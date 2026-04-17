松たか子さんが「スー」っと口ずさみながら気持ち軽やかにドライブ!初共演のダイアン津田さんは、わずか0.5秒のエキストラ出演!?「日産サクラ」新CM『スーーーテキな毎日』篇　全国で放映開始

日産自動車株式会社

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、以下：日産）は、軽の電気自動車「日産サクラ」のマイナーチェンジに伴い、松たか子さんが出演する新CM『スーーーテキな毎日』篇を、2026年4月17日(金)より全国で放映開始します。本CMでは「日産サクラ」の様々な魅力を「スー」というキャッチフレーズで表現しています。また、「スー」の代名詞ともいえるゲストとして、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんに「花屋のお客さん」役でエキストラ出演していただきました。

今回のマイナーチェンジでは、より上質で華やかなエクステリアデザインに刷新。フロントフェイスには、ボディカラーと同色のカラードグリルを採用し、カッパー色があしらわれた新デザインのフロントバンパーをアクセントとして組み合わせることで、EVらしい先進性と上質感を表現しました。またボディカラーは、水辺に咲く桜が水面に映る情景を色に落とし込んだ新色「水面乃桜-ミナモノサクラ-」など全10種類をご用意しました。

そんな「日産サクラ」は100%モーター駆動ならではの力強く静かでなめらかな走行性能を持ち、さらに低重心による安定した走り心地や小回り性能、圧倒的な静粛性を兼ね備えています。こうした特長により「日産サクラ」は毎日の生活の気持ちが軽くなるような運転体験をもたらし、多くの方からご支持をいただいてきました。今回の新しいCMでは、なめらかさ・力強さ・小回り性能・静粛性といった特長を「スー」というキャッチフレーズにまとめ、曲がり角や右折時など出足が遅いと緊張や心配のある場面でも、軽EVの「日産サクラ」なら「スー」っと運転でき、気持ちが上向く様子をコミカルで親しみやすい楽曲とともに表現しました。

キャストは今回で「日産サクラ」のCM出演が４度目となる松たか子さんを起用。CMでは「コ・コ・で、スー♪お先に、スー♪」という楽曲に合わせ、暮らしの中で見慣れた街の中を気持ちよくドライブする松さんが、発進する瞬間やカーブする瞬間に「スー」と口ずさむ姿を描いています。

さらに「スー」というキャッチフレーズに由来し、「ゴイゴイスー」などのギャグでお馴染みのお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんに0.5秒だけチラッと映り込むエキストラとして特別に出演いただきました。撮影もすぐに終了し、短すぎる出演時間に「もっと出させてくださいよ」「(サクラに)乗ってみたいっすよ」とこぼしていた津田さん。CM後半に花屋のお客さんとして小さく映る津田さんの様子にもご注目ください。

撮影エピソード

今回のCM撮影は、TVドラマや映画など幅広い作品で用いられている最新のバーチャルスタジオで実施。大型LEDスクリーンに街並みが投影され、臨場感あふれる中、撮影が行われました。

松さんは、爽やかな水色のシャツ姿でスタジオ入り。「ついに第4弾ですね」とスタッフと挨拶を交わしました。「日産サクラ」に乗り込み、「スー」っと気持ちが軽くなる姿を、複数テイク撮影。「スー」というセリフも、「笑顔が強いのをお願いします」など監督からの要望に応えて複数回撮影しました。

松さんの撮影後、津田さんはサクラ色の服装でスタジオ入り。花屋のシーンで、たったの0.5秒だけ映るエキストラという役でありながらも、花を眺めてみたり、振り返ってみる演技をしたりと撮影に臨まれました。撮影後にはスタッフから花束を渡されるも「そんな花もらうようなことしてないです(笑)」と苦笑いされ、インタビューでは「松さん大好きでお会いしたかったですけど…だいぶ前に帰ったんでしょ？」と松さんに会えなかったことをスタッフに突っ込むなど、津田さんらしい一面が見える撮影現場でした。

松たか子さん 撮影後インタビュー

Q1. 「日産サクラ」はもうすぐ累計販売台数10万台を突破する予定です。松さんの周りでも反響はありますか？

あります！「どうなの？」と聞かれて「いいですよ」って言ってます。街で見かけることも多いですよね。どんな方が乗ってらっしゃるのかなとか、やっぱり見つけると、「あ！サクラだ！」って思いますし、この色選ばれたんだなとか、皆さんそれぞれのこだわりを感じることが多くて、本当に嬉しいです。皆さんに愛されているということを感じることができて、CMに出させていただいて、すごく幸せだなと思います。

Q2. 「日産サクラ」を運転した時に「スー」という感覚はありましたか？

ありました！いろんな技術の結晶で、本当に滑らかで、発進がスムーズというのを、体感することができました。ただ穏やかだけじゃない、パワーもあってというのも同時に体験できて。実際に街の中で、ドライバーの皆さんがそれを実感しながら、毎日の生活の中にサクラがいるのかなと思うとすごく嬉しいです。私もそれを体感できたので、それが実際に街に広がっているってことをとても嬉しく思います。

Q3. ご自身の生活の中で、気持ちが「スー」っと軽くなる瞬間を教えてください。

掃除をした時ですね。朝起きてまだ誰も起きていない時に、床をガーッと掃除して、でもまだ起きないんだって時にすごくスーっとしますし、一か所でもおうちの中の「とにかくここだけをやろう」と整理整頓をした時はスッキリします。空気を入れ替えて掃除をして、ちょっと一息つくみたいな、静かな時間がすごく気持ちよくて、そういう時に掃除するのはすごくスッキリします。

Q4. 今回、「スー」に関連して津田篤宏さんがエキストラ出演されます。津田さんのイメージをお聞かせください。

「名探偵」です！お会いしたかったです、今日…多分10回以上見てるんです、津田さんの推理を。本当に大好きです。「日産サクラ」のスーとか、スムーズな感じっていうのは当初からCMの中で描いていましたけど、まさか津田さんに行き着くと思わず、今まで3作品をやってまいりましたので、続けてみるもんだなって思いました。すごく光栄です。撮影も楽しんでいただけるといいですけど。多分現場にいらっしゃるまで、ドッキリなんじゃないかと思っていらっしゃるんじゃないですかね？今までも色んな方が出てくださったりしたので、今回はまさかの津田さんということで、完成がすごく楽しみです。

同じ映像に収まることができて、光栄です。芸人さんってすごい人たちと思ってます。ご一緒できてすごく嬉しいなと思います。

Q5. ゴールデンウィークの時期に「日産サクラ」に乗って行ってみたい場所はありますか？

1日めいっぱい出かけて、夜になって帰ってくるのももちろん充実感があっていいんですけど。例えば、朝出かけて、夕方とか陽のあるうちに、帰路につくのもいいなって思います。やっぱり「日産サクラ」はすごく車内も広いので、朝と夕方の差し込む光を感じながらどこかお出かけして陽のあるうちに帰るみたいな。そういうお出かけも「日産サクラ」でしてみたいと思います。真っ暗になっちゃったねっていうのもいいんですけど、陽があるうちに楽しかったって帰れるようなちょっとした遠出みたいな、そんなお出かけもいいなと思います。ちょっと海まででもいいし、博物館、美術館とか水族館とか、ちょっと橋1個渡るぐらいのお出かけとか、気持ちいいだろうなと思います。

Q6. ゴールデンウィークの時期にチャレンジしてみたいことはありますか？

計画を立てて、目的地決めて出かけるっていうのはあんまりしたことないです。それはやってみてもいいかもしれないと思います。行き当たりばったりなところが割とあって。時間を決めて何ヶ所か回るみたいなお出かけをあんまりしないので、それはそれで楽しいのかなと。

（スタッフ：しおりとか作ってみても楽しいですね）

そうですね。そういうのは子どもが得意なので、お出かけのしおりを任せたいと思います(笑)

Q7. CMをご覧になる皆様にメッセージをお願いします。

「日産サクラ」のCMをご覧の皆さん、こんにちは。松たか子です。日々暮らしていると気づかないうちにちょっと緊張したり、思いどおりにいかないという瞬間もあるのではないかなと思います。今回のCMを通して、そんな日常の中でも気持ちがスーっと軽くなる瞬間を感じていただけたらなと思っております。ぜひ皆さんの日常と重ねながらCMをご覧ください。

津田篤宏さん 撮影後インタビュー

Q1. 1秒未満のエキストラ出演、いかがでしたか？

1秒なんかい！こっからまた編集すんのか！ほんまにギャラ出るんかこれ！？逆にギャラもらうの恥ずかしい仕事やわほんまに…撮らしてくださいよ第二弾。なんかもっとあるでしょう？俺目線の物語的な…

Q2. 松さんと共演するというお話を聞いてどう思われましたか？

めっちゃ嬉しかったですよ。松さんむちゃくちゃ大好きなのでお会いしたかったんですけど…こんなに会わんと撮れるもんなんですね。松さん、だいぶ前に帰ったんでしょう？店員役の人が『松さん！』って言ってただけですやん！

（スタッフ：松さんも会いたかったと言ってましたよ）

いや、俺も会いたかったですよ！松さん、お会いしたことないですし…

Q3. 日産サクラはいかがですか？

やっぱむちゃくちゃ可愛らしいし。いい車っすよね。

（スタッフ：例えば乗り心地とかは…？）

いや、分からんよ！乗ってないし。乗ってみたいっすよ。YouTubeで見ましたもん（日産サクラは）すごく加速がいいって。なんで車のCMで俺一切乗らんと、花屋で花を見てる役って。（自分の衣装を指しながら）ちょっとサクラ色イメージした服着てるし…恥ずかしい…一生懸命気合い入れて、こっちはサクラ色の服着てるのに、ハンドル1個も握ってへんやん！

Q4. 日産サクラでドライブするCM、出演してみたいですか？

出させてくださいよ、日産さん！俺だって急いで大阪から来て、すぐ終わったし…セリフもないし…サクライメージした服着てるんすよ！自分でCM撮りますよ？

Q5. …と、ここまで全部ドッキリだったらどうします？

え！？いや、やめてくれよもう…金かけすぎやろドッキリやったら…そんなにドッキリにもなってへんぞ！

（スタッフ：大丈夫です、ちゃんとCM撮影しました！）

そりゃそうでしょ！あの監督ちょっと嘘っぽいなとか思ったんですけど、本物ですよね？大丈夫ですよね？ありがとうございました！

CM ストーリー

毎日運転する普段の街を舞台に、松たか子さんが「日産サクラ」に乗り、楽しそうに走り出すシーンからスタート。「コ・コ・で、スー♪お先に、スー♪」という口ずさみたくなるようなコミカルな楽曲に乗せ、スムーズに左折し、信号のある交差点も滑らかなコーナリングでスーっと曲がっていきます。心地よい運転に松さんも思わず、「スー♪」と口ずさみます。さらに高い静粛性の車内で気分も弾み「気持ちスー♪」と歌うなどご機嫌な様子。気持ちよさそうに走る松さんを見つけた花屋の店員が手を振ると、松さんもバックミラー越しに目配せします。そんな花屋にお客さんがいるようですが…ダイアンの津田さん！？いつもの道でも「日産サクラ」で走ると、スーっと気持ちが軽くなり、「スーテキな毎日」になる様子を描いています。

CM 概要

タイトル：『スーーーテキな毎日』篇（15秒）

放送開始：2026年4月17日（金）

放映エリア：全国

出演：松 たか子、津田 篤宏

YouTube（CM本編）：https://youtu.be/j6QrLH21O8Q（『スーーーテキな毎日』篇 15秒）

出演者プロフィール

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j6QrLH21O8Q ]

松 たか子（まつ たかこ）

1977年生まれ、東京都出身。93年歌舞伎座『人情噺文七元結』で初舞台。以後、数々の舞台、映画、テレビドラマに出演。

映画『来る』『マスカレード・ホテル』『アナと雪の女王』シリーズ

『ラストレター』『峠 最後のサムライ』『土を喰らう十二ヶ月』『ファーストキス 1ST KISS』

TVドラマ『カルテット』（TBS）『スイッチ』（テレビ朝日）、『大豆田とわ子と三人の元夫』（フジテレビ）、『スロウトレイン』（TBS）『しあわせな結婚』（テレビ朝日）

舞台『Q:A Night At The Kabuki』『世界は一人』『イヌビト～犬人～』『いきなり本読み！』『兎、波を走る』『大パルコ人『雨の傍聴席、おんなは裸足…』』などに出演。

ダイアン・津田 篤宏（つだ あつひろ）

1976年5月27日生まれ。滋賀県出身。

1999年 NSC大阪22期生

2000年 中学校の同級生のユースケ(西澤裕介)とダイアンを結成。大阪・baseよしもとの中心メンバーとして活動。

2007年・2008年 2年連続で 『M-1グランプリ』決勝進出。

2018年4月 東京へ上京同年、『上方漫才大賞』大賞を受賞。

2023年7月 フジテレビ『FNS27時間テレビ 鬼笑い祭』で総合司会を務める。

現在～ 役者としてもドラマに出演し活動の幅を広げている。

＜CMカットシート＞15秒

■「日産サクラ」概要

「日産サクラ」は、100％電気で走る軽の電気自動車です。

軽自動車ならではの小回り性能や見切りのよい視界に加え、モーター駆動による力強く、静かでなめらかな走行性能を兼ね備え、毎日の運転を快適にします。さらに、上質で華やかな内外装デザインや充実した先進安全装備、広々とした室内空間もご好評をいただき、2022年の発売以来、4年連続で国内における暦年電気自動車販売台数No.1*を達成するなど、多くのお客さまに選ばれています。

なお、全グレードが令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」（58万円）の対象となっており、補助金を活用いただくことで、軽自動車としてさらにお求めやすい価格を実現しました。通勤や買い物など、日常使いに十分な航続距離を備え、上質で洗練されたデザインや広々とした室内空間、そして「プロパイロット」などの先進技術が、生活に寄り添いながらも運転する楽しさを提供し、クルマのある毎日にワクワク感をもたらします。

*日産調べ