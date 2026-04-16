【Patou】パトゥが2026年春夏のポップアップイベント「Patou JOY」を阪急うめだ本店にて開催

株式会社グルッポタナカ

パリ発のファッションブランド「パトゥ（Patou）」は2026年4月22日(水)～28日(火)、2026年春夏シーズンのポップアップイベント「Patou JOY」を阪急うめだ本店1階コトコトステージ11にて開催いたします。

「パトゥ」の2026年春夏コレクション「JOY」は、凛としたパリの女性たちから着想を得たコレクション。軽やかさの中にも品としなやかさを兼ね備え、朝から夜までシーンを選ばず活躍するエレガントなワードローブが揃います。

メゾンが得意とするタフタやレースなど上質な素材を用いながら、シャープなテーラリングや繊細な透け感、ギャザー使いで表情豊かに仕立てたアイテムがラインアップ。カラーパレットはペールイエロー、ソフトホワイト、ネイビーを基調に、ピンクが愛らしいアクセントを添えます。ドット柄のドレスやブラウス、スカート、トートバッグ、マリンスタイルを思わせるストライプニットなど、パリのエスプリ漂うフレンチシックなコレクションをご覧いただけます。

- 阪急うめだ本店先行発売 日本限定アイテム -

阪急うめだ本店先行販売商品として、胸元に"PATOU"ロゴ入りのリボンをあしらったTシャツとタンクトップの2型、定番のロゴ Tシャツにラインストーンを散りばめた華やかなTシャツ、今シーズンを象徴するテキスタイルを用いたヘアクリップ、リボンを装飾したエコバッグが登場します。

さらに「パトゥ」オリジナルのクッキーは、甘いフレーバーと香ばしいセイボリーの2種類を用意。それぞれを瓶に詰め、蓋にはPATOUのロゴがアクセントのシュシュであしらいました。ご自身へのご褒美はもちろん、ギフトにも喜ばれるアイテムです。

■Cotton Knot T-shirt / Tank Top

昨シーズン高い人気を集めたボウ Tシャツが、日本限定の配色で復活。タンクトップは今季初登場。

黒地に白のリボンが際立つ、ミニマルで洗練されたデザインです。

■Rhinestone T-shirt

ボウ Tシャツ(税込 \47,300)ボウ タンクトップ(税込 \42,900)

定番の人気ロゴ Tシャツに、ラインストーンのきらめきを添えた新作。アクセサリーのように輝くディテールが存在感を放つ1着です。

■Knot Hair Clip

ラインストーン Tシャツ ホワイト(税込 \47,300)ラインストーン Tシャツ ブラック(税込 \47,300)ヘアクリップ(税込 各\16,500)

リボンを結んだようなフォルムが印象的な、日本限定のヘアクリップ。今シーズンのテキスタイルを用いた5色で、つけるだけでさりげなくスタイルを引き上げてくれます。

■PATOU Cookies Bottle

2026年春夏コレクションに着想を得たアソートメントクッキー。シグネチャーの世界観を表現したクッキーをガラスボトルに詰め、PATOUのロゴ入りシュシュを添えました。香ばしいソルトと甘いスイートの2種類を用意。

パトゥ クッキーボトル ソルト/スイート 2種(税込 各\8,640)パトゥ クッキーボトル ソルトパトゥ クッキーボトル スイート

これからの季節を彩る特別なポップアップイベント。春のワードローブの新調やギフト選びに、ぜひお立ち寄りください。

- Patou JOY ポップアップイベント at 阪急うめだ本店 -

日程：2026年4月22日(水)～28日(火)

場所：阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号

電話番号：06-6313-7850

HANKYU MODE：https://www.hankyu-dept.co.jp(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/12694145_2148.html)

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- Patouについて -

Patou 公式LINE

1914年に誕生し世界中の女性を魅了したパリのブランド「ジャン・パトゥ」は、2020年に「パトゥ」として新たに甦りました。「ジャン・パトゥ～眠れる森の美女」の目を覚まさせたのは、数々の人気メゾンで経験を重ねた才能溢れるフランス人デザイナー 、ギョーム・アンリ（Guillaume Henry）。フレンチシックで美しいコレクションが揃います。またパトゥでは、サステナビリティへの取り組みを強化。国際認証の取れたオーガニックコットンやリサイクル素材の使用をはじめ、環境に配慮した製造工程でモノ作りを行っています。

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