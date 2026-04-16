ファン参加型企画～夢のオーダーはファンが決める！ 「ベストオーダー総選挙 2025-2026」開催！

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、公式LINEアカウント「みんなのＴリーグ」にて、ファン参加型企画「ベストオーダー総選挙 2025-2026 」を実施します。本企画では、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン出場選手の中から、ファンの皆さまが考える“夢のオーダー”を募集。さらに応募内容をもとに投票を行い、「みんなのＴリーグベストオーダー」を決定します。





【企画概要】

企画名：みんなのＴリーグ 「ベストオーダー総選挙 2025-2026」

内容：ノジマＴリーグ2025-2026シーズン出場選手の中から、ファンの皆さまに「夢のオーダー（男子／女子）」を募集。

応募されたオーダーの中から候補を選出し、投票により「みんなのTリーグベストオーダー」を決定します。



【企画のポイント】

戦略・テーマも自由（ガチ構成・ネタ構成どちらもOK）

男子・女子それぞれ募集

投票形式で“みんなのＴリーグベストオーダー”を決定



【応募例】

第1マッチ（ダブルス）：佐藤瞳選手／小林りんご選手 第2マッチ（シングルス）：牛島星羅選手 第3マッチ（シングルス）：山室早矢選手第4マッチ（シングルス）：小塩遥菜選手 ビクトリーマッチ：佐藤瞳選手

テーマ：例）全員カットマンで粘り勝ちを狙う！



【スケジュール】

応募期間：2026年4月17日(金)～4月30日(木)

投票期間：2026年5月12日(火)～5月26日(火)

結果発表：2026年6月2日(火)



【プレゼント企画】

応募・投票いただいた方の中から抽選で合計5名にプレゼント！

応募者から抽選：1名

ベストオーダー選出者：3名 （金賞、銀賞、銅賞）

投票参加者から抽選：1名



【参加方法】

LINEアカウント『みんなのＴリーグ』から。

お友達登録がまだの方は、コチラから。https://lin.ee/14v206F



あなたの考える“夢のオーダー”が、Tリーグの新たな歴史になるかもしれません。たくさんのご参加をお待ちしております！