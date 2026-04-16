感謝される新しい体験型広告メディア「ADWATER」、代理店募集を開始！

株式会社GenectBox







株式会社GenectBox（本社：東京都港区、代表取締役：長坂基史）は、広告動画（15～30秒）を視聴することでミネラルウォーターが無料でもらえる体験型広告メディア「ADWATER（アドウォーター）【特許出願中】」の全国展開に伴い、代理店パートナーの募集を開始いたしました。



■ 新しい広告の形「ADWATER」とは

ADWATER(特許出願中)は、デジタルサイネージ一体型の自動販売機です。

利用者はその場で広告動画（15～30秒）を視聴することで、

ミネラルウォーター（PETボトル）を無料で受け取ることができます。

・広告視聴 → 水1本無料

・事前登録不要

・屋内外設置可能

喉が渇いたタイミングで利用されるため、

広告が“邪魔なもの”ではなく“ありがたいもの”として受け取られるのが特徴です。





■ 広告体験を変える仕組み

従来の広告は、スキップ・無視・嫌悪されることが多く、

広告接触の質に課題がありました。

ADWATERは「水が無料でもらえる」という明確な価値提供により、

ユーザーに対し、スポンサーが感謝されるといったポジティブな印象に転換します。

その結果、

・広告の視聴完了率の向上

・ブランドへの好意度向上

・体験を通じた記憶定着

といった従来媒体では得られない価値を提供します。



■ 市場背景

・ミネラルウォーター市場は過去10年で大きく成長

・屋外広告／デジタルサイネージ市場は拡大傾向

・体験型マーケティングの需要が増加

これらの背景から、

「価値提供型の広告」は今後さらに重要性が高まると考えられています。



■ 代理店募集の背景

ADWATER(特許出願中)は現在、都内を中心に設置を進めており、

今後は全国主要エリアへ60箇所での展開を目指しております。

それに伴い、各地域での広告主開拓および設置先開発を担う

代理店パートナーを募集いたします。



■ 代理店のメリット

・新規性の高い広告媒体（競合が少ない）

・広告枠は高単価（1枠あたり月額数十万円-数百万のプランまで）

・継続収益モデル（ストック型ビジネス）

・社会性（熱中症対策／災害時の無料提供）を兼ね備えた商材

従来の広告営業と比較しても提案しやすく、

差別化しやすい商材となっています。



■ 想定パートナー

・広告代理店

・法人営業経験者

・屋外広告／サイネージ事業者

・地域密着型事業者

・新規代理店事業を検討している企業・個人



■ 応募方法

代理店をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。

▼お問い合わせ

contact@adwater.co.jp



■ 今後の展開

ADWATERは今後、全国展開を進めるとともに、

広告を「価値提供の手段」として再定義し、

社会インフラとしての役割も担うメディアを目指してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社GenectBox

所在地：東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉ビル南青山3F

代表者： 長坂 基史

電話番号：03-6256-8221

メール：contact@adwater.co.jp

HP： https://adwater.co.jp/

事業内容：広告事業／EC事業