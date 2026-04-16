RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”開催報告
2026年4月16日（木）、飛行船シアターにて【RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”】（主催：POPROD Production/株式会社ブシロードミュージック）を開催。
数多くのアイドルの作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組女性アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」。
本公演はデビュー1周年を記念したフリーライブとして開催され、多くの観客が来場した。1年間の活動の集大成ともいえる本ステージでは、これまでの歩みを凝縮したセットリストを披露し、成長の軌跡を感じさせる内容で観客を大いに魅了した。
■公演概要
公演名：RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”
日時：2026年4月16日（木）
開場 18:15 / 開演 19:00
会場：飛行船シアター
出演：RealRomantic
詳細：https://realromantic-official.com/schedule/1st-anniversary-freelive/
■セットリスト
M1. ROMANTIC SEVEN／RealRomantic
M2. BLOOMING／RealRomantic
M3. Uncupid／RealRomantic
M4. Sleepless Lullaby／RealRomantic
M5. スパハニ／RealRomantic
M6. ice cream LOVE／RealRomantic
M7. SUMMER MAZE／RealRomantic
M8. AURA／RealRomantic
M9. EGGGG／RealRomantic
M10. Diamond／RealRomantic
M11. pre-miracle／RealRomantic
M12. ギラギラ／RealRomantic
M13. ウルトラファンタジーオトメUFO／RealRomantic
M14. CANDYDAYS／RealRomantic
■Realromantic デジタルシングル 2026年夏 配信決定！
詳細はこちら：https://realromantic-official.com/news/1223/
■2026年8月11日(火・祝) RealRomantic Free LIVE開催&新曲LIVE MUSIC VIDEO公開収録決定！
詳細はこちら：https://realromantic-official.com/news/1226/
■RealRomantic "ウルトラファンタジーオトメUFO" が読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」4月期EDテーマに決定！
■RealRomantic「ギラギラ」ミュージックビデオ公開中！
ご視聴はこちら：https://youtu.be/9O9Vfw8_wFg?si=eHHqtvB7RMog82Mj
■RealRomantic Profile
いつか誰かが夢に描いたもの
そして誰かが実現したもの
空想の地続きに現実はあって
その先にまた空想がある
私たちは実在する
夢で終わらせない
RealRomantic
少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組女性アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」。
Member:
KARIN（田邊果凜）2003年1月23日生まれ
RIKKI（秋本里綺）2003年9月30日生まれ
YUI （北原釉衣）2005年2月17日生まれ
HINA （高橋妃那）2008年1月16日生まれ
RIN （内山 凜） 2008年2月3日生まれ
NANA (泉 なな) 2008年7月20日生まれ
SORA (鈴木空来) 2008年10月16日生まれ
■RealRomantic Official SNS
HP：https://realromantic-official.com/
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Photographer：うつみさな