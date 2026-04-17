ROSESELSAより、音の重厚な存在感をテーマにロックやメタルなどのエネルギッシュでハードなサウンドに向けた有線イヤホン『CJ20』が登場！

株式会社伊藤屋国際

株式会社伊藤屋国際は、ROSESELSAより有線イヤホン『CJ20』を4月24日(金)より販売開始いたします。

CJ20

φ14.2mmのプラナードライバーを搭載し、楽器のリアリティ溢れる質感、音の重厚な存在感をテーマにオーディオを愛する全ての方に向けて設計されたイヤホン、『CJ20』が登場です。

ロックやメタルなどのエネルギッシュでハードなサウンドとは特に相性が良く、ポータブルオーディオレビュワーである"AndyAudioVault"氏との共同開発により誕生した製品です。

ドライバー

φ14.2mmのプラナードライバーを1基搭載したシングルプラナードライバー構成です。

ダイアフラム全体に均一に力を分散させることにより、ダイナミックレンジの広いロックやメタルの重厚なサウンドで安定したサウンドステージを維持。インパクトのある低域とギターの音色など明瞭な楽器音との分離感を実現しています。

歪みのないオーディオと正確なディテール再現を可能にし、高速過渡応答により複雑な音楽構成の中でも明瞭さとレイヤーを維持。長時間のリスニングにも適した疲れを感じさせない体験を提供します。

チューニング

ポータブルオーディオレビュワーである"AndyAudioVault"氏との共同チューニング。

メタルとロックに情熱を注ぐAndy氏の意向による忠実なサウンド再生と自然な音色、高いダイナミクスとハードなサウンドのヒリヒリとした緊張感を巧みに融合させ、ロックやヘヴィメタルなどのハイエナジーなジャンルに最適化されたチューニングが完成しました。

ハウジング

精密なCNC加工による、プレミアムな質感と耐久性を兼ね備えた高密度なアルミニウム合金を採用したフルメタルハウジング。

堅牢でありながら洗練されたインダストリアルな美しさを醸し出し、日常の頻繁な使用にも耐えられるよう設計。それでいて片側約5.4gと軽量で、快適さと安定性の最適なバランスを実現しています。

ケーブル

付属するケーブルには、3.5mm/4.4mmプラグ交換が可能な2PinグラフェンメッキOCC(単結晶銅)ケーブルを採用。

OCC(単結晶銅)は不純物や粒界腐食が他の素材に比べて少なく、よりスムーズな信号伝達を可能に。

グラフェンメッキは高周波伝達の安定性を高め、信号損失を最小限に抑えます。

オーディオの完全性を維持し、電磁波ノイズ(EMI)によるバックグラウンドノイズを効果的に抑制、プラナードライバーに安定したクリーンな信号供給を可能にします。

ROSESELSA

2015年に中国で設立、インテリジェント技術と緻密な製造技術を通じて比類なきオリジナルサウンドの再現を追求し続けてきたオーディオブランドです。

「あえて異なる道を歩む。」

という創業時から変わらぬ理念を胸に、卓越した音響性能と独創的なデザインを融合させ、音楽をユーザーの日常生活にシームレスに溶け込ませます。

「独創的なデザインとモダンなシンプルさの概念を融合させ、急速な陳腐化が進むこの時代に、記憶に残るクラシックな製品を創造し続ける。」

ROSESELSA CEO Jack Long

■主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/52_1_d25ce3668e28c49b715cfef974f5fa3d.jpg?v=202604170951 ]

■価格等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/52_2_c2b1aa12741fedb9e378964f1d9c6b6d.jpg?v=202604170951 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/



※株式会社伊藤屋国際はROSESELSAの日本正規代理店です。