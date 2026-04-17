MSIの8Kポーリングレートに対応したゲーミングマウス「VERSA 300 WIRELESS 8K シリーズ」発売のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、有線と無線の両接続に対応し、8Kポーリングレートに対応したゲーミングマウスである「VERSA 300 WIRELESS 8K」と「VERSA 300 WIRELESS 8K WHITE」を2026年4月17日(金) より発売いたします。

【VERSA 300 WIRELESS 8K シリーズ】

本製品は、8Kポーリングレートに対応し、マウスの動きを正確に追跡することで、遅延の少ない快適な操作性を実現しています。センサーには、最大26,000DPIまで設定可能な高精度光学センサーを備えており、激しい動きのゲームプレイにおいても、意図した通りの操作が可能です。接続方式は有線接続と2.4GHz接続、Bluetooth接続の3つに対応しており、ご利用環境に合わせて切り替えて使用できます。本体カラーはブラックとホワイトの2モデルを展開しており、使用するPC環境に合わせて選択することで、統一感のあるセットアップを演出できます。

【VERSA 300 WIRELESS 8K シリーズの主な特徴】

- 最大26,000DPI、8Kポーリングレートで高精度かつ低遅延なマウス操作を可能に- 2.4GHz無線接続、Bluetooth接続、有線接続の3方式に対応し、利用環境に応じて使い分けが可能- 最大196時間の動作が可能なバッテリー搭載で長時間の使用でも安心

【製品仕様】

【VERSA 300 WIRELESS 8K】

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/VERSA-300-WIRELESS-8K

【VERSA 300 WIRELESS 8K WHITE】

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/VERSA-300-WIRELESS-8K-WHITE

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

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