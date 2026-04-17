漫画家・本宮ひろ志氏最新作『ぶんなぐり先生』発売。集英社が刊行する本宮作品の紙版コミックス累計発行部数が1億部を突破！ ＆集英社創業100周年記念企画『本宮ひろ志漫画大全集』、11月より刊行開始。

株式会社集英社

漫画家・本宮ひろ志氏最新作『ぶんなぐり先生』（全1巻／「グランドジャンプ」連載）が、4月17日に発売。これにより、同氏が集英社から刊行している作品の紙版コミックス累計発行部数が、1億部を突破したことを発表いたします。

同氏は、集英社での初連載作『男一匹ガキ大将』を、 1968 年に創刊したばかりの「少年ジャンプ」（現「週刊少年ジャンプ」）に掲載し、初期の「ジャンプ」の躍進に大きく貢献。以降、掲載の場を「月刊少年ジャンプ」や「週刊プレイボーイ」「週刊ヤングジャンプ」などにも広げ、『硬派銀次郎』『俺の空』『サラリーマン金太郎』など数々のヒット作を生み出し、60余年もの長きにわたり第一線で活躍を続けてきました。

こうした功績を背景に、集英社創業100周年記念企画として、2026年11月19日（木）より『本宮ひろ志漫画大全集』シリーズを刊行開始します。本宮氏の60年以上の画業を完全収録する壮大なプロジェクトで、152巻超を刊行予定です。この第1期・第1弾に刊行する『男一匹ガキ大将』については、通常の各巻での販売に加え、予約受注生産商品として＜『男一匹ガキ大将 全8巻』特典付きBOXセット＞の発売を決定。『男一匹ガキ大将』全8巻の定価そのままに、豪華特典4点をセットにした特別商品です。2026年8月2日(日)まで全国の書店にて予約受注中です。併せてご注目ください。

(C)本宮ひろ志／集英社(C)本宮ひろ志／集英社

■『ぶんなぐり先生』（全1巻）

発売日：2026年4月17日（金）発売

定価：836円（10％税込）

判型／ページ数：Ｂ６判／240ページ

■『ぶんなぐり先生』あらすじ

さあ、授業の時間だ！ 現代日本の縮図と化した学び舎に己の拳で風穴をあけろ――!! 講演のために高校を訪れたマンガ家・野口孝一（のぐち・こういち）。その言葉は、会場にいた生徒たちの心を揺さぶる――。中でも強く胸を打たれた生徒は高校を中退し世界中を渡り歩く。そして選んだ道は“教師”だった。赴任先は、全校生徒が不良という荒れた高校。破天荒な新任教師・松山茂（まつやま・しげる）が己の身体ひとつで学校に挑む――！

■『ぶんなぐり先生』連載期間

「グランドジャンプ」20号(2025年9月17日発売)～同誌4号(2026年1月21日発売)

■本宮ひろ志氏プロフィール

1947年6月25日、千葉県生まれ。中学卒業後、パイロットを目指し少年航空自衛隊に入隊。その後、漫画家を志し、1965年に貸本漫画『遠い島影』（本宮博・名義）でデビュー。1968年より「少年ジャンプ」で連載を開始した『男一匹ガキ大将』が爆発的なヒット作に。初期「週刊少年ジャンプ」躍進に大きく貢献。以降、『硬派銀次郎』『俺の空』など、逆境に立ち向かい成長する主人公像や既成概念に捕われない自由な発想で社会派テーマを描き、人気を博す。『サラリーマン金太郎』はビジネスマン層を中心に絶大な支持を集め、ドラマ化・映画化されるなど社会現象を巻き起こした。その他の代表作に『男樹』『天地を喰らう』『猛き黄金の国』『夢幻の如く』など多数。60年以上にわたり第一線で活躍し、その作品は世代を超えて多くの読者に影響を与え続けている。

■集英社100周年記念企画『本宮ひろ志漫画大全集』とは

集英社創業100周年記念企画として、『本宮ひろ志漫画大全集』を2026年11月19日（木）より刊行開始します。連載73作・読切38作（2026年4月時点）、総原稿数はおよそ65,000ページに及び、巻数152巻超（予定）にのぼる本宮氏の60年超の画業を完全収録する壮大なプロジェクトです。A5判の豪華＆極厚仕様で、最新技術のデジタル製版により熱を帯びたペン線を生き生きと復刻し、巻末にはマンガ解説者・南信長氏による作品解説や各界著名人による豪華解題を収録いたします。第1期は、『男一匹ガキ大将』をはじめ、『俺の空』『硬派銀次郎』などを、2026年11月から2027年12月まで計33巻刊行予定。第2期（2028年1月より）では『サラリーマン金太郎』や『さわやか万太郎』など人気作品が続々刊行予定です。

【公式サイト】▶ https://motomiya-zenshu.jp/ 【公式X】▶＠motomiyazenshu

【「集英社創業100周年記念企画『本宮ひろ志漫画大全集』紹介PV】

▶ https://youtu.be/JH6Nlh5wg1U

■<『男一匹ガキ大将 全8巻』特典付きBOXセット本宮ひろ志漫画大全集 001～008>予約受付中

『本宮ひろ志漫画大全集』の第1弾刊行となる『男一匹ガキ大将』については、11月19日（木）の通常の各巻での販売に加え、予約受注生産商品として＜『男一匹ガキ大将 全8巻』特典付きBOXセット本宮ひろ志漫画大全集 001～008＞の発売を決定。定価23,760円(10%税込)と、『男一匹ガキ大将』全8巻の定価そのままに、豪華特典4点をセットにした特別商品です。特典内容は、１.特製BOX２.特装版『天然まんが家』(本宮ひろ志漫画大全集000)３.複製原画プリント４.男の名言しおり4種(万吉、金太郎、一平、銀次郎)です 。『天然まんが家』は本宮ひろ志氏による初の自伝エッセイで、創作の苦悩、父親との確執、初期「週刊少年ジャンプ」秘話など知られざるエピソードが満載の貴重な一冊です。さらに今回の特装版では、本宮氏が新たに書き下ろした1編を収録した特別仕様です。この商品の予約受注を2026年4月17日(木)から2026年8月2日(日)まで全国の書店で受付中です。

(C)本宮ひろ志／集英社