環境保護、サステナブル、SDGsの発信に適したドメイン「.earth」が通常料金の半額以下に　アースデイに合わせ1,200円プロモーションを実施

株式会社インターリンク

ドメイン「.earth」、「.moe」、「.osaka」を運営する株式会社インターリンク（東京都豊島区、代表取締役：横山正）のドメイン事業部「ゴンベエドメイン」は、4月22日のアースデイにあわせ、「.earth」を通常料金3,520円の半額以下となる1,200円で提供する「2026年 Digital .earth Dayプロモーション」を4月17日（金）午前11時より実施いたします。

【2026年 Digital .earth Dayプロモーション概要】 ※料金はすべて税込です。

プロモーション料金：1,200円（1年）

通常料金：3,520円（1年）

プロモーション期間：2026年4月17日（金）午前11時から6月30日（火）午前11時まで

お申し込み・詳細：https://www.gonbei.jp/tld/earth/

※翌年以降の更新料金は通常料金3,520円／年です。

※プレミアムドメインは対象外です。



今年のテーマは 「One Planet. One Domain」。

「.earth」は、環境や社会への思いをオンライン上でわかりやすく表現できるドメインとして活用されています。環境保護、サステナブルな商品やサービス、SDGsに関する取り組み、地域課題の解決、教育・啓発活動などに取り組む企業・団体・個人にとって、活動の方向性をドメイン名から伝えやすい選択肢です。

たとえば「.earth」は、自然再生や生物多様性の回復に取り組むプロジェクト、持続可能な社会の実現を掲げる事業や組織、SDGsを学び行動につなげる教育・啓発サイトなどとも親和性があります。実際に、Mossy Earth（https://www.mossy.earth/） は「野生生態系の回復」「野生生物と生物多様性の支援」「気候変動への対応」を掲げており、SYSTEMIQ（https://www.systemiq.earth/） は「より良い未来に向けたシステム変革」を進める認証B Corpとして活動しています。また、What Can YOU Do?（https://whatcanyoudo.earth/） は国連の17のSDGsを伝え、日常の小さな行動変容を促すことを目的に運営されています。

「.earth」は、2009年に開催したコンテスト『WDC（ワールドドメインカップ）』 （https://www.worlddomaincup.com/japanese/）にて、 世界中から寄せられた約11,000件、ドメイン種別3,944種類の中より、一般投票で選ばれたドメインです。2015年11月に登録受付を開始以来、人地球をより良い場所にするために働きかけている企業や個人ユーザーの強力なコミュニティを構築してきました。



「.earth」のミッションは、地球を支える一員として活動するインターネットユーザーが、オンラインコミュニティを形成するためのプラットフォームになることです。毎日がアースデイのドメイン「.earth」を、この機会に是非ご検討ください。

【ゴンベエドメイン】

「.ai」、「.cn」、「.tw」、「.ee」、「.sg」、「.io」など、世界中のccTLD（国別コードトップレベルドメイン）600種類を含む、全1,080種類以上のドメインがオンラインより簡単に申請できます。

ccTLD http://www.gonbei.jp/reg/domain_price.cgi?p1=area_price

gTLD https://www.gonbei.jp/reg/domain_price.cgi?p1=gtld_price

【会社概要】

株式会社インターリンク https://www.interlink.or.jp/

日本のインターネット黎明期である1995年よりサービスを開始した、今年で31年目を迎えた老舗ISP。 2000年よりドメイン名登録事業を開始、2006年10月、日本で8社目のICANN公認レジストラに認定さ れました。2014年1月、Googleの日本におけるレジストラパートナーとして日本語初の新gTLD「.みん な」の登録受付、同年より新gTLD「.moe」や「.earth」の運営を開始。2015年10月には取扱ドメイ ン数が日本最大となる1,000種類を突破しています。オタク川柳大賞や、社会貢献活動として仮想世界 のセカンドライフで赤い羽根共同募金を毎年実施しており、フェムトグロース・ワン投資事業有限責任 組合、フェムトグロース・スリー投資事業有限責任組合にて、ベンチャー企業の支援も積極的に取り組 んでいます。2020年6月1日、本社オフィスを閉鎖し、ノマドワーク(テレワーク＋WeWork)体制に移 行。2022年5月16日より週休3日制度を試験導入しています。2026年4月1日からは、コーポレートサイト（https://www.interlink.or.jp/）をAI向けに最適化した「AI-Firstホームページ」として公開しています。