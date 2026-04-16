『未来を担う子供たちに笑顔を』神戸ユネスコマルシェ2026春

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オフィスソリューション株式会社

神戸ユネスコ協会は、「神戸ユネスコマルシェ2026春」を、2026年4月18日（土）19日（日）10：00～17：00に兵庫県立舞子公園にて開催いたします。



神戸ユネスコマルシェ2026春　イベントフライヤー

■開催概要


イベント名： 神戸ユネスコマルシェ2026春


開催日時　： 2026年4月18日（土）19日（日）10：00～17：00


開催場所　： 兵庫県立舞子公園 芝生広場（入場無料）


　　　　　　〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町2051


アクセス　： JR舞子駅・山陽電鉄舞子公園駅下車、南へ約5分


駐車場　　：近隣駐車場700台（200円/1h）公共交通機関の利用をご検討ください。


定員　　　： 特になし


参加費　　： 無料(お買物は有料)


お申込み　： 不要


URL　　　 ： https://kobe-unesco-charity-marche.org


主催　　　： 神戸ユネスコマルシェ実行委員会・神戸ユネスコ協会



▼イベント公式サイト


https://kobe-unesco-charity-marche.org



▼舞子公園公式サイト


https://hyogo-maikopark.jp



出店紹介ページ


4月18日（土）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18


4月19日（日）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19



ステージ紹介ページ


4月18日（土）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18


4月19日（日）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19




4月18日（土）レイアウト

4月19日（日）レイアウト


美しい海の景観で開催される「神戸ユネスコマルシェ」

【イベントPR】

神戸ユネスコマルシェは『未来を担う子供たちに笑顔を』がテーマの親子で楽しいマルシェです。


親子で楽しい体験コーナー・縁日・ワークショップ・ハンドメイド・ペット雑貨・農家直売・グルメやスイーツのキッチンカーが大集合！



無料で観覧できるステージではアーティストやアイドル、大道芸、キッズダンスなど楽しい催しが盛りだくさん♪


明石海峡大橋の真下にある公園だからロケーションも最高！学んで遊んで美味しいものを食べて楽しもう♪


園内には世界一の明石海峡大橋の展望台がある舞子海上プロムナード・橋の科学館・移情閣・旧武藤山治邸、アジュール舞子などがあり見どころいっぱい♪


近くの三井アウトレットパーク マリンピア神戸もリニューアルオープン！



魅力的なお店を一部ご紹介♪


癒しの木製「あしふみ健幸ライフ」

ブルキナファソ産のシアバターを使ったハンドクリーム


美味しい珈琲とハンドメイドアクセサリー「umineko」

愛犬にジビエおやつ♪「ワンズスマイル」


高知県最西端の宿毛市から「SukumoGardenFarm」

4月19日（日）は自衛隊車両の展示と記念撮影ができる

2日間で約120店が参加♪

4月18日（土）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18


4月19日（日）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19



無料で観覧できるステージにはアイドルやアーティストが総勢32組♪


ベリダンサー「ウリアナ」

兵庫県出身シンガー「UKEN」


日本語・アラビア語・フランス語・英語の4ヶ国語で歌う国際アーティスト「サファ ナシフ」

世界のバトントワラー「高橋 一生」

2日間で国内外のアーティスト32組が出演♪

4月18日（土）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18


4月19日（日）


https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19



園内施設

・舞子海上プロムナード　https://hyogo-maikopark.jp/facility/f01/#ad-image-0


世界最大級のつり橋「明石海峡大橋」 体験展望施設



・橋の科学館　https://www.hashinokagakukan.jp


明石海峡大橋300ｍの高さから360°パノラマを体感したり、ケーブルを歩いて「橋の点検」ができる「360°VR体感コーナー」などがあるサイエンスミュージアムです。



・アジュール舞子　https://www.kobe-park.or.jp/azur


神戸らしい眺望景観10選入りした舞子の浜。BE KOBEのモニュメントも！



世界最大級のつり橋「明石海峡大橋」

■お問い合わせ

神戸ユネスコマルシェ実行委員会


https://kobe-unesco-charity-marche.org


神戸ユネスコ協会


https://unesco.kobe-net.co.jp



住所：兵庫県神戸市中央区栄町通２丁目９-７翔貴南京町ビル４階


広報協力：オフィスソリューション株式会社


電話：078-939-3575（記事に関するお問い合わせはこちら）


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