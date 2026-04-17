株式会社ベスプラ、神奈川県「ME-BYO BRAND」認定証授与

株式会社ベスプラ

脳科学に基づいた健康維持アプリ「脳にいいアプリ」を運営する株式会社ベスプラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山陽介、以下 ベスプラ）は、このたび、神奈川県が認定する「ME-BYO BRAND」に、当社の「脳にいいアプリ×健康ポイントサービス」が認定され、2026年4月8日に神奈川県庁本庁舎3階大会議場で開催された認定証授与式に代表取締役の遠山陽介が出席したことをお知らせします。今回、神奈川県は新たに11件の商品・サービスを「ME-BYO BRAND」に認定しました。

「ME-BYO BRAND」は、未病の見える化や未病の改善につながる優れた商品・サービスを神奈川県が認定する制度です。

ベスプラの「脳にいいアプリ×健康ポイントサービス」は、高齢者の健康維持を目的に、脳トレや健康ポイントの仕組みを取り入れた自治体連携型デジタルヘルスケアサービスとして評価されました。

本サービスは、運動、食事、脳トレに加え、ボランティアや地域イベント参加などの社会参加も健康行動として後押しし、日々の取り組みに応じてポイントを付与する仕組みを備えています。獲得したポイントを地域内の店舗等で活用できるため、健康行動の促進と地域経済の活性化を同時に支援できる点が特長です。また、紙や台帳で運用されがちな健康ポイント事業のデジタル化にも対応し、住民の継続利用を支えるとともに、自治体職員の事務負担軽減や業務効率化にも寄与します。

ベスプラは、査読付き論文、学会発表、自治体での効果検証などを通じて、本サービスおよび関連アプリの有効性・安全性に関する知見を蓄積してきました。提出資料でも、論文情報や自治体実証の内容が整理されており、科学的エビデンスに基づくサービス設計が示されています。

4月8日の授与式では、黒岩祐治神奈川県知事が出席し、認定企業への認定証授与が行われました。遠山陽介代表も認定企業代表として式典に出席し、今回の認定を契機に、神奈川県をはじめとする自治体や地域事業者との連携をさらに強化していく考えです。今後も、未病改善、フレイル予防、社会参加の促進、地域経済の活性化を一体的に支援してまいります。

■株式会社ベスプラ代表取締役 遠山陽介 コメント

「このたび、当社の『脳にいいアプリ×健康ポイントサービス』が神奈川県の『ME-BYO BRAND』に認定され、認定証授与式に出席できましたことを大変光栄に思います。本サービスは、健康づくりを無理なく継続しやすくするだけでなく、地域で使えるポイントを通じて社会参加や地域経済の活性化にもつなげられる点が特長です。今後も自治体や地域の皆さまと連携し、未病改善と健康寿命の延伸に貢献してまいります。」

■「脳にいいアプリ×健康ポイントサービス」について

「脳にいいアプリ×健康ポイントサービス」は、高齢者の健康維持を目的としたデジタルヘルスケアサービスです。歩数計測や食事管理、脳トレ、社会参加の促進を通じて行動変容を後押しし、自治体の健康ポイント・介護予防ポイント施策のデジタル化にも活用できます。

◆会社概要

企業名：株式会社ベスプラ

代表者：代表取締役 遠山 陽介

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目18-10 エクサスペース3C

URL：https://bspr.co.jp

事業内容：健康維持を目的としたデジタルヘルスケア事業

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ベスプラ

E-mail：info@bspr.co.jp