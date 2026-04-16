【新製品】SmallRig、DJI Osmo Pocket 4向け拡張エコシステムを発表

SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan株式会社は、DJI Osmo Pocket 4の撮影体験を最大限に引き出すために設計した、包括的なアクセサリーエコシステムを発表しました。本エコシステムにより、コンパクトなポケットカメラをプロ仕様の撮影リグへと拡張し、幅広いクリエイティブシーンに対応します。

「Unleash Potential with Imaging Solutions（映像表現の可能性を解き放つ）」のミッションのもと、SmallRigは携帯性とプロ品質を両立。クリエイターがイメージする表現を、より自由に具現化できる環境を提供します。

本ラインアップには、マグネット式ケージ、パワーグリップ、フィルターキット、ウェアラブルマウントなど多彩なアクセサリーが含まれます。バッテリー持続時間の延長、安定したホールディング、高品質な音声収録、マウント拡張といった制作上の課題に幅広く対応し、日常の記録やVlog、旅行映像から、プロダクションでのサブカメラ用途まで、携帯性を損なわずに高品質な映像制作を可能にします。

■ 主なアクセサリーラインアップ

■ 精密設計による高い拡張性と操作性

DJI Osmo Pocket 4専用設計の各アクセサリーは、カメラ本体との高い一体感を実現しながら、拡張性を大幅に向上。撮影の可能性を広げ、より快適な制作環境をサポートします。

▶専用設計による高いフィット感

Pocket 4専用設計により、確実な装着性と軽量・コンパクトな使い心地を両立。日常からアクティブな撮影まで、安定した運用を実現します。

▶多様な撮影シーンへの対応力

Vlog、ライブ配信、アウトドア撮影、POV撮影など、幅広い用途に最適化。シーンごとに必要な機能へスムーズに対応できます。

▶シームレスな撮影ワークフロー

コールドシューマウントや外部電源拡張により、長時間撮影をサポートし、制作効率を高めます。

▶高い保護性能と携帯性

収納時も持ち運び時も安心できる、スマートな保護・収納ソリューションを用意。機材を安全に持ち運べます。

■ 用途別に選べる4つの専用リグ

クリエイターの用途に応じて最適化された4つのリグ構成をラインアップ：

1.Vlogger Essentialsリグ（Never Miss a Moment）

日常撮影に最適なオールインワン構成。マグネットサポート、ミニ三脚、パワーグリップ、RGBWW LEDビデオライト、フィルターキットなどを同梱。

2.DJI Osmo Pocket 4マルチカメラセットアップキット

DJI Osmo Pocket 4マルチカメラセットアップキットは、DJI Osmo Pocket 4を使った多機位撮影を最短手順で実現するためのセットです。すべてのアングルをカバーしやすい構成で、シーンに応じて視点を切り替えながら、ブレない撮影フローをサポートします。

最大のポイントは、ワンタッチ装着によるスピード重視の拡張設計。複雑になりがちな準備を簡略化し、現場での段取りを短縮することで、プレビューから撮影までの時間を効率化します。さらに、プロ向けの高速セッティングを意識した運用を想定しており、ライブ配信やVlogなど“すぐに撮り始めたい”場面でも素早く対応しやすいのが特長です。

また、1グリップで2カメラの構成が可能なため、1台分の運用感覚で多機位の撮影を組み立てられます。グリップの取り回しを活かしながら、2つの画角（または役割の異なる視点）を同時に成立させることで、作品の見せ方の幅を広げます。

3.アウトドアアドベンチャーリグ（Your Journey, Rigged for Success）

登山・旅行・アウトドア撮影向けの高耐久構成。ウェアラブルマウントや保護ケージを備え、過酷な環境でも安定した撮影を実現。

■ 販売情報

DJI Osmo Pocket 4向けSmallRigアクセサリーエコシステムは、日本国内において以下のチャネルで販売中です。

SmallRig公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/campaigns/dji-pocket-4-accessories

最新の製品情報や詳細な仕様については、各販売ページをご確認ください。

■ SmallRigについて

SmallRigは2013年に設立された、映像制作向けアクセサリーおよびサポートソリューションを提供するグローバルブランドです。創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。

世界中で400万人以上のクリエイターに支持され、ユーザー共創型設計（UCD）およびDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/smallrig_japan/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。