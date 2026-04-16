大好評!!︎『 Statue Carnival 』(スタチューカーニバル)が再び同時開催！　第5回『大道芸博２０２６』TOKYO stage　ファンタジーあふれるGWの５日間!!︎ ＠東京・練馬城址公園

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イベント・バンキング運営組織委員会出典 大道芸博開催組織委員会

同時開催 第２回『Statue Carnival』(スタチューカーニバル) 第５回 大道芸博2025～TOKYO stage ５DAYS とは…

2024年初開催の「大道芸博」も回を重ね今回で第5回を数える！過去に東京で3回、愛知・名古屋でも2025年開催され、2026年は東京からスタート！開催を決定した!!︎

大都市での新たな公園利用の提案と、入場無料（一部有料公演有り）で誰もが楽しめる地域貢献型の超大型・大道芸イベントがふたたび東京にてゴールデンウィーク５日間の開催を発表！

そしてその「大道芸博」と同時開催となるクローズアップ・イベントが、第２回『Statue Carnival』(スタチューカーニバル) …だ！

今開催の製作総指揮にはイトーノリヒサを起用！イトー氏は、総動員数200万人以上の「U-1グランプリ(R)うどん日本一決定戦」「NB-1グランプリ鍋奉行決定戦」など、2000年代以降ブームとなったグランプリ系イベントの発案者でもあり、昨今では画一的で変化が無いと云われる?!ご当地大道芸イベントに風穴を開けたと大きな話題をさらった「大道芸博」開催で話題になるなど、個性的・革新的な数々のイベントプロデュースでもお馴染みだ！期待が高まる…

日本のみならず世界で活躍する大道芸人を中心に今回も国内最大級のパフォーマー「１２７組・１４２名」が集結する！入場無料で朝から夜まで楽しめる大道芸一大イベントとして注目を集めている。

🥇オフィシャル・アンバサダー（by Statue Carnival） 舞夢男爵

“ 静止の衝撃 ”舞夢男爵(マイムダンシャク)

名古屋を拠点に、スタチュー（彫像芸）×パントマイムで“静止の衝撃”を生む路上パフォーマー！

その人気は絶大でスタチュー業界では異例の総フォロワー数約10万人以上！

動画再生回数はYouTubeとInstagramだけでも

約1億2,000万回まで到達（確認範囲）。

イベント参加は極めて少なく、この「大道芸博」出演はたいへん貴重!!

🎖️デイタイムゲスト スティルト（足長） Kymmy（キミー）

身長３メートルの巨人?!足長スティルト Kymmy(キミー)

日本屈指のスティルト技術を誇るパフォーマーKymmy。ポップでキュートな衣装から気品漂う

優雅なドレスまでその変幻自在なスタイルで観客を魅了します。衣装に合わせて表情を変える多彩

なパフォーマンスは子どもから大人まで誰もがくぎずけに！！

さあ、あなたの街にも笑顔と驚きの魔法を味わってみてはいかがでしょうか。

スティルトKmmyは「随時回遊」

偶然の出会いをお楽しみください(ハート)️

※出演日：5/2・3・４

その他のスタチュー＆回遊

ドレミふぁ共和国オルゴール人形 オリーブまちかどクイズナミダツブアンドロイドールYuE（ユエ）催眠術師じゅんいちMUTSUKIN（ムツキン）座る男CLOWN BELLA（クラウンベラ）MERIC（メリック）Fantome（ファントム）Piro（ピロ）

（以上、順不同）出典 大道芸博開催組織委員会

特別公演～Nightステージ 入場チケットはこちら

特別公演～Nightステージ

【前売・入場チケット/詳細は…】

https://daidogeihaku2026tokyo.peatix.com(https://daidogeihaku2026tokyo.peatix.com)

入場料：前売チケット1,500円 (当日券2,000円)

○チケット購入特典：ステージ終了後、ゲストと面会・撮影会・サイン会



※お席利用は自由・席数限定・先着順

●５月４日㊗️ 17:30～19:00（入場150人限定）※予定

【出演順】１.エンジョイJoy ２.大道芸人ジーニー ３.紙磨呂 ４.Paul ５.ナニコレ？劇団

●５月５日㊗️ 17:30～19:00（入場150人限定）※予定

【出演順】１.Paul ２.MARUZA ３.大道芸人ジーニー ４.生方洋佑 ５.健山

●５月６日(振休) 17:30～19:00（入場150人限定）※予定

【出演順】１.生方洋佑 ２.Mr.↓YU↑ ３.ナニコレ？劇団 ４.紙磨呂 ５.エンジョイJoy

※６日のみサプライズゲスト有り・後日、公式X Twitterで 情報解禁!!︎乞うご期待！

・公式X Twitter ※最新情報はこちらが最速

→ https://x.com/daidogeihaku

（＠daidougeihaku）

ご注意：

※保護者同伴3歳児以下入場無料 (お席利用の場合は膝上にて)

※カメラ (携帯電話含む) 持ち込みの際は脚立‧カメラスタンド‧自撮り棒などは持込‧使用禁止

※デイタイム（FREEステージ）は入場無料・観覧自由開催概要

開催概要

国内最大級！パフォーマー「１２７組・１４２名」が大集結する５日間！

名称

第５回『大道芸博２０２６』 TOKYO stage～５DAYS

同時開催『Statue Carnival』スタチュー・カーニバル

入場料

無料 ※一部有料ステージ有り

日時

2026年５月２日(土)・３日(日・祝)・４日(月・祝)・５日(火・祝)・６日(振休)

・デイタイム（FREEステージ）：入場無料・観覧自由

２日・３日：10:00～19:00 ※予定

４日・５日・６日：10:00～17:30 ※予定

・特別公演Nightステージ：有料

４日・５日・６日：17:30～19:00 ※予定

会場

東京・練馬城址公園 エントランスゾーン （西武豊島線豊島園駅改札口出てすぐ）

主催

大道芸博開催組織委員会

企画制作・運営管理

Event Banking

制作協力

イトーノリヒサOFFICE

開催組織委員長

小川けいこ

エグゼクティブプロデューサー

シマダシュンタ

プロデューサー

ミナミノリョウスケ

製作総指揮

イトーノリヒサ

アクセス

【東京都立・練馬城址公園】

住所

東京都練馬区向山三丁目 エントランスゾーン

電車・バス

西武豊島線/都営大江戸線「豊島園」徒歩2分

都営大江戸線/西武池袋線/西武豊島線/西武有楽町線「練馬駅」北口から西武バス成増駅南口行き「豊島園」下車徒歩3分

ただいま募集中！

出店（キッチンカー/テント飲食） 受付中！

※まもなく締め切ります・コマ数わずか！

エントリー：概要・申込お問合せは以下より…

（定員になり次第締め切ります）

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