【ラキャルプ】本来の自分へと還る学び場「森田敦子の森羅塾」第４回を開催！

株式会社 ラ キャルプ

株式会社ラキャルプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井ミホ）は、森田敦子氏（株式会社サンルイインターナッショナル代表）との共創企画として開催しているクローズド共創プログラム「森田敦子の森羅塾」の第4回を、2026年4月中旬に中目黒の一軒家にて開催いたしました。

「森羅塾」は、“森羅万象”──自然界のすべてはつながり、めぐり、調和して存在するという思想を軸に、植物療法と身体の知恵を学ぶ場として企画され、月次にてテーマに沿った講座と体験が提供されています。

森羅塾とは

森羅塾の看板は森田敦子氏の直筆

「森羅塾」は、"森羅万象"──自然界のすべてがつながり、めぐり、調和して存在している──という

東洋的な世界観を軸に女性が自分の内側の声に向き合い、感覚を取り戻すことを目的としたクローズド

な学びの場です 。年齢や背景の異なる参加者が集い、植物療法や心身の知恵をシェアしながら、"自分が主役"である生き方を深めていきます 。この塾のコンセプトは、長年にわたり人生・健康・感覚の知恵を探求してきた作家である桐島洋子氏が育んできた精神に基づきつつ、そのバトンを森田氏が受け継ぎ「現代の女性に必要な知恵と実践」を分かち合う実践的な場として再構築されています 。

※本塾はクローズド会員制として運営しており、現時点では一般申込受付は行っておりません。

■ 第4回 森羅塾 開催概要

今月のテーマ：春の野草 スギナ（ホーステール）

今回のセミナーの様子。森田敦子氏による女性のための学び場



スギナは、細い葉状の茎を特徴とする植物で、骨や髪、爪といった身体の基盤を支えるシリカ類を豊富に含むとされます。本回では、植物療法的視点から杉菜の特徴や作用を紐解きながら、身体への働きかけについて考える内容となりました。

当日は参加者に実際に採れたての生のスギナを手に取り、ブレンドや観察、匂いのチェックなど五感を通した体験プログラムを実施。植物の個性を感じながら、自身の状態と向き合う時間となりました。

五感で体験するワークショップ

参加者は、スギナのハーブティーやスギナを使ったグラノーラ、飲む、食べる、香る・・・五感を使い植物を感じる時間を過ごします。スギナを中心にした植物の力に触れながら、今回は「スギナのふりかけ」のブレンドというユニークな体験を行いました。その味わいを確かめながら、数種の素材を組み合わせ、自分自身の感覚に従って調合していくプロセスは、まさに“植物と対話する時間”。

素材そのものに触れることで、日常では見過ごしがちな植物の質感やエネルギーを、視覚・嗅覚・味覚・触覚といった五感を通して丁寧に感じ取る機会となりました。

これらの体験を通じ、知識としての理解にとどまらず、“身体で感じる植物療法”という森羅塾ならではの学びが実践され、参加者からは

「植物をもっと身近に感じられるようになった」

「日常の中での選び方や向き合い方が変わりそう」

といった声が寄せられました。

森羅塾が目指す学びのかたち

森羅塾では、単なる知識の習得ではなく、自然と人との関係性を見つめ直し、

“いのちへの感受性”をひらいていくことを大切にしています。

植物は、ただの素材ではなく、それぞれが固有のリズムと役割を持つ存在です。

その存在に敬意を払いながら触れることで、

自分自身の内側の感覚にも静かにアクセスしていく--

それが森羅塾の学びの本質です。

主催者プロフィール

森田 敦子（もりた・あつこ）

植物療法士・株式会社サンルイ・インターナッショナル代表／ルボア フィトテラピースクール主宰。フランス国立パリ13大学で植物薬理学を学び、日本で植物療法（フィトテラピー）の普及に取り組む第一人者。産前産後ケアや介護ケアなど多岐にわたる視点で、女性の一生を通じた健康支援を追求している。トータルライフケアブランド「Waphyto」をはじめ、デリケートゾーンケアブランド「アンティーム オーガニック」などのプ

ロデュース、講演・執筆活動も行う。

Instagram ＠atsuko1705

新井 ミホ（あらい・みほ）

PRオフィス ラキャルプ代表取締役／ビューティーディレクター・植物療法士。

大学卒業後、IT関連企業や化粧品会社の広報を経て独立。2012年にウェルネス美容専門のPR会社「ラキャルプ」を設立し、ウェルネス美容分野のブランド戦略とPRコンサルティングに携わる。薬膳・植物療法・ウェルネスの視点から、ビューティーとライフスタイルを提案し続けている。

Instagram ＠mihoarai0527

今後の予定

「森田敦子の森羅塾」は、2026年度を通して毎月開催予定です 。

植物療法を軸に、季節の薬草、更年期、スローエイジング、セルフケア 、女性のヘルスケアについて、

さまざまなテーマが展開される予定です 。参加者からのフィードバックを受けながら、より深い学びと

体験の場として継続してまいります 。

また、本企画に賛同していただける協賛企業なども随時受け付けております 。

主催 ：株式会社 ラ キャルプ

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA表参道2F

TEL.03-3497-8776

設立 ： 2012年

代表取締役 ：新井ミホ

事業内容：

ウェルネス美容商材の広報、宣伝などマーケティング企画

広告、販促カタログのデザイン制作、営業・プロモーション支援、イベント企画運営

人材教育・商品開発、美容関連コンサルティング全般、

地方創生支援・ウェルネスツーリズム企画運営、

美容関連スクール事業サポート（講師派遣、講演等）等