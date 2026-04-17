力強さと繊細さをあわせ持つ歌声で心を揺さぶるシンガーソングライター「栞寧」ニューシングル「涙の箱」4/17（金）リリース。

ビジョンライツ株式会社

栞寧（しおね）

芯のある力強い歌声。

その奥に、心にそっと寄り添う言葉がある。

飾らない言葉で“今”を描くシンガーソングライター。

栞寧（しおね）4/17（金）配信リリース『涙の箱』涙の箱 配信リリース :https://linkco.re/A3qmhCfR

＜b i o g r a p h y＞

2 0 2 5 . 0 1 BSテレ東 ドラマ「ワカコ酒 Season8」エンディング曲に書き下ろし楽曲「幸せの空気」が決定

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=p7KmUiGEXAI ]

栞寧 / 幸せの空気

2 0 2 4 . 1 0 日本テレビ系 全国ネット 「高杉さん家のおべんとう」のドラマ挿入歌に書き下ろし楽曲「今日も」が決定

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=u5IYfxb94Do ]

栞寧 / 今日も

2 0 2 3 . 0 2 日本テレビ系 『バズリズム02』で「絵本」スタジオライブ

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ub-WiUzMYbM ]

栞寧 / 絵本

2 0 2 2 . 1 1 日本テレビ系 『バズリズム02』で「⽩昼夢」スタジオライブ

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=BSjj6dsYzE0 ]

栞寧 / 白昼夢

2 0 2 2 . 0 4 『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。 』4月エンディング曲に「魔法の言葉」が決定

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=0gvxs2kHJv8 ]

栞寧 / 魔法の言葉

2 0 2 2 . 0 2 日本テレビ系『スッキリ』2月エンディングに「桜風」が決定

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=P1cgW-HP_Ug ]

栞寧 / 桜風

2 0 2 1 . 0 1 日本テレビ系『バズリズム02』あの人ランキングで「maru。 」が紹介される

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=nMTIpY5oc0Q ]

栞寧 / maru。



お問い合わせ先 : 株式会社ぴゃも（https://pyamo.jp）