【2026年度版｜無料】中小企業のためのSNS時代の採用ブランディングセミナー
■ セミナー概要
2026年、採用市場は大きく変化しています。
求人媒体に掲載すれば応募が来る時代は終わり、「どの会社に応募するか」ではなく「どの会社に共感するか」で選ばれる時代になりました。
特に中小企業においては、
・知名度がない
・大手と条件で勝てない
・求人を出しても応募が来ない
といった課題が、年々顕在化しています。
その中で今、成果を出している企業が取り組んでいるのが、SNSを活用した採用ブランディングです。
SNSは単なる情報発信ではなく、企業の価値観や文化、働く人のリアルを伝えることで、「この会社で働きたい」と思ってもらうための接点になります。
本セミナーでは30分で、中小企業が採用で勝つための「SNS×採用ブランディング」の全体像を整理し、
・なぜ求人を出しても応募が来ないのか
・なぜSNSで採用がうまくいく企業とそうでない企業が分かれるのか
・応募につながるアカウント設計と発信内容とは何か
を、実際の事例をもとに解説します。
条件や待遇だけに頼らず、“選ばれる企業になるための設計”をお伝えします。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/JNmswGy6bHM8L8cu5)
■ こんな方におすすめ
・採用活動を強化したい中小企業の経営者・人事担当者
・求人媒体に出しても応募が集まらない
・採用コストを抑えながら人材を確保したい
・SNSを活用した採用に興味がある
・自社の魅力をうまく伝えられていないと感じている
■ セミナーで学べること
・SNS時代における採用ブランディングの考え方
・応募につながるアカウント設計のポイント
・企業の魅力を伝えるコンテンツ設計
・フォロワー数に依存しない採用導線の作り方
・中小企業でも再現できる実践的な運用方法
■ 開催概要
日時：2026年5月28日（木）
時間：15:00～15:30（30分）
形式：オンライン開催
参加費：無料
お申し込みはこちら(https://forms.gle/JNmswGy6bHM8L8cu5)