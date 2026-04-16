『ゼノサーガ パイドパイパー』『ナムコクロニクル』復刻決定！『DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A′s TEST Server完全版』本日4月16日(木)配信開始！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は、本日4月16日(木)20時より配信したYouTube特別生放送『G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送（じもチューブ第11回）』内で、バンダイナムコエンターテインメント作品の新規参入をはじめとする最新情報を発表いたしました。

皆様の応援のもと「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」(以下、G-MODEアーカイブス)は6周年を迎えることができました。本当にありがとうございます！

▼6周年記念 特別生放送アーカイブはこちら

https://youtube.com/live/IZklsQ59YZM

▼6周年特設サイト

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/6thanniversary/

以下、放送内で発表された大注目の新情報をご紹介します。

■『DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A's TEST Server完全版』Nintendo Switch／Steamにて、本日配信開始！

皆さま、大変お待たせいたしました。

3月9日(月)の弊社公式Xでの初報後、大きな反響をいただいた本作が、本日4月16日(木)よりNintendo Switch(TM)、Steam(R)にて配信開始いたしました。

また、配信記念の10％オフセールも開催中です。是非この機会にお買い求めください。

・Nintendo Switch

【セール価格】1,800円(税込) → 1,620円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/6/14(日)23:59 まで

・Steam

【セール価格】1,800円(税込) → 1,620円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/4/30(木)1:59 まで

■『DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A's TEST Server完全版』作品概要

人と人が喰らい合う『カルマの塔』を脱出せよ。

悪魔に変身し、敵を引き裂き、屠り、喰らえ！

本作は、2004年に家庭用ゲーム機として発売された「DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー」をベースとしたフィーチャーフォンオリジナル作品です。

3Dグラフィックを再現したビジュアルと、本作書き下ろしのオリジナルシナリオで物語は展開します。

舞台は『カルマの塔』と呼ばれる閉ざされた巨大な塔。

記憶を失った主人公・サーフは、悪魔の力の暴走を止める不思議な歌を持つセラと出会い、自分たちがここにいる理由、そして記憶を失った原因を突き止めるため、塔の上部を目指して探索をします。

戦闘システムは原作同様、相手に当てた攻撃の種類で行動回数が変化する、戦略性の高い「プレスターンバトル」を継承。

戦闘技能習得プログラム「マントラ」は、付け替えるフローチャート式から、マントラ同士を組み合わせる合体方式に変更され、家庭用版とは異なるキャラクター育成やパーティー編成が楽しめます。

プレイヤーごとに自動生成され異なる構造をもつ階層が一部にあるというカルマの塔を、サーフたちは脱出できるのか。

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A's TEST Server完全版

【価格】1,800円(税込)

【ジャンル】RPG

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch、Steam

【対応言語】日本語

【IARC】7+

【コピーライト】(C) ATLUS (C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/digitaldevilsaga/

【Nintendo Switch ストアページ】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000120672/

【Steam ストアページ】https://store.steampowered.com/app/2627690

■6周年発表タイトル１.バンダイナムコエンターテインメント作品『ゼノサーガ パイドパイパー』

Nintendo Switch／Steamにて、復刻決定！

「G-MODEアーカイブス」6周年発表タイトル1つ目として、バンダイナムコエンターテインメント作品が新規参入決定！

人気RPG「ゼノサーガ」シリーズより、2006年にフィーチャーフォン向けにリリースされたオリジナル作品『ゼノサーガ パイドパイパー』が、Nintendo Switch／Steamにて復刻決定！

Steam版は、ぜひウィッシュリスト登録をよろしくお願いいたします。

配信日等のゲームの詳細は順次お知らせ予定ですので、ぜひ続報をお待ちください。

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4532150/

※Nintendo Switchのストアページは、後日公開予定です。

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ ゼノサーガ パイドパイパー

【コピーライト】Xenosaga Pied Piper(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation

■6周年記念タイトル２.バンダイナムコエンターテインメント作品『ナムコクロニクル』

Nintendo Switch／Steamにて、復刻決定！

「G-MODEアーカイブス」6周年記念タイトル2つ目として、バンダイナムコエンターテインメント作品『ナムコクロニクル』も、Nintendo Switch／Steamにて復刻決定！

本作は、往年のナムコ（現.バンダイナムコエンターテインメント）ゲームに登場するヒーローやヒロインが活躍するフィーチャーフォンアプリオリジナルのタイトルです。

Steam版は、ぜひウィッシュリスト登録をよろしくお願いいたします。

配信日等のゲームの詳細は順次お知らせ予定ですので、ぜひ続報をお待ちください。

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4559260/

※Nintendo Switchのストアページは、後日公開予定です。

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ ナムコクロニクル

【コピーライト】ナムコクロニクル(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation

■バンダイナムコエンターテインメント作品は、今後も続々登場予定！

ゲームの詳細は順次お知らせ予定ですので、ぜひ弊社公式Xをフォローして続報をお待ちください！

■バンダイナムコエンターテインメント様からのメッセージ

この度、バンダイナムコゲームス(現・バンダイナムコエンターテインメント)から発売されておりました各フィーチャーフォンタイトルがG-MODEアーカイブスに登場することとなりました。

ファンの皆様からの復刻希望の声をジー・モード様より頂戴してから早数年。ついに皆様のお手元にお届けできることとなりました。「ゼノサーガパイドパイパー」を皮切りに、続々タイトルを配信していく予定です。

近年、フィーチャーフォンやアーケードなどの現在ではプレイが難しくなってしまったタイトルを皆様に現行機で遊んでいただける機会が増えており幸甚の至りです。今後も皆様に楽しんでいただけるように日々取り組んでまいります。

当時遊んでくださった方も、初めてプレイされる方も、G-MODEアーカイブスを通して、新しいゲームに出会ったり、当時の思い出に浸ったり、ワクワクを仲間と共有したり、お一人お一人が自分らしく楽しんでいただけることを願っております。

今後とも弊社タイトルのご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

ライセンス事業部担当者

■「G-MODEアーカイブス6周年記念」最大60%オフセール開催！

本日4月16日(木)より、6周年を記念して「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」のタイトルが最大60％オフとなるセールを開催中！気になるタイトルは、この機会にぜひお求めください。

・Nintendo Switch

【セール期間】2026/5/12(火) 23:59 まで

【Nintendo Switch ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_gmodesale

・Steam

【セール期間】2026/4/29(水) 23:59 まで

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/developer/G-MODE/sale/gmodearchives6thanniversary

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。