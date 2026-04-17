井内悠陽×阿久根温世主演ドラマ「コントラスト」公式本発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、２０２６年６月３０日（火）に「ドラマ『コントラスト』公式ビジュアルブック」を発売いたします。

(C)KADOKAWA (C)フジテレビジョン

配信スタートから、「FOD総合ランキング３日連続１位」を獲得するなど、好評配信中のドラマ「コントラスト」の公式ビジュアルブックが発売される。

２０２６年、ブレイクが期待される、井内悠陽と阿久根温世のW主演ドラマ「コントラスト」は、青春の傷と痛みを包み込む、無垢で儚くも美しいラブストーリー。そのストーリーを、「２人のあの頃と未来」をテーマに撮りおろした、超美麗カットと、ドラマの名シーンから選出した秘蔵カット、さらにドラマオフショット、クールに決めたソロカットなど約３００点にも及ぶ美しいビジュアルを凝縮した1冊となっている。

さらに２人の「１万字インタビュー」や井内、阿久根のことをさらによく知ることができる「Q&A／ソロインタビュー」に加え、ドラマの「名シーン・名セリフ」、「ストーリー・キャラクター解説」なども掲載。

２人が紡いだ美しく儚いラブストーリーの世界にいつでも没頭できる。ドラマファン必携の１冊となっている。

＜書誌データ＞

書名：ドラマ「コントラスト」公式ビジュアルブック

価格：３,３００円（１０％税込み）

発売日：２０２６年６月３０日(火）予定

仕様：A４正寸／１１２P

発売・発行：株式会社KADOKAWA

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◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付き書籍も発売！

◆発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程でさまざまな発売記念イベントの開催が決定！

■発売記念お渡し会開催！

抽選でご招待のトークショー＆お渡し会！

実施日：２０２６年７月頃の予定（※別途お知らせいたします）

→１冊券：抽選ひと口＋通常本お渡し

３冊券：抽選３口＋通常本1冊お渡し＋お二人の印刷メッセージ＆サイン入り、

CDブックレット型カード1枚（ランダム３種から１枚）

■オンラインストア限定特典

Amazon、楽天ブックス、HMV&BOOKSオンライン、アニメイト、カドストほかオンラインストアで「各ストア限定絵柄のポストカード特典」付き商品を展開！

■パネル展実施

本書のための撮りおろしカットなどを公開するTOWER RECORD SIHBUYAで特別パネル展開催！ パネル展実施中にご購入の方から、抽選で二人のサイン入りパネルがもらえるキャンペーンも実施！

■２人のサイン入り書籍が抽選で当たる！

カドストでご購入のお客様の中から、抽選で３００名様に、２人の直筆サイン入り書籍が当たる！

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