社IRBANK

IRBANKは、約4,000社以上の上場企業データを網羅し、過去20年以上にわたる財務・IR情報を蓄積する、月間500万PVの投資情報プラットフォームです。1日あたり数百件に及ぶ最新の開示情報を迅速に提供し、個人投資家から機関投資家、IR担当者まで幅広くご利用いただいております。

▪️クローズドβ版参加者募集 概要

今回のクラウドファンディングは、新機能をご体験いただける「β版」にいち早くご参加いただき、日頃からご利用いただいているユーザーの皆様に最速でお届けすること、そして皆様からのフィードバックをもとにサービスをさらに洗練させることを最大の目的としています。

■応募期間

2026年4月22日(水)12:00 ～ 2026年5月29日(金) 23:59

■応募方法

Campfireクラウドファンディングページにて応募可能。

支援金額1000円

参加者には様々な特典あり。

■β版体験期間（予定）

2026年6月15日(月) ～ 2026年８月15日(土)

▪️「新IRBANK」の機能とロードマップについて

クラウドファンディングページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/934494/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

2026年夏頃より、IRBANKが考える最高の株式分析環境を順次リリースしてまいります。

2027年には「全ての個人投資家にアナリストがいるような環境」の提供を目標としています。これに伴い、本年夏頃より「有料課金機能」をリリースさせていただくこととなりました。

ただし、これまで提供してきた既存の情報は、引き続き無料でご利用いただけます。

クラウドファンディングページはこちらから :https://camp-fire.jp/projects/934494/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

▪️今後のスケジュール（予定）

▪️いつも利用してくださっているユーザー様へ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179588/table/2_1_7e432158a22578b7af29471cf689e83d.jpg?v=202604170951 ]クラウドファンディングページはこちらから :https://camp-fire.jp/projects/934494/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

代表取締役社長 指田 悠馬ぜひ本クラウドファンディングを通じたβ版へのご参加をお待ちしております。

「日本を、世界で一番投資環境が整っている国にする」という壮大なビジョンの実現に向けて、日々アップデートに挑戦しています。

そんなIRBANKと日本の未来を創るためのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社IRBANK

所在地：東京都目黒区中目黒3-6-2 FSビル6F

代表者：指田悠馬

事業内容：投資情報プラットフォーム「IRBANK」の運営

サービスURL：https://irbank.net/

コーポレートサイト：https://corp.irbank.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社IRBANK 広報担当 URL：https://corp.irbank.net/contact