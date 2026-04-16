『未来を担う子供たちに笑顔を』神戸ユネスコマルシェ2026春

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神戸ユネスコ協会は、「神戸ユネスコマルシェ2026春」を、2026年4月18日（土）19日（日）10：00～17：00に兵庫県立舞子公園にて開催いたします。

■開催概要

神戸ユネスコマルシェ2026春 イベントフライヤー

イベント名： 神戸ユネスコマルシェ2026春

開催日時 ： 2026年4月18日（土）19日（日）10：00～17：00

開催場所 ： 兵庫県立舞子公園 芝生広場（入場無料）

〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町2051

アクセス ： JR舞子駅・山陽電鉄舞子公園駅下車、南へ約5分

駐車場 ：近隣駐車場700台（200円/1h）公共交通機関の利用をご検討ください。

定員 ： 特になし

参加費 ： 無料(お買物は有料)

お申込み ： 不要

URL ： https://kobe-unesco-charity-marche.org

主催 ： 神戸ユネスコマルシェ実行委員会・神戸ユネスコ協会

▼イベント公式サイト

https://kobe-unesco-charity-marche.org

▼舞子公園公式サイト

https://hyogo-maikopark.jp

出店紹介ページ

4月18日（土）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18

4月19日（日）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19

ステージ紹介ページ

4月18日（土）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18

4月19日（日）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19

4月18日（土）レイアウト4月19日（日）レイアウト美しい海の景観で開催される「神戸ユネスコマルシェ」【イベントPR】

神戸ユネスコマルシェは『未来を担う子供たちに笑顔を』がテーマの親子で楽しいマルシェです。

親子で楽しい体験コーナー・縁日・ワークショップ・ハンドメイド・ペット雑貨・農家直売・グルメやスイーツのキッチンカーが大集合！

無料で観覧できるステージではアーティストやアイドル、大道芸、キッズダンスなど楽しい催しが盛りだくさん♪

明石海峡大橋の真下にある公園だからロケーションも最高！学んで遊んで美味しいものを食べて楽しもう♪

園内には世界一の明石海峡大橋の展望台がある舞子海上プロムナード・橋の科学館・移情閣・旧武藤山治邸、アジュール舞子などがあり見どころいっぱい♪

近くの三井アウトレットパーク マリンピア神戸もリニューアルオープン！

魅力的なお店を一部ご紹介♪

癒しの木製「あしふみ健幸ライフ」ブルキナファソ産のシアバターを使ったハンドクリーム美味しい珈琲とハンドメイドアクセサリー「umineko」愛犬にジビエおやつ♪「ワンズスマイル」高知県最西端の宿毛市から「SukumoGardenFarm」4月19日（日）は自衛隊車両の展示と記念撮影ができる2日間で約120店が参加♪

4月18日（土）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18

4月19日（日）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19

無料で観覧できるステージにはアイドルやアーティストが総勢32組♪

ベリダンサー「ウリアナ」兵庫県出身シンガー「UKEN」日本語・アラビア語・フランス語・英語の4ヶ国語で歌う国際アーティスト「サファ ナシフ」世界のバトントワラー「高橋 一生」2日間で国内外のアーティスト32組が出演♪

4月18日（土）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-18

4月19日（日）

https://kobe-unesco-charity-marche.org/maikokouen_2026-4-19

園内施設

・舞子海上プロムナード https://hyogo-maikopark.jp/facility/f01/#ad-image-0

世界最大級のつり橋「明石海峡大橋」 体験展望施設

・橋の科学館 https://www.hashinokagakukan.jp

明石海峡大橋300ｍの高さから360°パノラマを体感したり、ケーブルを歩いて「橋の点検」ができる「360°VR体感コーナー」などがあるサイエンスミュージアムです。

・アジュール舞子 https://www.kobe-park.or.jp/azur

神戸らしい眺望景観10選入りした舞子の浜。BE KOBEのモニュメントも！

■お問い合わせ

世界最大級のつり橋「明石海峡大橋」

神戸ユネスコマルシェ実行委員会

https://kobe-unesco-charity-marche.org

神戸ユネスコ協会

https://unesco.kobe-net.co.jp

住所：兵庫県神戸市中央区栄町通２丁目９-７翔貴南京町ビル４階

広報協力：オフィスソリューション株式会社

電話：078-939-3575（記事に関するお問い合わせはこちら）

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