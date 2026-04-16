『リバース：1999』2.5周年記念・100連無料召喚開催―桑島法子＆石川界人演じる新キャラがVer3.4に登場

株式会社BLUEPOCH

BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED(以下、BLUEPOCH)は、世紀末タイムリバースRPG『リバース：1999』において、本日4月16日にVer3.4のアップデートを実施、2.5周年を記念した各種キャンペーンを開始したことをお知らせします。

■2.5周年記念！最大100連無料召喚「朔日の飛雪」開催

2.5周年記念として、期間限定イベント召喚「朔日の飛雪」が開催されます。召喚期間中、毎日ログインするだけで無料10連召喚を1回プレゼント。最大10回（計100連分）の無料召喚が楽しめます。さらに、対象の★6キャラクターの中から1名を選んで出現率UPに設定できる特別仕様です。

【召喚期間】2026年4月5日（日）11:00～5月28日（木）4:59

※指定されたキャラから★6キャラを1名選択し、出現率UPのキャラに設定できます。

※召喚期間中、毎日ログインすると無料10連召喚が1回できます。無料召喚の獲得上限は10回まで。

※この召喚は「期間限定イベント召喚」であり、確定回数は単独で集計され、他タイプの召喚と共有されません。

■ログインするだけで豪華特典！2.5周年記念キャンペーン

Ver3.4では、複数の豪華ログインキャンペーンが同時開催されます。ログインするだけで30連分が無料になるアイテムや、コスチューム、★6キャラ肖像など、様々な特典を受け取ることができます。

１.ログインで10連召喚券プレゼント

イベント期間中にゲームにログインすると、朔日祭限定召喚「一切れの春を抱えて」で使用可能な10連召喚券を獲得できます。

【開催期間】2026年4月16日（木）アップデート後～5月28日（木）4:59

２.ログインイベント「春不老」 モノロー×20プレゼント

ログインイベント「春不老」は前半・後半に分かれており、各期間中に10日間ログインすると、それぞれモノロー×10、合計で最大モノロー×20を獲得できます。

【開催期間】

「春不老・上」：2026年4月16日（木）アップデート後～5月7日（木）4:59

「春不老・下」：2026年5月7日（木）5:00～5月28日（木）4:59

【参加条件】メインストーリー1ST.01をクリア

【報酬一覧】モノロー×20（前後半合計最大）

３.ログインでノワールのコスチューム「算塵隠逸」を無料プレゼント

イベント期間中にログインするだけで、ノワール(CV:本田貴子)のコスチューム「算塵隠逸」を無料で受け取ることができます。

【開催期間】2026年4月16日（木）アップデート後～5月28日（木）4:59

【参加条件】メインストーリー1ST.01をクリア

４.ログインで★6キャラ肖像をセレクト「迷想のアルバム」

イベント期間中にログインするだけで、新アイテム「非具象写影機・春不老」×1と「ソウルバッテリー」×3をプレゼント。ソウルバッテリーを3個使って起動すると、ラインナップから★6キャラクターの肖像を1個選んで獲得できます。

【開催期間】2026年4月16日（木）アップデート後～5月28日（木）4:59

【非具象写影機・春不老 選択ラインナップ】

6、トゥースフェアリー、ヴィロー、ドルーヴィスIII、リーリャ、サザビー、エターニティ、ニューバベル、ジェシカ、シャーマィン、ボイジャー

５.ログインで豪華クーポンをプレゼント

イベント期間中にログインすると、「コスチュームミニクーポン」（コスチューム購入時に純雨の雫×450として使用可能）と「ミラクルクーポン」（ミラクルマートの商品を50%OFFで購入可能）をプレゼントします。

【開催期間】2026年4月16日（木）アップデート後～5月28日（木）4:59

■新キャラ「鷺切」「程和光」が登場！前後半で召喚イベントを開催

Ver3.4では、新★6キャラクター「鷺切(CV:桑島法子)」と「程和光(CV:石川界人)」が登場します。鷺切はイベント前半の「一切れの春を抱えて」（朔日祭限定召喚）で、程和光はイベント後半の「鴻毛、凌雲の志を以て」にてそれぞれ獲得可能です。

◇朔日祭限定召喚「一切れの春を抱えて」

【ピックアップキャラクター】

★6 鷺切（木）、★5 ウル（岩）、★5 テナント（獣）

【召喚期間】2026年4月16日（木）アップデート後～5月28日（木）4:59

※「一切れの春を抱えて」は[朔日祭限定召喚]であり、確定回数は単独で集計され、同タイプもしくは他タイプの召喚と共有されません。朔日祭限定キャラは、今後の【朔日祭限定召喚】で再度獲得可能になります。

※最初の10回の召喚では、確定で★5以上のキャラを獲得できます。

※1回召喚するごとに「シークレットボイス」を1枚獲得。「シークレットショップ」にて200枚で鷺切と交換できます。

◤鷺切(CV:桑島法子)◢

白馬派の将来を嘱望された直系の弟子でありながら、気ままな旅を好む飄々とした道士。当てもなく彷徨う旅の道中でも、悪事を見かければ迷わず助けに入る義侠心を持つ。

▼鷺切PV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=G7hEggkcg1g ]

◇召喚イベント「鴻毛、凌雲の志を以て」

【ピックアップキャラクター】

★6 程和光（星）、★5 ベビーブルー（星）、★5 ジェイミー（星）

【召喚期間】2026年5月7日（木）5:00～5月28日（木）4:59

※この召喚は「期間限定キャラ召喚」であり、確定回数は同タイプの召喚と共有されます。

※最初の10回の召喚では、確定で★5以上のキャラを獲得できます。

◤程和光(CV:石川界人)◢

小役人の身ながら、民のために不正に体を張って抗い続ける、剛直不屈な巡検。厳格な表の顔とは裏腹に、裁縫から料理まで何でもこなす不思議な一面も持つ。

▼程和光PV

まもなく公開予定。最新情報は公式Xおよび公式YouTubeをぜひご覧ください。

■Ver3.4PV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7Uix021yVBE ]

■作品概要

『リバース：1999』は、BLUEPOCHが手掛ける世紀末タイムリバースRPG。世紀の終わりに新たな旧時代へと「巻き戻った」世界で、時の観測者である「タイムキーパー」として時代の波を歩き、終焉をもたらす「ストーム」の謎を探っていきます。

まるで映画のように重厚なストーリーと、様々な時代をリアルに描く芸術的でレトロなビジュアル、そして豪華声優陣が命を吹き込む個性豊かな登場人物たちが、『リバース：1999』のノスタルジックな世界へとプレイヤーを誘います。

オーソドックスなバトルや、DIYが楽しめる箱庭システムなど、手軽で親しみやすい要素を多数用意しています。どこか不思議で懐かしい、本作ならではの独特な空気感をご堪能ください。

■ゲーム概要

タイトル：リバース：1999

配信形式：スマートフォン(iOS/Android)、PC、Steam

ジャンル：世紀末タイムリバースRPG

販売価格：基本無料(アイテム課金制)

配信日：2023年10月26日

配信URL：https://reverse1999jp.onelink.me/XuII/olethoop

■最新情報はこちら

公式サイト：https://re1999.bluepoch.com/jp

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/Reverse1999_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Reverse1999_JP

公式Discord：https://discord.com/invite/QRMPmQ6nGY

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本プレスリリースに関するお問い合わせ先

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日本マーケティング部 E-mail：jpmarketing@bluepoch.com