PGYTECHからOsmo Pocketシリーズ用のカメラストラップとハンドストラップが新登場

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は2026年4月16日（木）21時に「Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ」と「Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ」を販売開始いたします。

DJI Osmo Pocket 4をはじめ、ジンバルカメラやアクションカメラ、スマートフォンの持ち運びに便利なアクセサリーです。独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、ストラップのねじれを防止します。耐久性のある素材を採用し、大切な機材の持ち運びをサポートします。

Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ 概要

Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップは3タイプ・全6色を展開し、撮影スタイルやファッションに合わせて選べます。ショルダー、リスト、ネックのストラップとして使用でき、用途に応じて使い分けできます。耐荷重は最大10kgで、身長にあわせて105～140cmの間で長さを調整できます。

Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ 詳細・購入

リファインドスタイルとスリークスタイルにはレンズクリーニングクロスが付属● Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ左からリファインドスタイル、スリークスタイル、シングルブレイドスタイル

タイプ：リファインドスタイル（レンズクリーニングクロス付属）

カラー：ミントグリーン／オーロラ パープル

販売価格：税込4,620円

タイプ：スリークスタイル（レンズクリーニングクロス付属）

カラー：ウィルダネスグリーン／ライラックパープル

販売価格：税込3,520円

タイプ：シングルブレイド スタイル

カラー：トワイライトブラック／ライムグリーン

販売価格：税込2,860円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/collections/pocket-camera-strap

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWL3M5C7

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260410010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260410010.html

・セキド限定 DJI Osmo Pocket 4 おでかけセット

https://sekido-rc.com/?pid=191389105

セキドオンラインでDJI Osmo Pocket 4とストラップのセットも発売！

Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ 概要

ストラップの両端をカメラ本体と保護ケースなどに接続して持ち運びできます。独自のクイックリリース設計により、片手で着脱でき、ロック機構で持ち運び時の外れを防ぎます。撮影時にはクイックコネクターをケースから外して、リストストラップとして使用できます。

Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ 詳細・購入

● Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ左からステラブラック、ミントグリーン、オーロラパープル

カラー：ステラブラック／ミントグリーン／オーロラパープル

販売価格：税込 2,860円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/collections/pocket-hand-strap

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKT3PKL

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260410020/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260410020.html

その他のOsmo Pocket シリーズ用アクセサリー 詳細・購入

Osmo Pocket 3/4の使い勝手をさらに高める関連アクセサリーも用意しています。撮影の幅を広げる拡張アダプターやフィルライト、撮影時間を補えるバッテリーハンドルに加え、撮影シーンに応じて選べる各種フィルターをラインアップしました。

● Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター

販売価格：税込 4,180円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-010

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKN65JG（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p-60a-010/(https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/)

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-60a-010.html

● Osmo Pocketシリーズ用フィルライト

販売価格：税込2,970円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-030

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX67NF5L（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p-60a-030/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-60a-030.html

● Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル

販売価格：税込6,380円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-020

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX62WQYH（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p-60a-020/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-60a-020.html

● Osmo Pocket 3/4用 CPLフィルター

販売価格：税込2,860円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-070

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLD2MHT（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html

● Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)

販売価格：税込2,860円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-080

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLCF7P6（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html

● Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット (ND8・16・32・64)

販売価格：税込4,840円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-090

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLKX9HP（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html

● Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター

販売価格：税込2,860円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-100

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLL1YQ9（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html

・Osmo Pocket 3/4用 ブラックミスト1/4フィルター

販売価格：税込2,860円

・PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-60a-110

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLCCS6H（※順次発売予定）

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html

● PGYTECH JAPAN 公式LINE

https://lin.ee/EPUCqQ9

● PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com/(https://www.pgytech-japan.com/)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00