今春リニューアル ファンケル「マイルドクレンジング オイル」新CM『肌のほんとうのこと』篇2026年4月20日（月）から全国で順次放映開始

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年4月20日（月）から主力製品「マイルドクレンジング オイル」の新TVCM『肌のほんとうのこと』篇を全国で順次放映いたします。

本CMには、当社のカウンセリングサービス「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」のアンバサダーに就任した浜辺美波さんを起用し、「肌のほんとうのこと」に触れた浜辺美波さんの晴れやかな表情を通して、肌が本来持つ美しさの可能性をみずみずしく表現しています。

楽曲にはMrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」のCM特別アレンジバージョンを起用。透明感あふれる浜辺さんの表情と、本CMのために作られた心地よいサウンドにご注目ください。

【CM概要】

＜CMタイトル ： マイルドクレンジング オイル「肌のほんとうのこと」篇（15秒）＞- 出演 ： 浜辺美波さん- 楽曲 ： ケセラセラ- 歌・演奏 ： Mrs. GREEN APPLE- 放映開始日 ： 2026年4月20日（月）から順次放映- 放映地域 ： 全国- YouTube ：[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CrVv7aYFjoI ]

＜CMタイトル ： マイルドクレンジング オイル「肌のほんとうのこと」篇（30秒）＞- 出演 ： 浜辺美波さん- 楽曲 ： ケセラセラ- 歌・演奏 ： Mrs. GREEN APPLE- 放映開始日 ： 2026年4月20日（月）から順次放映- 放映地域 ： 全国- YouTube ：[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IMHKJae3qAc ]

【CMストーリー】

真っ白で洗練された空間に、凛とした表情で佇む浜辺美波さん。「肌のほんとうのこと」というメッセージとともに、クレンジングが肌に与えるダメージについて静かに語りかけます。舞台は変わり、浜辺さんが「マイルドクレンジング オイル」を手に取ります。とろけるようなオイルが肌になじむと、メイクや不要な皮脂汚れなどがするんと落ちていく心地よさに、思わずうっとりとした表情を浮かべます。

水で洗い流すと、そこにはパッと明るく、内側から輝くような透明感あふれる素肌が。鏡に映る自分の肌を見つめ、満面の笑みを浮かべる浜辺さん。「素肌を守り抜く」という力強いメッセージとともに、ファンケルの無添加※スキンケアへの信頼と、自分自身の肌をいとおしむ喜びを表現しています。

※防腐剤、合成香料、合成色素、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤不使用

【浜辺美波さんインタビュー】

Q1. 「マイルドクレンジング オイル」の使用経験や、日頃のスキンケアで大切にしていることを教えてください。

A1. もちろんあります。実際に今もお世話になっていて。乳液、化粧水、美容液みたいなケアも大切ですが、それをしっかり肌に吸収してもらうには、まずは「落としてあげる」、ていねいに綺麗に落としてあげることが大切なんだなと改めて思っています。そのため、まずはクレンジングでていねいに落としてからお風呂に入っています。

Q2. 実際に使用した際の印象はいかがですか？

A2. 今回、商品を改めて意識して使った時に、ワンプッシュでも全部が「ごっそり」きれいになるような感覚がありました。あまり肌をくるくるこすらなくても、ちょっとこう触れてあげるだけで、すごくつるんとスッキリした落ち心地があったので、それが気に入っています。

Q3. 新コンセプトである「素肌を守り抜く」について、共感できるポイントはありますか？

A3. はい。自分の肌は自分自身で守ってあげるしかないなと日々思うので、「守り抜く」というその意志、強さが心強いなと思います。私も必死に今守り抜いている最中なのですが、これからも美しい肌でいられたらいいなと思っているので、全力で守り抜いていきたいと思います。

【楽曲について（Mrs. GREEN APPLE 大森元貴さんからのコメント）】

僕らにとって大切な楽曲「ケセラセラ」をファンケルさんのために、今回は特別なアレンジを施しました。

ファンケルさんの製品づくりに込められた温かい気持ちに寄り添うように、そばで演奏しているようなギターの質感や、ゆったりとした始まりから心地よい余韻が続くような構成にこだわっています。CMの世界観に溶け込む、新しい「ケセラセラ」の表情を感じていただけたら嬉しいです。

【出演者プロフィール】

浜辺美波

2000年8月29日生まれ。石川県出身。2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションにてニュージェネレーション賞を受賞。同年『浜辺美波∼アリと恋文∼』で女優デビュー。2017年に、映画『君の膵臓をたべたい』で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。

近年の主な出演作は、映画『シン・仮面ライダー』ヒロイン緑川ルリ子役、NHK 2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」ヒロイン槙野寿恵子役、映画『ゴジラ-1.0』ヒロイン大石典子役など。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦の司会を担当。2024年に映画『シン・仮面ライダー』で第47回日本アカデミー賞助演女優賞、映画『ゴジラ-1.0』で第47回日本アカデミー賞主演女優賞をはじめ数々の賞を受賞。

現在は、2026年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』清水美空役、NHK2026年度大河ドラマ「豊臣兄弟！」に寧々役にて出演中。

【ファンケル「マイルドクレンジング オイル」について】

1997年の発売以来、常に時代のニーズに合わせて進化を続けてきた「マイルドクレンジング オイル」は、2026年4月に8代目へとリニューアルしました。

現在のクレンジング市場で求められる「毛穴・角栓ケアなどの高い機能性」と「肌のうるおいまで奪われることへの不安」の両方の声に応えるため、長年の研究から生まれた新発想の独自洗浄技術「セレクトクレンズテクノロジー」を開発。肌の角層内深部に浸入させない独自洗浄成分と、落としにくいメイクや角栓、不要な皮脂まで溶かすオイルを配合。この独自洗浄技術に、浜辺美波さんからは「あまり肌をくるくるせずとも、すごくつるんとスッキリした落ち心地」と驚きの声をいただきました。

肌本来のうるおいを守りながら高いクレンジング力を両立させ、洗うたびに調子の良い健やかな美しい素肌へと導く16年連続売上No.1＊のメイク落としです。

* 富士経済「化粧品マーケティング要覧2010～2025」オイルクレンジング 2009～2024年実績、

マイルドクレンジングオイルシリーズとして

＜セレクトクレンズテクノロジーの洗浄メカニズムについて＞

※図はイメージ

■詳細は右記もご参照ください

https://www.fancl.jp/news/20250095/news_20250095.html