【2026年度版｜無料】中小企業のためのSNS時代の採用ブランディングセミナー

■ セミナー概要

株式会社BOTANICO

2026年、採用市場は大きく変化しています。

求人媒体に掲載すれば応募が来る時代は終わり、「どの会社に応募するか」ではなく「どの会社に共感するか」で選ばれる時代になりました。

特に中小企業においては、

・知名度がない

・大手と条件で勝てない

・求人を出しても応募が来ない

といった課題が、年々顕在化しています。

その中で今、成果を出している企業が取り組んでいるのが、SNSを活用した採用ブランディングです。

SNSは単なる情報発信ではなく、企業の価値観や文化、働く人のリアルを伝えることで、「この会社で働きたい」と思ってもらうための接点になります。

本セミナーでは30分で、中小企業が採用で勝つための「SNS×採用ブランディング」の全体像を整理し、

・なぜ求人を出しても応募が来ないのか

・なぜSNSで採用がうまくいく企業とそうでない企業が分かれるのか

・応募につながるアカウント設計と発信内容とは何か

を、実際の事例をもとに解説します。

条件や待遇だけに頼らず、“選ばれる企業になるための設計”をお伝えします。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/JNmswGy6bHM8L8cu5)

■ こんな方におすすめ

・採用活動を強化したい中小企業の経営者・人事担当者

・求人媒体に出しても応募が集まらない

・採用コストを抑えながら人材を確保したい

・SNSを活用した採用に興味がある

・自社の魅力をうまく伝えられていないと感じている

■ セミナーで学べること

・SNS時代における採用ブランディングの考え方

・応募につながるアカウント設計のポイント

・企業の魅力を伝えるコンテンツ設計

・フォロワー数に依存しない採用導線の作り方

・中小企業でも再現できる実践的な運用方法

■ 開催概要

日時：2026年5月28日（木）

時間：15:00～15:30（30分）

形式：オンライン開催

参加費：無料

お申し込みはこちら(https://forms.gle/JNmswGy6bHM8L8cu5)