話題の漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で『キミの理想のメイドになる！』【8話分完全無料】キャンペーン開催！最終巻が発売されたばかりの糖度満点王道メイドラブコメ！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、ぼっちな御曹司とメイド達の甘～いご奉仕メイドラブコメ『キミの理想のメイドになる！』の【8話分完全無料】キャンペーンを開催いたしております。

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シャイニーコミックス『キミの理想のメイドになる！(https://www.comic-shiny.com/title/006/)』最新最終第3巻(https://www.comic-shiny.com/comics/009/) 好評発売中！

キミの理想のメイドになる！3(https://www.comic-shiny.com/comics/009/)

原作：軽井広(https://x.com/karuihiroF)／漫画：ゆなまろ(https://x.com/yunamaro21)

判型：B6

価格：836円（本体760円＋税10％）

ISBN：9784799221594

メイド修行や温泉旅行を経て廉也との距離を着実に縮めていた真夜はある日、廉也と秋帆のキスを目の当たりにして失意の底に沈んでしまう。

だが廉也はそんな真夜の誤解を解いて

理想の主人となるため、ある決意を固める――！

ぼっちな御曹司とメイド達の甘～～～いご奉仕メイドラブコメ、ここに完結！

ポロリありの描き下ろし漫画も必見♪

キミの理想のメイドになる！(https://www.comic-shiny.com/title/006/)

(C)ゆなまろ(C)軽井広／キルタイムコミュニケーション

ご主人様への恩を返すため、理想のメイドを目指します(ハート)

糖度満点王道メイドラブコメ！

高校生活が始まって数ヶ月、二条廉也は友人も彼女もおらず、

さらに一人暮らしという孤独な日々を送っていた。

だがある日、クラス一の美少女、神城真夜が謎の黒服の男たちに

連れ去られそうになっているところを目撃する。

真夜は借金の片に両親に売られそうになっていたのだ。

そんな彼女を廉也は投資などで築いた財力を元手に助けるのだが、

恩を返さずにはいられない真夜は廉也のメイドになることを宣言し……！？

8話分完全無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/episodes/87f94b7dd2be3

作品の魅力満載のPVを公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9BJ53l-CV2I ]キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/69a384acdfe26

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