伊藤忠商事株式会社と日進ゴム株式会社が世界商標を共同保有する企画“MILVASTAソール”搭載、株式会社ONIが手掛ける最上位モデル「IRONHOLD PROMAX」誕生

株式会社ONI

ソール開発を伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井 敬太、以下「伊藤忠商事」）と日進ゴム株式会社(本社：岡山県岡山市北区、代表取締役：渡邉喜朗、以下「日進ゴム」)が共同で手掛け、シューズの企画・販売を株式会社ONI(本社：大阪府大阪市平野区、代表取締役：奥谷元哉、以下「ONI」)が担う新たなパワーリフティング用フラットシューズ「IRONHOLD PROMAX」が誕生しました。

本製品は、同社PROシリーズの上位に位置付けられる「PROMAX」ラインの第一弾として、競技者のパフォーマンス最大化のみを目的に設計されています。

最大の特徴は、日進ゴムが開発した極薄・高グリップソール「MILVASTA（ミルバスタ）」の搭載です。このソールは伊藤忠商事との企画のもと開発され、従来モデル「IRONHOLD PRO」と比較してグリップ力を約1.5倍に向上。さらに総ソール厚を1mm薄くし、ゴム質をより硬化させたことで、沈み込みを極限まで抑えたダイレクトな力の伝達と爆発的な出力を実現しました。

アッパー形状には、パワーリフティング用フラットシューズとして初となる「クォーターカット」を採用しています。ローカットの自由度とミドルカットのホールド感を両立し、スクワットやデッドリフト時における足首の安定性を劇的に高めます。

一般的にソールを薄くすると剛性の低下が課題となりますが、本モデルではかかと部分のフィット性を高めると同時に補強構造を最適化。これにより、薄さと剛性という相反する要素を高次元で両立することに成功しています。「IRONHOLD PROMAX」は、あらゆる設計思想を“記録更新”に集中させたプロダクトです。

「BREAKING RECORDS」のミッションが示す通り、選手が抱える自己ベストへの渇望を具現化し、ポテンシャルを最大限に引き出すことを目的としています。

MILVASTAソール搭載のIRONHOLD PRO MAX

■ 開発の背景

パワーリフティング競技において、足元は唯一の接地点であり、わずかな滑りや沈み込みが記録を左右します。本プロジェクトは、日本を代表する商社・メーカー・専門ショップの知見を結集。現状のフラットシューズに満足できないシビアな競技者のために、一切の妥協を排して開発されました。

なお、本商品の予約は、ONIが運営するオンラインショップ「ONI武器屋.net」(https://bukiya.net/)にて近日中に開始される予定です。 すべては、より高い記録を目指すアスリートのために。ONIが送り出す新たなフラットシューズが、競技の新基準を提示します。

MILVASTAソールクウォーターカットのIRONHOLD PRO MAXクウォーターカットのIRONHOLD PRO MAXクウォーターカットのIRONHOLD PRO MAX紐+ダブルストラップでカスタムした履き方ができるIRONHOLD PRO MAXIRONHOLD PRO MAX