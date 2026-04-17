亀の子束子が伝説の怪獣「ガメラ」と奇跡のコラボ【ガメラ生誕60周年】

株式会社 亀の子束子西尾商店

1965年の映画公開以来、世界中のファンに愛され続けている大怪獣ガメラ。生誕60周年を記念して、「亀」をシンボルに掲げる老舗、株式会社亀の子束子西尾商店との異色のコラボレーションが実現いたしました。

今回のプロジェクトでは、記念イヤーにふさわしいプレミアムな亀の子束子×ガメラ、3アイテムを展開いたします。

コラボレーション アイテム詳細

1. ガメラ60周年記念 亀の子束子コラボレーションTシャツ（Designed by 榮 良太）

数々の広告賞を受賞し、独自の感性で注目を集める、株式会社SAKAE BLUEの榮良太氏がデザインを担当。

ガメラの上に亀の子束子のシンボルロゴである「亀」が乗り、共に「DIRTY」という文字を攻撃している力強いグラフィックが特徴です。

コンセプト: DIRTY」という言葉に象徴される、汚いもの、つまらないものを共に壊し、世の中をクリーンに、そして楽しくしていくというメッセージが込められています。

メッセージ性の強さと榮氏の洗練されたアートワークが融合し、日常のコーディネートはもちろん、ストリートでも映える特別な1枚に仕上がりました。

2.トータスペット「ガメラ限定カラー」

亀の子束子をベースに手作業で作られる人気のシリーズ「トータスペット」に、ガメラバージョンが登場。

特徴: 天然素材の束子をガメラの皮膚や甲羅を想起させるダークグリーンに染め上げ、重厚感を演出しました。

サイズは大、中、小、ベビー。「守護神」としての力強さを秘めた限定フィギュアです。

３. 亀の子束子 Obi「ガメラ限定カラー」

束子にシリコンバンドを巻いた、機能性あふれる「亀の子束子Obiガメラエディション」

特徴: 限定色の「緑」のシリコンバンドに、ガメラ60周年ロゴと亀の子束子のロゴをWネームで刻印しました。パラコードが付いているため、リュック等に装着可能。

キャンプや登山などのアウトドアに、持ち歩くのにも最適です。

100年以上にわたり日本の「暮らし」を守り続けてきた亀の子束子と、生誕60周年を迎えた守護神ガメラ。

伝統の素材感と遊び心が融合した、今しか手に入らない特別なコレクションを、ぜひご体感ください。

■ 販売概要

発売日： 2026年4月17日

亀の子束子 直営店

亀の子束子 公式オンラインストア

亀の子束子POPUP

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社亀の子束子西尾商店

広報担当 Email: press@kamenoko-tawashi.co.jp