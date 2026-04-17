【教育改革】高校の英語教育に「塾の指導メソッド」を全面導入。星の杜高等学校にて松田塾長による100名規模の英語指導プロジェクトが始動！

株式会社エブリオン

英語進学塾リオンを運営する株式会社エブリオン（本社：千葉県千葉市、代表取締役：松田貴盛）は、2026年4月14日より、星の杜高等学校（対象：2年生・3年生）において、塾独自の専門的な英語指導を教育課程に組み込む新たな取り組みを開始いたしました。

本プロジェクトでは、リオン塾長・松田貴盛が直接教壇に立ち、総勢100名の生徒に対し、従来の学校教育とは一線を画す「論理的英語指導」をシステムとして提供します。

大学受験や英検合格を導く独自の専門英語メソッドを学校現場が公式に採用。大規模な集団授業を行うこの試みは、今後の公教育と民間教育の連携の在り方を示す新しいモデルケースとなります。

受験テクニックに留まらない「真の英語指導」のインクルージョン

現在、AIの進化により「ただ覚えるだけの英語」の価値が問われています。松田塾長は「偏差値を上げること、いい大学に入ることだけをゴールにする受験教育は、子供たちを本当に幸せにしない」と提唱。 この危機感を共有した星の杜高等学校が、英語進学塾リオンの高度な英語指導を公式に取り入れることで、生徒たちが「なぜそうなるのか」という論理的思考に基づいた真の英語力を習得し、同時に自らの人生を切り拓く「志」を育む環境を構築しました。

約100人の「英語脳」を同時に覚醒させるメソッド

授業では、松田貴盛塾長が長年培ってきた「最短で英語を習得する論理的アプローチ」を導入しています。

論理的な解法： 受験生が一番困難とする「時制を瞬時に見理解する考え方」や「文型（SVOC）を論理的に構造化する」など、感覚で捉えるのではなく短時間で爆発的な理解を促します。

「楽」ではなく「楽しく」： 安易な合格テクニックではなく、本質を理解し説明できるレベルまで引き上げることで、生徒の自己肯定感を向上させます。

集中力を引き出す熱量

約100名という大人数を感じさせない圧倒的なスピード感と熱量で、生徒の集中力を極限まで引き出します。

受講した約100名の生徒から驚きの声が続出

初回授業を受けた生徒たちからは、従来の学習法を覆すメソッドに驚きと喜びの声が寄せられました。

【受講生徒の感想】

「今までの英語の勉強が無駄に思えた。ぐちゃぐちゃだった知識がたった2時間で整理された」

「全くわからなかった時制の理屈を知って、問題が面白いくらい簡単に解けるようになった。霧が晴れた感覚に感動した」

「短時間で理解でき、正解の回数が増えてすごく感動しました。」

「これまでにないほど集中できた。英語を学ぶ視点が変わ理楽しくなった」

「わからなかった問題もすぐに理解できて正解することができました」 など

【今後の展望】

株式会社エブリオンは、本プロジェクトを通じて「学校×塾」の連携をさらに強化し、日本の英語教育に新たなスタンダードを確立することを目指します。英語という武器を手にし、自らの価値を社会に提供できる「志ある人材」を、学校現場と共に育成してまいります。

松田塾長インタビュー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NhM3wCyuYIU ]