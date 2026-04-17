井内悠陽×阿久根温世主演ドラマ「コントラスト」公式本発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、２０２６年６月３０日（火）に「ドラマ『コントラスト』公式ビジュアルブック」を発売いたします。
(C)KADOKAWA (C)フジテレビジョン
配信スタートから、「FOD総合ランキング３日連続１位」を獲得するなど、好評配信中のドラマ「コントラスト」の公式ビジュアルブックが発売される。
２０２６年、ブレイクが期待される、井内悠陽と阿久根温世のW主演ドラマ「コントラスト」は、青春の傷と痛みを包み込む、無垢で儚くも美しいラブストーリー。そのストーリーを、「２人のあの頃と未来」をテーマに撮りおろした、超美麗カットと、ドラマの名シーンから選出した秘蔵カット、さらにドラマオフショット、クールに決めたソロカットなど約３００点にも及ぶ美しいビジュアルを凝縮した1冊となっている。
さらに２人の「１万字インタビュー」や井内、阿久根のことをさらによく知ることができる「Q&A／ソロインタビュー」に加え、ドラマの「名シーン・名セリフ」、「ストーリー・キャラクター解説」なども掲載。
２人が紡いだ美しく儚いラブストーリーの世界にいつでも没頭できる。ドラマファン必携の１冊となっている。
＜書誌データ＞
書名：ドラマ「コントラスト」公式ビジュアルブック
価格：３,３００円（１０％税込み）
発売日：２０２６年６月３０日(火）予定
仕様：A４正寸／１１２P
発売・発行：株式会社KADOKAWA
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◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付き書籍も発売！
◆発売記念イベント開催！
本書の発売を記念し、下記日程でさまざまな発売記念イベントの開催が決定！
■発売記念お渡し会開催！
抽選でご招待のトークショー＆お渡し会！
実施日：２０２６年７月頃の予定（※別途お知らせいたします）
→１冊券：抽選ひと口＋通常本お渡し
３冊券：抽選３口＋通常本1冊お渡し＋お二人の印刷メッセージ＆サイン入り、
CDブックレット型カード1枚（ランダム３種から１枚）
■オンラインストア限定特典
Amazon、楽天ブックス、HMV&BOOKSオンライン、アニメイト、カドストほかオンラインストアで「各ストア限定絵柄のポストカード特典」付き商品を展開！
■パネル展実施
本書のための撮りおろしカットなどを公開するTOWER RECORD SIHBUYAで特別パネル展開催！ パネル展実施中にご購入の方から、抽選で二人のサイン入りパネルがもらえるキャンペーンも実施！
■２人のサイン入り書籍が抽選で当たる！
カドストでご購入のお客様の中から、抽選で３００名様に、２人の直筆サイン入り書籍が当たる！
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