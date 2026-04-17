【本日配信】超絶ヒット話題作・続編スタート！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書

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株式会社大洋図書

『iHZ [アイハーツ] 14』　表紙：mememe

iHZ [アイハーツ] 14


2026年4月17日（金）0時から配信START！


https://hc.bs-garden.com/ihz14/



豪華執筆陣！


mememe/小山璃子/かのさゆり/むく田やなぴ/


ヨモツ/丘野苫/悠/rosca/浴槽つぼカルビ



見どころ一部紹介！


＼超絶ヒット話題作！早くも続編スタート！！／



「太郎DON’T ESCAPE! overjoy」mememe/著



超超ヒット話題作!!!


甘すぎ注意！続編スタート



【第1話】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_tarou-dont-escape/



comics第1巻はコチラ


https://hc.bs-garden.com/tarou_dont_escape/





＼最終回！comics要チェック！！／



「ホーム・カム・ホーム」丘野苫/著



長いようで短かった3人暮らしもついに─…



【第5話・最終回】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_homecomehome/



＼5/1comics発売！／


ご予約はコチラ


https://hc.bs-garden.com/home_come_home/






「逢田さん、俺たちセ●レでいいの？」むく田やなぴ/著



イケメン大学生×天邪鬼フリーター



突然自宅に呼び出された林─…


逢田にはのっぴきならない事情がありそうで…？



【第3話】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_aidasanoretachisefuredeiino/






コンセプトエッセイ


小山璃子



連載＆読切


＼絶好調！続編START!!／


mememe『太郎DON’T ESCAPE! overjoy 1』




かのさゆり『あのこのスカートのなか 3』


むく田やなぴ『逢田さん、俺たちセ●レでいいの？ 3』


ヨモツ『BIRTHDAY』


丘野苫『ホーム・カム・ホーム 5』


悠『クソッたれベイビー BABY LOVE 2』


rosca『2nd：CMD -セカンドコマンド- 3』


浴槽つぼカルビ『シガーフリープリーズ 3』




公式WEB＆SNS


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