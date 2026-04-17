【一番ていねいな解説で令和8年度の合格をサポート】過去問題集の決定版『1級土木施工管理第二次検定問題解説集2026年版』発売
過去10年分の問題と解説を収録。B5判528ページの大ボリューム
一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）は、2026年4月11日（金）に『1級土木施工管理第二次検定問題解説集2026年版』を発売いたしました。1977年から47年間、施工管理技士の受検講習会を開催し累計約98万人の受講者をサポートしてきた実績をもち、受検者・合格者から高く評価されているロングセラーの過去問題集最新版です。
書籍のご購入はこちら（地域開発研究所） :
https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=1&bid=B0211
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■第二次検定のカギとなる「施工経験記述」を徹底解説
令和6年度の試験から施工経験記述に関して設問の見直しが行われ、これまで1つの管理項目に対する記述を求められたのが、2つの管理項目（安全管理，施工計画）について解答するよう変更されました。本書では、変更内容に対応し、文章の書き方から注意すべきポイント、記述例までを丁寧にサポートしています。
出題された安全管理、施工計画をはじめとした7つの管理項目について、それぞれ記述例を掲載
■10年分の問題をすべてていねいに解説
各問題に対して詳細な解説を掲載しているので、疑問を残すことなく学べます。記述問題に対しては、複数の解答例を用意しています。また、章の終わりには第二次検定に必要な知識をまとめた「基礎知識」のページを設けており、体系的に勉強することができます。
モノクロ紙面なので、マーカーを引いたり書き込んだりと自由度が高い
文章による丁寧な説明と効果的な図表を組み合わせた基礎解説ページ
■商品概要
『1級土木施工管理第二次検定問題解説集 2026年版』
価格：3,850円（本体3,500円＋税10％）
発売日：2026年4月10日（金）
判型：B5判／528ページ
ISBN：978-4-88615-455-2
【概要】
―工事現場に施工管理あり―
現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、
スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。
いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。
そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。
そう、それこそが「地域さん」。
いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。
地域の真ん中に“地域開発研究所”
一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト
URL：https://www.ias.or.jp/
名称： 一般財団法人 地域開発研究所
理事長 ： 青柳一郎
設立 ： 1965年4月8日
所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル
事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務