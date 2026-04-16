『BTS WORLD TOUR ′ARIRANG′ IN JAPAN』東京ドームにSamsung Galaxyブースを展開

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子株式会社（韓国本社）は、2026年3月27日(金)に『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』とグローバルパートナーシップを締結し、音楽とテクノロジーの力で特別な瞬間を捉え、それを世界と共有することをサポートすると発表いたしました。そして、この度サムスン電子ジャパン株式会社は、東京ドームで開催される『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』において、Samsung Galaxyを通じてアーティストとファンがつながる体験ができるブース「Galaxy Pop-up Studio ＠ ARIRANG Tokyo」を展開することをお知らせいたします。

音楽を通じた自己表現とつながりを称える文化的なムーブメントを築きあげてきたBTSはグローバルな規模で影響力をもたらし、Samsung Galaxyブランドの哲学とも深く共鳴する独自の価値を創造してきました。今回Samsungは全ツアーをサポートし、Samsung Galaxyを通じてファンが自分らしさを表現できるよう、大切な瞬間を捉え、日々の体験を豊かにするイノベーションを推進しています。

そしていよいよ日本・東京で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』が開催されます。東京ドームのSamsung Galaxy Pop-up StudioではSamsung Galaxyを通じてアーティストとファンがつながる体験を提供、最新AIフォン「Samsung Galaxy S26シリーズ」のカメラ体験と、撮影した写真をSamsung Galaxy限定デザインフォトフレームに印刷しプレゼントするイベントも実施いたします。

さらに、期間限定で「Galaxy Harajuku」1Fでは‘ARIRANG’ロゴフォトスポットで「Samsung Galaxy S26シリーズ」の撮影・画像転送もご体験いただけます。SNSでご投稿いただいた方には限定ステッカーをプレゼントいたします。こちらも合わせてお楽しみください。

■BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPANでの「Galaxy Pop-up Studio ＠ ARIRANG Tokyo」 概要

開催期間：2026年4月17日(金) ～4月18日(土)

会 場：東京ドーム 22番ゲート付近

時 間：10:00～18:00

体験内容：

・‘ARIRANG’ロゴを使用したフォトスポットにて「Samsung Galaxy S26シリーズ」の撮影体験。

撮影した画像をSamsung Galaxy限定デザインフォトフレームに印刷しプレゼント※

・「Samsung Galaxy S26シリーズ」で通訳機能を使用したBTSメンバーへのメッセージ作成。

作成いただいたメッセージはフォトカードとして印刷しプレゼント※

※内容は一部変更する可能性があります。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■Galaxy Harajuku「Samsung Galaxy│BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Experience」 概要

開催期間：2026年4月16日(木)～5月31日(日)

会 場：Galaxy Harajuku 1F

時 間：11:00～19:00

体験内容：

・特別フォトスポットにて「Samsung Galaxy S26シリーズ」の撮影体験。そのデータをQuick Shareでご自身のスマートフォンへ転送。さらにSNSで投稿いただいた方には限定ステッカーをプレゼント※

※内容は一部変更する可能性があります。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■体験製品「Samsung Galaxy S26シリーズ」

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォンです。

特に「Samsung Galaxy S26 Ultra」にはモバイル業界初の、スマートフォンにおけるプライバシー保護のあり方を根本から変える革新的なディスプレイ技術「プライバシーディスプレイ※」を搭載しました。

さらに、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」にも初搭載された水平ロックでは端末を斜めにしても、360度回転させても水平を保ったまま撮影ができる機能や、SMSなどでスケジュールを聞かれたらGalaxy AIが先回りしてカレンダーを確認、表示してくれる新機能Now Nudgeなどに対応しています。こうした卓越した技術の融合により、「Samsung Galaxy S26シリーズ」はかつてないほど快適でパワフルなSamsung Galaxy体験を提供します。

※プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

■施設概要「Galaxy Harajuku」

「Galaxy Harajuku」は、Samsung Galaxyブランドの世界観を一度に体験できるショーケースです。当施設では、最新製品のタッチ＆トライや製品購入、修理、各種設定のお手伝いまで経験豊富なスペシャリストが対応します。今後も最新のコンテンツとのコラボレーションなど、来館された方々が楽しみながらSamsung Galaxy製品を体験いただける拠点としてフロア内コンテンツを拡充してまいります。

[所在地] 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-9

[営業時間] 11：00～19：00

[HP] https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku

[アクセス] JR山手線：原宿駅 表参道口より徒歩7分、東京メトロ 千代田線・副都心線：明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩3分、東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線：表参道駅 A2番出口







●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。