RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”開催報告

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株式会社ブシロード










2026年4月16日（木）、飛行船シアターにて【RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”】（主催：POPROD Production/株式会社ブシロードミュージック）を開催。



数多くのアイドルの作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組女性アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」。


本公演はデビュー1周年を記念したフリーライブとして開催され、多くの観客が来場した。1年間の活動の集大成ともいえる本ステージでは、これまでの歩みを凝縮したセットリストを披露し、成長の軌跡を感じさせる内容で観客を大いに魅了した。


■公演概要

公演名：RealRomantic 1st Anniversary Free Live “The Next Step”


日時：2026年4月16日（木）


　　　開場 18:15 / 開演 19:00


会場：飛行船シアター


出演：RealRomantic


詳細：https://realromantic-official.com/schedule/1st-anniversary-freelive/


■セットリスト

M1. ROMANTIC SEVEN／RealRomantic


M2. BLOOMING／RealRomantic


M3. Uncupid／RealRomantic


M4. Sleepless Lullaby／RealRomantic


M5. スパハニ／RealRomantic


M6. ice cream LOVE／RealRomantic


M7. SUMMER MAZE／RealRomantic


M8. AURA／RealRomantic


M9. EGGGG／RealRomantic


M10. Diamond／RealRomantic


M11. pre-miracle／RealRomantic


M12. ギラギラ／RealRomantic


M13. ウルトラファンタジーオトメUFO／RealRomantic


M14. CANDYDAYS／RealRomantic


■Realromantic デジタルシングル 2026年夏 配信決定！


詳細はこちら：https://realromantic-official.com/news/1223/


■2026年8月11日(火・祝) RealRomantic Free LIVE開催&新曲LIVE MUSIC VIDEO公開収録決定！


詳細はこちら：https://realromantic-official.com/news/1226/


■RealRomantic "ウルトラファンタジーオトメUFO" が読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」4月期EDテーマに決定！


■RealRomantic「ギラギラ」ミュージックビデオ公開中！


ご視聴はこちら：https://youtu.be/9O9Vfw8_wFg?si=eHHqtvB7RMog82Mj



■RealRomantic Profile

いつか誰かが夢に描いたもの


そして誰かが実現したもの


空想の地続きに現実はあって


その先にまた空想がある


私たちは実在する


夢で終わらせない


RealRomantic



少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組女性アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」。



Member:


KARIN（田邊果凜）2003年1月23日生まれ


RIKKI（秋本里綺）2003年9月30日生まれ


YUI　（北原釉衣）2005年2月17日生まれ


HINA （高橋妃那）2008年1月16日生まれ


RIN　（内山 凜） 2008年2月3日生まれ


NANA　(泉 なな)　2008年7月20日生まれ


SORA　(鈴木空来) 2008年10月16日生まれ



■RealRomantic Official SNS


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Photographer：うつみさな