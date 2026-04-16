PGYTECHからOsmo Pocketシリーズ用のカメラストラップとハンドストラップが新登場
カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は2026年4月16日（木）21時に「Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ」と「Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ」を販売開始いたします。
DJI Osmo Pocket 4をはじめ、ジンバルカメラやアクションカメラ、スマートフォンの持ち運びに便利なアクセサリーです。独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、ストラップのねじれを防止します。耐久性のある素材を採用し、大切な機材の持ち運びをサポートします。
Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ 概要
Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップは3タイプ・全6色を展開し、撮影スタイルやファッションに合わせて選べます。ショルダー、リスト、ネックのストラップとして使用でき、用途に応じて使い分けできます。耐荷重は最大10kgで、身長にあわせて105～140cmの間で長さを調整できます。
リファインドスタイルとスリークスタイルにはレンズクリーニングクロスが付属
Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ 詳細・購入● Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ
左からリファインドスタイル、スリークスタイル、シングルブレイドスタイル
タイプ：リファインドスタイル（レンズクリーニングクロス付属）
カラー：ミントグリーン／オーロラ パープル
販売価格：税込4,620円
タイプ：スリークスタイル（レンズクリーニングクロス付属）
カラー：ウィルダネスグリーン／ライラックパープル
販売価格：税込3,520円
タイプ：シングルブレイド スタイル
カラー：トワイライトブラック／ライムグリーン
販売価格：税込2,860円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/collections/pocket-camera-strap
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWL3M5C7
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260410010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260410010.html
・セキド限定 DJI Osmo Pocket 4 おでかけセット
https://sekido-rc.com/?pid=191389105
セキドオンラインでDJI Osmo Pocket 4とストラップのセットも発売！
Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ 概要
ストラップの両端をカメラ本体と保護ケースなどに接続して持ち運びできます。独自のクイックリリース設計により、片手で着脱でき、ロック機構で持ち運び時の外れを防ぎます。撮影時にはクイックコネクターをケースから外して、リストストラップとして使用できます。
Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ 詳細・購入● Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ
左からステラブラック、ミントグリーン、オーロラパープル
カラー：ステラブラック／ミントグリーン／オーロラパープル
販売価格：税込 2,860円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/collections/pocket-hand-strap
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKT3PKL
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260410020/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260410020.html
その他のOsmo Pocket シリーズ用アクセサリー 詳細・購入
Osmo Pocket 3/4の使い勝手をさらに高める関連アクセサリーも用意しています。撮影の幅を広げる拡張アダプターやフィルライト、撮影時間を補えるバッテリーハンドルに加え、撮影シーンに応じて選べる各種フィルターをラインアップしました。
● Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター
販売価格：税込 4,180円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-010
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKN65JG（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p-60a-010/(https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/)
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-60a-010.html
● Osmo Pocketシリーズ用フィルライト
販売価格：税込2,970円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-030
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX67NF5L（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p-60a-030/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-60a-030.html
● Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル
販売価格：税込6,380円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-020
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX62WQYH（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p-60a-020/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-60a-020.html
● Osmo Pocket 3/4用 CPLフィルター
販売価格：税込2,860円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-070
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLD2MHT（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html
● Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)
販売価格：税込2,860円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-080
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLCF7P6（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html
● Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット (ND8・16・32・64)
販売価格：税込4,840円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-090
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLKX9HP（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html
● Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター
販売価格：税込2,860円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-100
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLL1YQ9（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html
・Osmo Pocket 3/4用 ブラックミスト1/4フィルター
販売価格：税込2,860円
・PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/products/p-60a-110
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLCCS6H（※順次発売予定）
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/pgytech/10p260416010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260416010.html
● PGYTECH JAPAN 公式LINE
https://lin.ee/EPUCqQ9
● PGYTECH JAPAN 公式サイト
https://pgytech-japan.com/(https://www.pgytech-japan.com/)
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【セキドについて】
日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。
また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいています。
［セキドオンラインストア］
https://sekido-rc.com/
［DJI認定ストア 東京虎ノ門］
https://sekidocorp.com/toranomon/
［DJI認定ストア 福岡博多］
https://sekidocorp.com/hakata/
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