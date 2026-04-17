ユーキャン「生成AIパスポート講座」において教材制作を総合監修

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業(*1)を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）は株式会社ユーキャン（本社：東京都新宿区、代表取締役：品川 泰一、以下：ユーキャン）が新規開講した「生成AIパスポート講座」における、教材制作の総合監修を務めました。 通信教育のリーディングカンパニーであるユーキャンが求める高い品質基準に応え、受講者が効率よく生成AIパスポート試験に合格するための学習コンテンツ制作を専門性の面から強力にサポートいたしました。

本プロジェクトの背景と目的

現在、生成AIはビジネスのあらゆる現場で不可欠なツールとなりつつありますが、その一方で、著作権、個人情報の取り扱い、倫理的リスクといったビジネス活用におけるAIの「正しい活用リテラシー」習得が急務となっています。

本プロジェクトでは、数多くの資格講座を手掛け「学びやすさ」を追求してきたユーキャンのノウハウと、生成AIの最前線で開発～技術支援・導入定着までを一気通貫で行っているアンドドットの「実務知見」を融合。 一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）が実施する「生成AIパスポート試験」のシラバスに基づき、正確かつ実効性の高い教材を提供することを目的としています。

アンドドットが果たした役割：専門性の担保

アンドドットは、本プロジェクトにおいて総合監修者として、生成AIに関する専門的知見を提供いたしました。

- カリキュラム立案および専門的見地に基づく原稿制作：生成AIの知識を体系的に習得できるよう、カリキュラムの立案段階から参画。専門家の見地に基づき、講座の核となる原稿の制作および情報提供、技術的助言を行いました。- 多角的な教材制作支援：動画教材用のシナリオ作成やスライド資料の制作協力など、受講者が視覚的・体感的に学べるよう多角的なサポートを完遂いたしました。今後の展開：AI教育のパートナーとして

今後は、生成AIの最前線で開発から技術支援までを一気通貫で行うアンドドットの「高度なAI技術」を軸に、多角的な技術支援を通じて、以下のような課題を持つ企業・団体様の共創パートナーとして貢献してまいります。

- 教育サービス事業者様：新規AI講座の立ち上げ、既存教材の専門的監修・アップデート。- 一般企業の人事・DX担当者様：自社独自のAI利用ガイドライン策定、および社内教育用コンテンツの受託開発。- 出版・メディア関連企業様：専門性の高い生成AI関連書籍や記事の技術監修。

アンドドットは、正しいAI知識の普及を通じて、日本全体のDX推進と生産性向上に寄与してまいります。

(*1)AXプロデュース事業とは

AXプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。単なるAIツールの導入支援に留まらず、企業のビジネスモデルそのものをAI前提で再構築し、持続的な競争優位性を創出する包括的なサービスです。経営課題や現場の業務プロセスを深くヒアリングした上で、最適なAI技術の選定から、実装、そして組織文化への定着・教育までを一貫して伴走支援をします。

【アンドドット株式会社 会社概要】

会社名 ：アンドドット株式会社（代表取締役：茨木 雄太）

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ：https://and-dot.co.jp/(https://www.u-can.co.jp/)

【株式会社ユーキャンについて】

会社名 ：株式会社ユーキャン （代表取締役社長：品川 泰一）

本社 ：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-2-38

URL ：https://www.u-can.co.jp/

【一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）について

団体名 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）理事長：井畑 敏

本社 ：〒105-0004 東京都港区新橋３丁目１１－８－４０３

URL ：guga.or.jp(https://guga.or.jp/)

【本リリースに関するメディアからの問い合わせ】

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

会社名 ：アンドドット株式会社

メール ：pr@and-dot.co.jp

担当者 ：アンドドット広報室

【関連情報】

ユーキャン「生成AIパスポート講座」(https://www.u-can.co.jp/company/news/1228096_3482.html?srsltid=AfmBOoqwYi8plNEAl6iS8dBFO5YKC5OZ6WoDnocbySB_iSC7GmEjoDAl)

一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

GUGA、通信教育を手掛けるユーキャンが企画・開発した講座を「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定(https://guga.or.jp/2025-12-26/1100)