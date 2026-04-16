【Amazonランキング9部門1位】コロナ禍も乗り越えた30年以上の珠玉の叡智が詰まった経営書「夢ロマン経営」がついに発刊

株式会社日本経営センター

AMWコンサルティング株式会社（代表取締役：横塚雅章）は、2026年初春、中小企業経営者・後継者に向けた実践的経営書『夢ロマン経営 ～自走する組織を創る「明るい覚悟」の磨き方～』を発刊いたしました。

本書は、著者が27年間の大手コンサルティング会社勤務と、自ら経営者となって経験したコロナ禍での売上9割減という試練を経て生み出した、「現場で使える」実践書です。

■ 発刊の背景 ―― 今こそ経営者に「夢ロマン」が必要な理由

人財難・事業承継の遅れ・デジタル化の停滞――中小企業を取り巻く環境はかつてないほど厳しさを増しています。一方、「人的資本経営」「エンゲージメント」「ダイバーシティ」といったキーワードが飛び交うものの、多くの中小企業経営者は「大企業向けの話」と受け止め、自社の変革に踏み出せずにいます。

著者・横塚雅章は、27年間にわたる経営コンサルタントとしての現場経験と、自ら会社経営者として直面した困難から、「経営していない人間には経営は語れない」という確信に至りました。本書は、その実体験を土台に、中小企業の現場で真に機能するフレームワーク・図解ツール・チェックリストを惜しみなく公開した一冊です。

■ 本書の特徴

●「知識」ではなく「現場で使える道具」を提供

世の中には優れた経営理論書が溢れていますが、本書は「ためになる」より「使える」を優先。実際にコンサルティング現場で試し、効果が確認されたフレームワークや図解を多数掲載しています。社内の会議や研修でそのままコピーして活用できます。

●「夢ロマン」と「明るい覚悟」という独自コンセプト

高い志（ロマン）と具体的な将来像（夢）を統合した「夢ロマン」。そしてそれを実現するための前向きな「明るい覚悟」。この2つの概念を軸に、経営者が自分自身と正面から向き合い、組織を動かす原動力を生み出す方法を体系的に解説します。

●214冊の知見を凝縮した「巨人の肩」アプローチ

ピーター・ドラッカー、ジョン・コッター、エドガー・シャインら経営学・心理学・組織論の第一人者の知見214冊分を実践の観点から選別・整理。多忙な経営者が「巨人の肩に乗る」ことで視界を広げられるよう設計されています。

●各章末の「リフレクション・ワーク」で実践に直結

読んで終わりにさせない仕掛けとして、各章末に「リフレクション・ワーク」を設置。経験学習モデル（ストレッチ・リフレクション・エンジョイメント）に基づき、学びを経営実践へと昇華させます。

・「将来のビジョンが描けない」と悩む中小企業の経営者・後継者

・「社員が思うように動いてくれない」と組織の壁にぶつかっているリーダー

・日々の業務に忙殺され、本来やるべき経営課題に手が回らない方

にぜひご一読いただきたい一冊です。

■ 目次

序章 「夢ロマン」と「明るい覚悟」が組織を動かす力になる

第1章 経営者の「夢ロマン」と「明るい覚悟」を言語化する

第2章 管理職を機能させるチームマネジメント

第3章 社員が生き活き考働するためのセルフマネジメント

第4章 「夢ロマン」実現と日常業務をつなぐ組織マネジメント

第5章 組織文化を変える――中小企業の組織文化改革

第6章 戦略を現場に落とす仕組みとサービスマネジメント

第7章 財務を味方につける経営者になる

第8章 夢ロマン経営のための伴走者の必要性

おわりに 夢ロマン経営で築く持続的組織への道

■ 著者プロフィール 横塚 雅章

AMWコンサルティング株式会社 代表取締役社長

一般社団法人夢ロマン経営サポート機構 代表理事

大手コンサルティング会社で27年間、経営者に助言する立場に身を置いた後、2014年にAMWコンサルティング株式会社を創業。初めて自ら経営者となる。2013年には試練に直面し、「過去は変えられないが、認識は変えられる。未来は自分で創れる」という確信に至る。コロナ禍では売上が一時9割減という経営危機を当事者として経験。理論ではなく経営者としての現実から語り、「覚悟ある経営」に伴走する経営者実体験コンサルタントとして活動する。

■ 書籍概要

書 名 夢ロマン経営 ～自走する組織を創る「明るい覚悟」の磨き方～

著 者 横塚雅章

定 価 1,800円（税込1,980円）