主演・大友花恋×共演・船津稜雅（超特急）×桜井玲香木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』第4話場面写真・あらすじ・PR動画解禁！！4月23日（木）21:25～21:54放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、大友花恋が主演を務める木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の第4話を、2026年4月23日（木）21:25～21:54に放送いたします。

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友花恋）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディです。

この度、ドラマ第4話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！

清水課長の優しさにますます夢中になる琴音の前に、新たなあざとかわいい刺客が！！紗綾の登場で清水課長を巡るバトルは新たな局面へ――！？

気になる第4話をぜひご覧ください！

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

■第4話場面写真・あらすじ・PR動画

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

【第4話 あらすじ】

「あざとかわいい」、それは、どんな場所にも現れる、厄介な存在…

清水将貴（船津稜雅）への恋を諦めると宣言した佐原なず奈（桜井玲香）は、“あざとかわいい”の先輩として松嶋琴音（大友花恋）の恋を応援するセコンドとなる。プレゼントをくれたり何かと気にかけてくれる清水課長の優しさにますます夢中になる琴音だったが、そこへ新たな“あざかわ女子”木之本紗綾（蒼井陽奈）が異動してくる。

あどけない笑顔と京都弁で男性社員たちの心を次々と掴む紗綾のあざとさに、琴音はライバルとして危機感を募らせていく。一方、清水を諦めたなず奈に新たな恋をと、琴音は同期の田中（八神慶仁郎）を味方につけようとするが田中には何か別の思惑があるようで、どこか様子がおかしく…。

清水課長を巡るあざかわバトルは新たな局面へ――！？

【第4話 PR動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O80GC-VRm20 ]

https://youtu.be/O80GC-VRm20(https://youtu.be/O80GC-VRm20)

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】あざとかわいいワタシが優勝

【放送日時】TOKYO MX 毎週木曜21:25～21:54 （TOKYO MX1）

群馬テレビ 毎週木曜23:00～23:30

福岡放送 毎週土曜25:00～25:30

テレビ岩手 毎週日曜25:25～25:55

静岡放送 毎週月曜25:35～26:05

とちぎテレビ 毎週火曜23:30～24:00

【出演】大友花恋 船津稜雅（超特急）・桜井玲香

【オープニング主題歌】AislE『EYES ON ME』（asistobe／B ZONE）

【エンディング主題歌】yosugala『バニバニラ』（TOY’S FACTORY）

【原作】網戸スズ『あざとかわいいワタシが優勝』（DPNブックス）

【脚本】村田こけし

【監督】瀬野尾一、松嵜由衣、大黒友也、祖父江来夢

【制作プロダクション】トータルメディアコミュニケーション

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/azakawa-yusho/

【公式SNS】▼X（@mx_dramania2）

https://x.com/mx_dramania2

▼Instagram（@mx_dramania）

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▼TikTok（@mx_dramania）

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【公式ハッシュタグ】#あざかわ優勝