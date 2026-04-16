【GW・天満橋】世界最大のヘラクレスに会える！親子で楽しむ体験型昆虫イベント「凄いぞカブクワ展」を京阪シティモールで5月1日より開催

株式会社TSUGUMI

2026年4月15日 株式会社TSUGUMI 報道関係各位

株式会社TSUGUMI（本社：大阪市中央区、代表取締役：花谷 佑一郎）は、2026年5月1日（金）から5月8日（金）まで、京阪シティモール（天満橋）にて、親子で世界の希少な昆虫を体感できるイベント**「凄いぞカブクワ展」**を開催いたします。

本イベントでは、世界最大のカブトムシ「ヘラクレスオオカブト」をはじめとした生体展示に加え、豪華景品が当たる「昆虫ガチャ」、昆虫を通じた資源循環を学べる「SDGsパネル展示」など、子どもたちの好奇心と学びを刺激するコンテンツを多数ご用意しております。

本物との出会いが、子どもたちの感性を育む。「凄いぞカブクワ展」開催の背景

「凄いぞカブクワ展」は、放課後等デイサービス「good day cafe」を運営する株式会社TSUGUMIがプロデュースする体験型昆虫イベントです。

日々の療育現場で培った「本物に触れることの大切さ」を形にするため、図鑑の中だけではない、生きている昆虫の迫力や美しさを間近で感じられる場を提供します。都会の真ん中である天満橋で、子どもたちが夢中になれる「原体験」を創出することを目指しています。

【実施コンテンツ詳細】

1. 世界の希少なカブトムシ・クワガタ生体展示

世界最大のカブトムシとして知られる「ヘラクレスオオカブト」や、美しい色彩を持つクワガタなど、普段目にすることのできない希少な昆虫たちが大集結します。その圧倒的な生命の力強さを間近で観察するだけでなく実際に触れていただけます。

2. ヘラクレスをその手に！「大人気・昆虫ガチャ」

イベント会場内では、豪華な生体が当たる「昆虫ガチャ」を実施いたします。目玉の「ヘラクレスオオカブト」をはじめ、人気のカブトムシやクワガタが当たるチャンス！子どもたちがワクワクしながら挑戦できる、本イベント一番の人気コンテンツです。

3. 「昆虫×SDGs」学習パネル展示（資源循環の学び）

カブトムシの飼育を通じた資源循環を学べるパネル展示を行います。 キノコ栽培後に廃棄される**「廃菌床（はいきんしょう）」**。これがカブトムシの幼虫にとって最高の栄養源（飼料）となり、大きな成虫を育てる糧となります。廃棄物を命の糧へと変え、その糞は再び植物を育てる肥料になる――。この循環を分かりやすく解説し、楽しみながらSDGsの仕組みを伝えます。

4. 館内周遊！カブクワスタンプラリー

京阪シティモールの館内4箇所に設置されたスタンプポイントを巡るラリー。すべてのスタンプを集めたお子様には、イベント特製の景品をプレゼントいたします。（※景品は数に限りがございます）

5. 親子ワークショップ ＆ 限定グッズ販売

昆虫をテーマにしたオリジナルグッズ作りが楽しめるワークショップを開催。また、TSUGUMIオリジナルのカブトムシ・クワガタプロダクトの販売も行います。

スタンプラリー写真撮影スポット缶バッチオリジナルgoods

開催概要

イベント名： 凄いぞカブクワ展

開催日時： 2026年5月1日（金）～5月8日（金） 10:00～16:00

会場： 京阪シティモール（天満橋駅直結）

入場料： 一律 600円（税込） ※昆虫ガチャ等は別途料金がかかる場合があります

主催： 株式会社TSUGUMI

協力： 株式会社京阪流通システムズ

公式サイト： * 京阪シティモール公式サイト

TSUGUMI group HP

株式会社TSUGUMIについて

大阪市中央区にて児童発達支援・放課後等デイサービス「good day cafe」を運営。子どもの個性に寄り添った療育を提供するとともに、昆虫を通じた情操教育や「療育×SDGs」を掲げた地域交流イベントの企画、オリジナルプロダクトの開発を行っています。

【会社概要】

社名： 株式会社TSUGUMI

本社所在地： 大阪府大阪市中央区谷町5丁目6-10 谷五ビル201

代表者： 代表取締役 花谷 佑一郎

事業内容： 児童福祉事業、イベント企画・運営、商品開発

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社TSUGUMI 担当：花谷

電話：090-9321-3796 メール：with.you.tanimachi@gmail.com