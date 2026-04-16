人気ネタたっぷり！お腹もお財布もご満足いただける小僧寿しの大人気企画♪『超得バリュー盛フェア』4月18日(土)・19日(日)【2日間限定】開催！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、4月18日(土)・19日(日)の【2日間限定】で『超得バリュー盛フェア』を開催します。（※店舗により未実施の場合がございます）

◆『超得バリュー盛フェア』商品のご紹介

人気ネタをたっぷり詰め込んだ、お得感満載の『超得バリュー盛』！ボリューム満点の19貫入りで、満足感たっぷりの内容に仕上げました。同一ネタを4貫ずつ楽しめるほか、限定ネタとして『青森県産いかげそ』『あさり』を加え、春らしい味わいもプラス！

ラインナップは、「サーモン」「まぐろ」「えんがわ」「えび」の全4種類。中でもおすすめは…店内切り付けで鮮度抜群の【ファイブスターサーモン】を使用した「サーモン」！！とろけるような旨みと上質な味わいをお楽しみいただけます。



◆販売日：4月18日(土)・19日(日)



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

超得バリュー盛『サーモン』超得バリュー盛『サーモン』

1,199円（税込1,294円）

店内切り付けで鮮度抜群の【ファイブスターサーモン】を使用した「サーモン」！！

とろけるような旨みと上質な味わいをお楽しみいただけます。

超得バリュー盛『まぐろ』超得バリュー盛『まぐろ』

1,199円（税込1,294円）

不動の人気No.１ネタ！「まぐろ」がたっぷり！フェアのイチオシ商品です！

超得バリュー盛『えび』超得バリュー盛『えび』

1,199円（税込1,294円）

「えび」がたっぷり！お子様にも大人気の商品です♪

超得バリュー盛『えんがわ』超得バリュー盛『えんがわ』

1,199円（税込1,294円）

「えんがわ」がたっぷり！コリコリ食感がクセになります♪

お腹もお財布もご満足いただける、超得バリュー盛フェア！！この機会に是非、小僧寿しのおいしいお寿しをご賞味ください。

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/qVAgz(https://x.gd/qVAgz)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/