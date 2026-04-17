【本日配信】超絶ヒット話題作・続編スタート！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書
『iHZ [アイハーツ] 14』 表紙：mememe
iHZ [アイハーツ] 14
2026年4月17日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz14/
豪華執筆陣！
mememe/小山璃子/かのさゆり/むく田やなぴ/
ヨモツ/丘野苫/悠/rosca/浴槽つぼカルビ
見どころ一部紹介！
＼超絶ヒット話題作！早くも続編スタート！！／
「太郎DON’T ESCAPE! overjoy」mememe/著
超超ヒット話題作!!!
甘すぎ注意！続編スタート
【第1話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_tarou-dont-escape/
comics第1巻はコチラ
https://hc.bs-garden.com/tarou_dont_escape/
＼最終回！comics要チェック！！／
「ホーム・カム・ホーム」丘野苫/著
長いようで短かった3人暮らしもついに─…
【第5話・最終回】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_homecomehome/
＼5/1comics発売！／
ご予約はコチラ
https://hc.bs-garden.com/home_come_home/
「逢田さん、俺たちセ●レでいいの？」むく田やなぴ/著
イケメン大学生×天邪鬼フリーター
突然自宅に呼び出された林─…
逢田にはのっぴきならない事情がありそうで…？
【第3話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_aidasanoretachisefuredeiino/
コンセプトエッセイ
小山璃子
連載＆読切
＼絶好調！続編START!!／
mememe『太郎DON’T ESCAPE! overjoy 1』
かのさゆり『あのこのスカートのなか 3』
むく田やなぴ『逢田さん、俺たちセ●レでいいの？ 3』
ヨモツ『BIRTHDAY』
丘野苫『ホーム・カム・ホーム 5』
悠『クソッたれベイビー BABY LOVE 2』
rosca『2nd：CMD -セカンドコマンド- 3』
浴槽つぼカルビ『シガーフリープリーズ 3』
公式WEB＆SNS
●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント
@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)
●b's-garden WEBサイト
https://bs-garden.com/
●ご感想フォーム＆作品ラインナップ
https://lit.link/ihz