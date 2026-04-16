感謝される新しい体験型広告メディア「ADWATER」、代理店募集を開始！
株式会社GenectBox（本社：東京都港区、代表取締役：長坂基史）は、広告動画（15～30秒）を視聴することでミネラルウォーターが無料でもらえる体験型広告メディア「ADWATER（アドウォーター）【特許出願中】」の全国展開に伴い、代理店パートナーの募集を開始いたしました。
■ 新しい広告の形「ADWATER」とは
ADWATER(特許出願中)は、デジタルサイネージ一体型の自動販売機です。
利用者はその場で広告動画（15～30秒）を視聴することで、
ミネラルウォーター（PETボトル）を無料で受け取ることができます。
・広告視聴 → 水1本無料
・事前登録不要
・屋内外設置可能
喉が渇いたタイミングで利用されるため、
広告が“邪魔なもの”ではなく“ありがたいもの”として受け取られるのが特徴です。
■ 広告体験を変える仕組み
従来の広告は、スキップ・無視・嫌悪されることが多く、
広告接触の質に課題がありました。
ADWATERは「水が無料でもらえる」という明確な価値提供により、
ユーザーに対し、スポンサーが感謝されるといったポジティブな印象に転換します。
その結果、
・広告の視聴完了率の向上
・ブランドへの好意度向上
・体験を通じた記憶定着
といった従来媒体では得られない価値を提供します。
■ 市場背景
・ミネラルウォーター市場は過去10年で大きく成長
・屋外広告／デジタルサイネージ市場は拡大傾向
・体験型マーケティングの需要が増加
これらの背景から、
「価値提供型の広告」は今後さらに重要性が高まると考えられています。
■ 代理店募集の背景
ADWATER(特許出願中)は現在、都内を中心に設置を進めており、
今後は全国主要エリアへ60箇所での展開を目指しております。
それに伴い、各地域での広告主開拓および設置先開発を担う
代理店パートナーを募集いたします。
■ 代理店のメリット
・新規性の高い広告媒体（競合が少ない）
・広告枠は高単価（1枠あたり月額数十万円-数百万のプランまで）
・継続収益モデル（ストック型ビジネス）
・社会性（熱中症対策／災害時の無料提供）を兼ね備えた商材
従来の広告営業と比較しても提案しやすく、
差別化しやすい商材となっています。
■ 想定パートナー
・広告代理店
・法人営業経験者
・屋外広告／サイネージ事業者
・地域密着型事業者
・新規代理店事業を検討している企業・個人
■ 応募方法
代理店をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。
▼お問い合わせ
contact@adwater.co.jp
■ 今後の展開
ADWATERは今後、全国展開を進めるとともに、
広告を「価値提供の手段」として再定義し、
社会インフラとしての役割も担うメディアを目指してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社GenectBox
所在地：東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉ビル南青山3F
代表者： 長坂 基史
電話番号：03-6256-8221
メール：contact@adwater.co.jp
HP： https://adwater.co.jp/
事業内容：広告事業／EC事業