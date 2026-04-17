プロサッカー選手 堂安律さん出演 / Indeed新CM ピッチの外から支えるプロフェッショナルたち“チーム堂安”に迫る 6月のオランダ戦に向けて意気込みも

Indeed Japan株式会社

Indeed Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：淺野 健、https://jp.indeed.com 以下 Indeed）が提供する、世界No.1求人サイト*「Indeed（インディード）」は、2026年4月20日（月）よりプロサッカー選手 堂安律さんが出演する新TV CM「堂安律は、ひとりじゃない。」チーム堂安・全員篇、プロサッカー選手・堂安律さん篇を順次、全国で放送開始することをお知らせします。

今回のTVCMには、Indeedがメインスポンサーを務めるブンデスリーガの強豪クラブ、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安律さんに加え、チーム専属メディカルトレーナー、堂安律さんの専属シェフ、マネジメントといった、普段は表に出ることの少ないピッチの外にいるプロフェッショナルたちの仕事にも同時にフォーカスを当てています。それぞれが高い専門性を武器に、好きなこと・得意なことを仕事にしながらチームを支えている姿を、飾らない日常の延長線上にあるリアルな空気感とともに描きました。

Indeedは、ブランドコンセプトとして「いい未来は探せる」を掲げ、今後の自分の働き方や生き方を模索している人々に対し、皆様の自己実現を支えていくパートナーとして新しい働き方や生き方、成長の可能性を提供していきたいと考えています。本CMでは、サッカーというチームスポーツを通じて、ひとりではなく誰かと支え合いながら、それぞれが「いい未来」に向かって進んでいく姿を描き、多様なキャリアのあり方とその可能性を表現しました。選手だけでなく、その周囲で支える一人ひとりもまた、自らの意志でキャリアを選び、それぞれの道を歩んでいます。それぞれがつかんだ「いい未来」の姿をお届けします。

※Comscore 2025年3月総訪問数

※インタビュー内容については、添付PDFをご参照ください

新CM概要

タイトル：「堂安律は、ひとりじゃない。」チーム堂安・全員篇（15秒）

「堂安律は、ひとりじゃない。」プロサッカー選手・堂安律さん篇（30秒）

放送開始日：2026年4月20日（月）より順次

放送地域：全国

特設サイト：https://jp.indeed.com/cm/iimirai

CM本編映像：

「堂安律は、ひとりじゃない。」チーム堂安・全員篇（15秒）https://youtu.be/i8EE0q0xwY8

「堂安律は、ひとりじゃない。」プロサッカー選手・堂安律さん篇（30秒）https://youtu.be/qzcGNQ1A3GY

※「堂安律は、ひとりじゃない。」メディカルトレーナー・黒川孝一さん篇、専属シェフ・高見光さん篇、マネジメント・杉本啓さん篇は、今後順次放映・公開を予定しております。

プレゼントキャンペーン：

第1弾として、5月4日（月）よりIndeed公式TikTokアカウントにて、応募者を対象に堂安律選手の直筆サイン入りアイントラハト・フランクフルトのユニフォームや豪華景品が当たる「#堂安律は、ひとりじゃない。 キャンペーン」を実施します。さらに、今後は堂安律選手へエールを送る第2弾キャンペーンの実施も予定しています。詳細についてはIndeed公式TikTokアカウントをご覧ください。

【第1弾】#堂安律は、ひとりじゃない。 キャンペーン

応募方法：

１.Indeed公式TikTokアカウント（@indeed_jp）をフォロー

２.ドキュメンタリー映像（投稿）にコメント

３.DMで指定キーワードを送信して、クイズに回答。

※指定キーワードのみ受付するシステムのため、対象外キーワード入力の場合はエラーメッセージが表示されます。

応募期間：

１.メディカルトレーナー・黒川孝一さん篇 2026年5月4日（月）～2026年5月17日（日）

２.専属シェフ・高見光さん篇 2026年5月18日（月）～2026年5月31日（日）

３.マネジメント・杉本啓さん篇 2026年6月1日（月）～2026年6月14日（日）

参加条件：1アカウントにつき、1日1回ご応募可能

賞品・当選人数：

詳細は近日特設サイトで公開予定

Indeed公式TikTokアカウント：（https://www.tiktok.com/@indeed_japan）

CMストーリー

堂安律さんをはじめ、チーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントといったピッチの外から支えるプロフェッショナルたちが登場し、それぞれの仕事に向き合う日常の一コマを描いています。コンディショニングや食事管理、マネジメントなど、異なるフィールドで堂安さんを支える姿が映し出される中、「仕事さがしはIndeed♪」のフレーズを口ずさむシーンも。普段は見ることのできない、堂安さんとチーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントの家族のような関係性で掛け合いをする姿にご注目ください。

CM撮影現場レポート

「めっちゃプレッシャーかけるじゃん」仲の良さが垣間見えるチーム専属メディカルトレーナーとの掛け合い

堂安さんとチーム専属メディカルトレーナー黒川さんの撮影では、「頼みますよ黒さん、怪我したら黒さんのせいですから（笑）」と堂安さんが冗談を飛ばす場面も。それに対し黒川さんが「めっちゃプレッシャーかけるじゃん」と応じるなど、和やかなやり取りが続き、2人の信頼関係と仲の良さが垣間見える印象的なシーンとなりました。

マネジメントとの軽妙なやり取りに現場もほっこり

マネジメント杉本さんとのシーンでは、堂安さんが髪型について冗談を交わし、思わず笑い合う場面も。

さらに4人で腕を組むカットでは、堂安さん「黒さんおかしいって～（笑）」黒川さん「ちょっとふざけちゃった」杉本さん「ふざけないでください」といった軽妙な掛け合いが飛び交い、現場は終始笑いに包まれていました。4人横並びになってかっこいいキメポーズをするシーンでは、カット後に「どんなポーズしてた？」と互いに確認し合うなど、チームならではの自然な空気感も印象的でした。

「ただいま」「おかえり」日常を切り取った専属シェフとの温かな時間

専属シェフ高見さんとのシーンでは、「ただいま」「おかえり」といった自然な挨拶から撮影がスタート。高見さんから「今日は豚汁です。鯖もあります」に対し、堂安さん「おかわりももちろんありますよね？」といったやり取りや、「うまいっすねいつも通り」と堂安さんが食事をする姿など、まるで日常の一コマのような温かい空気が流れていました。会話に出ていた“おかわり”もしっかり行われるなど、撮影中ということを忘れてしまうほどのリアルな関係性が感じられるシーンに。その後、高見さんから「疲れてない？」と優しく声をかけられる場面も見られるなど、支える存在としての一面が垣間見えました。

本CMは、ドイツ・フランクフルトにあるアイントラハト・フランクフルトのトレーニング施設にて撮影を実施。普段から練習を行っているリアルな環境の中、日本語・ドイツ語・英語が飛び交う国際色豊かな撮影となりました。すべての撮影を終えると、「チャオチャオ！」と声を掛け合いながら笑顔で締めくくり、最後まで和やかでチームワークの良さが感じられる撮影現場となりました。

プロフィール

堂安 律 / Ritsu Doan プロサッカー選手

1998年6月16日生まれ 兵庫県尼崎市出身

ドイツ ブンデスリーガ1部 アイントラハト・フランクフルト所属

サッカー日本代表 背番号10

・16歳でガンバ大阪クラブ史上最年少でプロデビュー

・FCフローニンゲン（オランダ）、PSV（オランダ）、

ビーレフェルト（ドイツ）、フライブルク（ドイツ）を経て、

2025年8月にアイントラハト・フランクフルトへ完全移籍

・2021年の東京五輪では背番号10

・2022年カタールW杯でドイツとスペインから２ゴール

・2023年6月からサッカー日本代表で背番号10を背負う

・地元・尼崎で実兄の憂とともに、未来の日本代表10番を育成する

フットボールスクール「NEXT10 FOOTBALL LAB」を運営中

Indeed (インディード) について

Indeed は、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト（Comscore 2025年3月総訪問数）です。 Indeed には、6億1,000万件の求職者プロフィールがあり、28言語で60か国以上の人々が Indeed で仕事を探したり、履歴書を投稿したり、企業を調べたりしています。 350万以上の雇用主が Indeed を利用して新しい従業員を見つけ、採用しています。

詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。