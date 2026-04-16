ポケットサイズの1インチCMOS 4Kカメラ「DJI OSMO POCKET 4」の予約受付を開始。下取りで購入クーポン進呈

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として、ドローンやカメラをはじめとする DJI製品の販売・サポートを手がける株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年4月16日（木）21時に発表されたジンバルカメラ DJI Osmo Pocket 4 の予約受付を開始しました。発売は4月22日（水）を予定しています。

DJI Osmo Pocket 4は、1インチCMOSセンサーと3軸ジンバルを搭載した、手のひらサイズの4Kジンバルカメラです。撮影対象を自動で追尾するActiveTrack 7.0により、動きの多い被写体でもフレーム内の定位置でブレずに追跡でき、Vlogや旅行、子どもやペットの撮影でも、安定した映像を記録できます。

セキドでは、DJI認定ストア 東京虎ノ門にて、4月16日（木）21時からOsmo Pocket 4の実機を体験できるほか、故障品や他店購入品も対象の下取りキャンペーンを実施します。セキド限定のオリジナルセットも用意していますので、ぜひお買い求めください。

―1インチCMOS ポケットジンバルカメラ― DJI Osmo Pocket 4

Osmo Pocket 4は、1インチCMOSセンサーを搭載し、細部までクリアに捉える4K/60fps HDRや4K/240fpsスローモーション撮影に対応しています。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Log Mにより、日の出や日暮れなど明暗差のあるシーンでも豊かな階調で描写し、シネマティックな映像表現を実現します。さらに、3軸手振れ補正とActiveTrack 7.0により、動きながらでも安定した映像を手軽に撮影できます。

1インチCMOS & 4K/240fps

1インチCMOSセンサーとf/2.0のレンズを搭載し、暗いシーンでもクリアな映像を撮影できます。さらに、4K/240fpsのスローモーション撮影に対応し、一瞬の動きも印象的に残せます。

14ストップ ダイナミックレンジ

14ストップのダイナミックレンジに対応し、ハイライトからシャドウまで豊かに描写します。日の出や日の入り、コントラストの強いシーンでも、奥行きのあるシネマティックな映像表現が可能です。

10-bit D-Log

10-bit D-Logに対応し、最大10億色を記録できます。自然な色再現に加え、カラーグレーディングの自由度も高く、映像表現の幅を広げます。

2倍 ロスレスズーム

2倍ロスレスズームにより、さまざまなシーンを高精細に撮影できます。広角から望遠まで自然に切り替えながら、被写体に焦点を集め、印象的なクローズアップシーンを撮影できます。

107GB内蔵ストレージ & 最大800MB/s転送速度

107GB内蔵ストレージと最大転送速度800MB/sに対応し、メモリーカードを使わずに映像の撮影と転送まで行えます。データ管理の手間を抑え、撮影後の作業も効率化できます。

OsmoAudio(TM) 4チャンネル出力に対応

OsmoAudio(TM) 4チャンネル出力に対応し、2台のDJIマイクトランスミッターと直接接続できます。人の声と周囲の音を同時に収録でき、4チャンネルをワンタップで書き出せるため、臨場感のある音声を効率よく扱えます。

DJI Osmo Pocket 4 速報レビューコンテンツ

Osmo Pocket 4を実際に使用した、セキドスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。

●DJI Osmo Pocket 4 新登場。ポケットサイズの本格カメラがさらに進化

https://sekido-rc.com/blog/2026/04/16/camera_0050

YouTubeレビュー動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fY38qI7XG7E ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=W3FuiuiE3bU ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Nqm4N6hj3D8 ]

DJI認定ストア 東京虎ノ門で展示・予約受付開始

DJI認定ストア 東京虎ノ門では、4月16日（木）21時より店頭展示と予約受付を開始します。

※発表に合わせて4月16日（木）のみ22時まで延長営業

●DJI認定ストア 東京虎ノ門

https://sekidocorp.com/toranomon/

平日の10:00～13:00は予約優先です。ご来店予約はLINE公式アカウントから承ります。

https://liff.line.me/2006813535-1zEpOV8J/landing?follow=%40431apiwm&lp=kepOkh&liff_id=2006813535-1zEpOV8J(https://liff.line.me/2006813535-1zEpOV8J/landing?follow=%40431apiwm&lp=kepOkh&liff_id=2006813535-1zEpOV8J)

DJI Osmo Pocket 4 発売記念 タッチ＆トライ体験イベント

株式会社ビデオ近畿のインストラクターが操作方法や撮影機能までをご紹介します。

実際に操縦を体験いただき、当日その場でご購入いただいた方には、特典をプレゼントします。実際に性能を試して購入したい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

開催日：2026年4月22日（水）

時間 ：12時00分～16時00分（自由入退場）

費用 ：無料

●詳細／申し込み

https://sekido-rc.com/?pid=191443360

故障品・他店購入品も対象｜下取りでOsmo Pocket 4 購入クーポン進呈

Osmo Pocket 4への買い替えをサポートする下取りキャンペーンを、5月8日（金）まで実施します。対象商品なら故障して動かないものや、セキド以外で購入されたものも下取り対象です。下取り商品の到着後にOsmo Pocket 4の購入にお使いいただける特別クーポンを発行します。ぜひご利用ください。

・下取り対象品

DJI Osmo Pocketシリーズ

DJI Osmo Actionシリーズ

Insta360シリーズ

GoProシリーズ

・申込・下取り・クーポンの各期限

申込期限 ：5月8日（金）

下取り商品到着期限：5月15日（金）

クーポン利用期限 ：5月22日（金）

●キャンペーン詳細

https://sekido-rc.com/?mode=f277

詳細／購入

●セキド限定 DJI Osmo Pocket 4 おでかけセット

税込100,980円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=191389105

Osmo Pocket 4 本体に加えて、 バッテリーハンドルや Mic 3トランスミッター、ミニ三脚などを合わせたクリエイターコンボに、持ち運びにおすすめのPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップを合わせたオリジナルセットです。

●DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ

税込99,880円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=191302877

Osmo Pocket 4 本体に加えて、 バッテリーハンドルや Mic 3トランスミッター、ミニ三脚などが揃ったセットです。思いっきり撮影を楽しみたい方におすすめのセットです。

●DJI Osmo Pocket 4 スタンダード コンボ

税込79,200円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=191302875

Osmo Pocket 4 本体に加えて、 バッテリーハンドルやジンバルクランプが揃ったシンプルなセットです。必要なアクセサリーを組み合わせて使用したい方におすすめです。

●DJI Osmo Pocket 4 商品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3170246(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3170246)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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