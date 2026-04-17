LA拠点のプロデューサーShane Satoが、Coastal, Glen Turner IIとのコラボ曲「Pulse」を4月17日にリリース

The Orchard Japan

「Pulse」は、Shane Satoが2026年5月にリリース予定のニューアルバム『Wavelength』へ向けた第 5 弾にして最終シングル。プロデューサー/ DJ /アーティストの Coastal、そしてLAを拠点とするテナーサックス奏者Glen Turner IIとのコラボレーションによって生まれた本作は、スムースジャズの質感とハウスのエネルギーが溶け合う一曲となっている。 四つ打ちの安定したグルーヴを軸に、パンチの効いたエレクトロニックドラムと生のアコースティックドラムが重なり合い、Glen Turner IIの 伸びやかなテナーサックスが楽曲の抑揚を導いていく。楽曲がクライマックスへと向かうにつれ、Turner による力強いサックスソロが感情の頂点を描き出す。ダンスフロアの高揚感と海辺の白昼夢が交差する「Pulse」は、夕暮れの波に乗るような開放感と躍動感をまといながら、『Wavelength』の核にあるジャンル横断のスピリットを象徴する作品となっている。

Shane Satoは、LAを拠点に活動する日系アメリカ人のマルチインストゥルメンタリスト、プロデューサー、ソングライター。南カリフォルニアで育ち、5歳でドラムを始めた後、ギターやピアノへと演奏の幅を広げ、ロックバンドやジャズグループなど多様な現場で音楽的基盤を築いてきた。2017年にLAへ移住後はセッションミュージシャンとしてキャリアを重ねながら、自身のオリジナル作品にも注力。

Coastal は、10 年以上にわたりエレクトロニックビートとメロディックなグルーヴを磨き続けてきたアーティスト/プロデューサー。サンディエゴ出身で、カリフォルニアの海岸沿いの空気感を映し出すような、スムースでリズミックなサウンドを特徴とする。

Glen Turner IIは、ロサンゼルス南部サウスベイを拠点に活動するサックス奏者、マルチインストゥルメンタリスト、コンポーザー。自身のプロ ジェクトやスタジオワークと並行して、Marcus Miller、Billy Idol、Poncho Sanchez、Kamasi Washington、Bill Cunliffe、Arthur Verocaiなど多彩なアーティストと共演し、現代ジャズシーンにおいて存在感を放っている。

[作品情報]

アーティスト：Shane Sato, Coastal, Glen Turner II

タイトル：Pulse

ジャンル： Jazz House, Nu Jazz, Jazztronica, Acid Jazz

情報解禁日：2026年4月17日（金）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年4月17日（金）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/shane-sato-pulse