株式会社G-POWER Earth「G-POWERガラスコーティングFC事業３周年記念キャンペーン」実施

株式会社G-POWER Earth

2026年4月17日（金） 株式会社G-POWER Earth ニュースリリース

株式会社G-POWER Earthは、「G-POWERガラスコーティングFC事業３周年記念キャンペーン」を4月17日から開始。 ～新宿店を中心に、スマホや財布、かばんなど全ガラスコーティング施工を20％オフに～

次世代ガラスコーティングのパイオニアである株式会社G-POWER Earth（本社：東京都西東京市、代表取締役：金山 英真）は、2026年度の新社会人の門出を祝し、「G-POWERガラスコーティングFC事業３周年記念キャンペーン」を4月17日（金）から5月17日（日）まで実施いたします。

▽「G-POWERガラスコーティングFC事業３周年記念キャンペーン」について

本キャンペーンは、今春でFC事業３年継続を祝して、新生活で新調したばかりのスマートフォンや高級ブランドバッグ、財布、時計などの大切な携行品を、傷や汚れから守り抜くための特別企画です。弊社のガラスコーティングは、独自のナノ技術により、素材の風合いを損なうことなく、衝撃耐性付与、耐傷性付与、加水分解の軽減や紫外線の影響軽減で「モノをアンチエイジング」させる独自技術が物持ちを飛躍的に向上させます。新宿店をはじめとする対象店舗にて、期間中は全ての施工サービスを20％オフでご提供。傷や割れに強くするスマホコーティングや、雨に強い革鞄など、雨が増えるこれからのシーズンをサポートします。この春手に入れた新アイテムや大切にしている一品を、いつまでも美しく長く保つお手伝いをいたします。

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン名：G-POWERガラスコーティングFC事業３周年記念キャンペーン期間：

2026年4月 17日（金）から5月17日（日）

対象者：本キャンペーンをネット記事もしくはSNSでご覧いただいた方

対象商品：スマホ、タブレット、時計、かばん（革・布）、財布、名刺入れ、くつ、紙製品等の全施工メニュー

申込方法：各対象店舗の公式LINEからご予約ください。

申込締め切り： 2026年5月17日（日）営業終了まで

特典：全ガラスコーティング施工代金より20％割引

注意事項：受付時に「ネット記事を読んだ、またはSNSを見た」とお伝えください。他、店舗が独自に行っているキャンペーンなどの割引とは重複して割引にはなりません。

【株式会社G-POWER Earthについて】

https://g-power-coating.com/

弊社は「大切なものをより長く、美しく」を理念に、独自の防弾ガラスの技術を応用したガラスコーティング剤の研究開発から施工、フランチャイズ展開までを一貫して行っています。スマホの画面保護から、高級ブランドの革製品、さらには紙製品や建築資材に至るまで、幅広い素材への施工実績を誇り、大手自動車メーカー複数社、消防車、大手ブランド品メーカー等にも採用頂いております。各SNSを通じた著名人とのコラボやメディアを通じた情報発信、全国の大手雑貨店での催事等を通じて、日本の高いコーティング技術を世界へ発信し続けています。

【実施店舗一覧】

G-POWER新宿店

〒160-0022

東京都新宿区新宿5－18-9ステージ新宿7F

※新宿駅徒歩5分。

G-POWER 上野御徒町店

〒110-0005

東京都台東区上野5-26-15 GS第一ビル

※JR御徒町徒歩３分

G-POWER 大阪平野店

〒547-0045

大阪府大阪市平野上町1-5-10

その他全国のG-POWER加盟店

G-POWER成城学園前店

G-POWER名古屋栄店

G-POWER岐阜店

G-POWER静岡富士店

他加盟店は下記URLよりご覧ください。

https://g-power-coating.com/service(https://g-power-coating.com/service)

【お問い合わせ先】

新宿エリア

G-POWER新宿東口店公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@798vmyfm?ts=09011219&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@798vmyfm?ts=09011219&oat_content=url)

上野・御徒町エリア

G-POWER上野・御徒町店公式LINE

https://page.line.me/g_power?liff.referrer=https%3A%2F%2Fg-power-coating.com%2F

大阪平野エリア

G-POWER大阪平野店公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@430miwuu?oat_content=url&ts=02051429(https://line.me/R/ti/p/@430miwuu?oat_content=url&ts=02051429)

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