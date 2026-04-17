【一番ていねいな解説で令和8年度の合格をサポート】過去問題集の決定版『1級土木施工管理第二次検定問題解説集2026年版』発売

一般財団法人地域開発研究所

過去10年分の問題と解説を収録。B5判528ページの大ボリューム

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）は、2026年4月11日（金）に『1級土木施工管理第二次検定問題解説集2026年版』を発売いたしました。1977年から47年間、施工管理技士の受検講習会を開催し累計約98万人の受講者をサポートしてきた実績をもち、受検者・合格者から高く評価されているロングセラーの過去問題集最新版です。

書籍のご購入はこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=1&bid=B0211書籍のご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.asia/d/03tCIHZn■第二次検定のカギとなる「施工経験記述」を徹底解説

令和6年度の試験から施工経験記述に関して設問の見直しが行われ、これまで1つの管理項目に対する記述を求められたのが、2つの管理項目（安全管理，施工計画）について解答するよう変更されました。本書では、変更内容に対応し、文章の書き方から注意すべきポイント、記述例までを丁寧にサポートしています。

出題された安全管理、施工計画をはじめとした7つの管理項目について、それぞれ記述例を掲載■10年分の問題をすべてていねいに解説

各問題に対して詳細な解説を掲載しているので、疑問を残すことなく学べます。記述問題に対しては、複数の解答例を用意しています。また、章の終わりには第二次検定に必要な知識をまとめた「基礎知識」のページを設けており、体系的に勉強することができます。

モノクロ紙面なので、マーカーを引いたり書き込んだりと自由度が高い文章による丁寧な説明と効果的な図表を組み合わせた基礎解説ページ■商品概要

『1級土木施工管理第二次検定問題解説集 2026年版』

価格：3,850円（本体3,500円＋税10％）

発売日：2026年4月10日（金）

判型：B5判／528ページ

ISBN：978-4-88615-455-2

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、

スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務