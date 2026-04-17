亀の子束子が伝説の怪獣「ガメラ」と奇跡のコラボ【ガメラ生誕60周年】
1965年の映画公開以来、世界中のファンに愛され続けている大怪獣ガメラ。生誕60周年を記念して、「亀」をシンボルに掲げる老舗、株式会社亀の子束子西尾商店との異色のコラボレーションが実現いたしました。
今回のプロジェクトでは、記念イヤーにふさわしいプレミアムな亀の子束子×ガメラ、3アイテムを展開いたします。
コラボレーション アイテム詳細
1. ガメラ60周年記念 亀の子束子コラボレーションTシャツ（Designed by 榮 良太）
数々の広告賞を受賞し、独自の感性で注目を集める、株式会社SAKAE BLUEの榮良太氏がデザインを担当。
ガメラの上に亀の子束子のシンボルロゴである「亀」が乗り、共に「DIRTY」という文字を攻撃している力強いグラフィックが特徴です。
コンセプト: DIRTY」という言葉に象徴される、汚いもの、つまらないものを共に壊し、世の中をクリーンに、そして楽しくしていくというメッセージが込められています。
メッセージ性の強さと榮氏の洗練されたアートワークが融合し、日常のコーディネートはもちろん、ストリートでも映える特別な1枚に仕上がりました。
2.トータスペット「ガメラ限定カラー」
亀の子束子をベースに手作業で作られる人気のシリーズ「トータスペット」に、ガメラバージョンが登場。
特徴: 天然素材の束子をガメラの皮膚や甲羅を想起させるダークグリーンに染め上げ、重厚感を演出しました。
サイズは大、中、小、ベビー。「守護神」としての力強さを秘めた限定フィギュアです。
３. 亀の子束子 Obi「ガメラ限定カラー」
束子にシリコンバンドを巻いた、機能性あふれる「亀の子束子Obiガメラエディション」
特徴: 限定色の「緑」のシリコンバンドに、ガメラ60周年ロゴと亀の子束子のロゴをWネームで刻印しました。パラコードが付いているため、リュック等に装着可能。
キャンプや登山などのアウトドアに、持ち歩くのにも最適です。
100年以上にわたり日本の「暮らし」を守り続けてきた亀の子束子と、生誕60周年を迎えた守護神ガメラ。
伝統の素材感と遊び心が融合した、今しか手に入らない特別なコレクションを、ぜひご体感ください。
■ 販売概要
発売日： 2026年4月17日
亀の子束子 直営店
亀の子束子 公式オンラインストア
亀の子束子POPUP
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社亀の子束子西尾商店
広報担当 Email: press@kamenoko-tawashi.co.jp