DJI、次世代の映像表現を実現するOsmo Pocket 4を発表

DJI JAPAN 株式会社

2026年4月16日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、新製品となるOsmo Pocket 4を発表しました。DJIの人気製品である1インチCMOSセンター搭載ポケットジンバルカメラである前モデルの世界的な成功を踏まえ、今回の新製品ではイメージング性能がさらに強化されています。4K/240fps[1]の印象的なスローモーション映像や低照度環境下でのクリアな映像を撮影することができます。14ストップのダイナミックレンジ[1]と10-bit D-Log[1]にも対応し、まるで映画のような深みのある映像を表現します。また、Osmo Pocket 4のアップグレードしたインテリジェントトラッキング性能により、被写体が人混みの中を移動するような場面でも、常に被写体にフォーカスを合わせ、フレーム内に収めながら撮影することができます。

よりクリアな低照度撮影とシャープな映像

Osmo Pocket 4の1インチCMOSセンサーとf/2.0の絞りにより、低照度環境でも自然でクリアなポートレートを撮影できます。14ストップのダイナミックレンジ[1]と10-bit D-Log[1]カラープロファイルにより、夕暮れ時や海辺など、光量の少ないシーンでも豊かな階調と自然な色味を引き出します。また、ポートレート撮影では、より健康的で洗練された肌色を表現します。コントラストの高い環境下でも優れた撮影性能を発揮します。

専用のズームボタンにより、ワンタップで1倍・2倍のロスレスズーム[1]を切り替えることができます。ウルトラHDスローモーション映像も4K/240fpsで撮影が可能です[1]。

スマートキャプチャで際立つショット

Osmo Pocket 4の3軸スタビライザー機構により、歩きながらでも安定した高画質でのVlog撮影やライブ配信が可能です。より滑らかなカメラワークを実現する複数のジンバルモードも搭載されています。ActiveTrack 7.0[1]が4倍ズーム時でも被写体をしっかり捉えてトラッキングします。また、スポットライトフォローやダイナミック フレーミングといったトラッキングモードも利用でき、シネマティックな映像を片手で簡単に撮影できます。

インテリジェント オートフォーカス機能により、被写体を常にシャープに捉えることができます。「被写体ロックトラッキング」[1]を有効にすると、カメラは選択した被写体にフォーカスを固定しながら自動でトラッキングします。被写体の切り替えも画面をタップするだけで簡単に行えます。「登録被写体優先」[1]機能により、事前に登録した被写体へのフォーカスを優先することもできます。ジェスチャーコントロール[1]を使って素早く撮影することも可能です。例えば、手のひらを見せる「パームジェスチャー」ではアクティブトラック[1]をオンにすることができ、ピースサインを見せる「Vジェスチャー」では写真撮影または録画の開始／停止を行うことができます。

より直感的で使いやすく

Osmo Pocket 4は、クリエイティブな制作プロセスを効率化する複数の直感的な新機能でユーザーエクスペリエンスの向上を実現します。まずは、画面を回転させるだけのシンプルな操作で撮影を開始することができます。

また、今回から画面の下に新しいボタンが2つ追加で搭載されました。1つは専用のズームボタンで、1倍・2倍ズーム[1]の切り替えや、4倍ズームに直接切り替えることも可能です。もう1つのカスタムプリセットボタンでは、設定を自分の好みに合わせてカスタマイズできます。新設計の5D ジョイスティックを使えば、カメラを動かしたり、ジンバルを中央位置に戻したり、カメラの向きを前後に切り替えたりと、自由自在なカメラワークが可能です。

また、今回新たに107GBの内蔵ストレージを搭載し、メモリーカードがなくても、たっぷり撮影を楽しむことができ、撮影した映像は、最大800MB/s[1]の速度で簡単に転送できます。

Osmo Pocket 4で叶えるクリエイティブな撮影

OsmoAudioエコシステムに対応

- 低速シャッター動画：動画モードでは、シャッタースピードを手動で調整することができます。低速シャッター撮影では、モーションブラーを生み出し、被写体の動きや時間の流れを捉えた独自のビジュアルを表現します。- フィルムトーン[1]：多彩なフィルムトーンでクラシックなスタイルを手軽に再現。プロ品質のトーン表現が可能です。- カメラ内での美肌効果[1]：肌の滑らかさ、明るさ、トーンを微調整し、自撮りも集合写真も自然な仕上がりに。- 取り外し可能な補助ライト[1]：3段階の明るさ・色温度設定で、暗い場所や逆光のシーンも自然で柔らかな光で照らします。- 長時間駆動と急速充電：わずか18分[1]で80％まで充電、最長3時間の撮影が可能です。フル充電時には、1080p/24fpsの映像を最大240分間録画できます[1]。

Osmo Pocket 4は、クリアな音声を捉えながら、内蔵マイクアレイで環境音も同時に収録します。また、DJI Micトランスミッターと直接接続が可能で、4チャンネルでオーディオを録音できます。対応するDJI MicトランスミッターはMic 2、Mic 3、Mic Miniとなっており、いずれも別売り、または一部のコンボに同梱されています。

価格と販売時期

Osmo Pocket 4は、本日より公式オンラインストア （store.dji.com） と認定ストアで予約受付を開始し、2026年4月22日より販売を開始します。商品構成に関しては、以下をご覧ください。

- Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ：希望小売価格（税込）79,200円Osmo Pocket 4、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ、DJI リストストラップ、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチが同梱されます。- Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ：希望小売価格（税込）99,880円スタンダードコンボの同梱物に加え、Osmo Pocket 3 広角レンズ、DJI Mic 3トランスミッター、DJI Mic 3 マグネティッククリップ、DJI Mic 3 ウインドスクリーン（×2 ）、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo ミニ三脚、Osmo Pocket 4 キャリーバッグが同梱されます。- Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ：希望小売価格（税込）77,660円Osmo Pocket 4、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチが同梱されます。Osmo Pocket 4 スタンダードコンボOsmo Pocket 4 クリエイターコンボOsmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ

以下の対応アクセサリーは別途単品としてもご購入いただけます。

DJI Care Refresh

- Osmo Pocket 4 補助ライト- Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル- Osmo Pocket 3 ブラックミスト フィルター- Osmo ミニ三脚- Osmo Pocket 3 NDフィルターセット（磁気着脱式）- Osmo Pocket 3 拡張アダプター- Osmo Pocket 3 広角レンズ- Osmo Pocket 4 キャリーバッグ- Osmo Pocket 4 保護カバー

DJI製品向けの包括的な保証プランであるDJI Care Refreshを、Osmo Pocket 4でもご利用いただけます。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされます。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含みます。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含みます。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれます。保証内容一覧についてはこちらをご確認ください： www.dji.com/support/service/djicare-refresh

詳細については、以下をご参照ください：https://www.dji.com/osmo-pocket-4

1 一部のカメラモードでのみ対応しています。すべてのデータは、ラボ環境下で測定されたものです。詳細はDJI公式ウェブサイトをご覧ください。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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