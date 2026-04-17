【本日配信】超絶ヒット話題作・続編スタート！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書

株式会社大洋図書『iHZ [アイハーツ] 14』 表紙：mememe

iHZ [アイハーツ] 14

2026年4月17日（金）0時から配信START！

https://hc.bs-garden.com/ihz14/

豪華執筆陣！

mememe/小山璃子/かのさゆり/むく田やなぴ/

ヨモツ/丘野苫/悠/rosca/浴槽つぼカルビ

見どころ一部紹介！

＼超絶ヒット話題作！早くも続編スタート！！／

「太郎DON’T ESCAPE! overjoy」mememe/著

超超ヒット話題作!!!

甘すぎ注意！続編スタート

【第1話】

＼単話配信も同時スタート！！／

https://hc.bs-garden.com/t_tarou-dont-escape/

comics第1巻はコチラ

https://hc.bs-garden.com/tarou_dont_escape/

＼最終回！comics要チェック！！／

「ホーム・カム・ホーム」丘野苫/著

長いようで短かった3人暮らしもついに─…

【第5話・最終回】

＼単話配信も同時スタート！！／

https://hc.bs-garden.com/t_homecomehome/

＼5/1comics発売！／

ご予約はコチラ

https://hc.bs-garden.com/home_come_home/

「逢田さん、俺たちセ●レでいいの？」むく田やなぴ/著

イケメン大学生×天邪鬼フリーター

突然自宅に呼び出された林─…

逢田にはのっぴきならない事情がありそうで…？

【第3話】

＼単話配信も同時スタート！！／

https://hc.bs-garden.com/t_aidasanoretachisefuredeiino/

コンセプトエッセイ

小山璃子

連載＆読切

＼絶好調！続編START!!／

mememe『太郎DON’T ESCAPE! overjoy 1』

かのさゆり『あのこのスカートのなか 3』

むく田やなぴ『逢田さん、俺たちセ●レでいいの？ 3』

ヨモツ『BIRTHDAY』

丘野苫『ホーム・カム・ホーム 5』

悠『クソッたれベイビー BABY LOVE 2』

rosca『2nd：CMD -セカンドコマンド- 3』

浴槽つぼカルビ『シガーフリープリーズ 3』

公式WEB＆SNS

●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント

@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)

●b's-garden WEBサイト

https://bs-garden.com/

●ご感想フォーム＆作品ラインナップ

https://lit.link/ihz