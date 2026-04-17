【歯科衛生士の未来を創る】学生向けイベント「DH LIFE 2026」協力学校のご紹介「東京医学技術専門学校」

キャリア形成支援イベント

「DH LIFE」とは

株式会社オール・デンタル・ジャパン

「DH LIFE」は、株式会社オール・デンタル・ジャパンが主催する歯科衛生士学生および進学検討者に向けたキャリア支援イベントです。

本イベントは、歯科衛生士を目指す方だけでなく、そのご家族や、さらに現役で歯科衛生士として働いている方、転職・復職を検討されている方など、幅広い層の皆様にご参加いただけます。

進路選択の段階にある方から、キャリアの再構築を考える方まで、それぞれの立場に応じた情報や気づきを得られる場として設計されています。

本イベントでは、以下のような価値提供を行います。

- 歯科衛生士としての多様なキャリアの可視化- 臨床現場のリアルな情報共有- 将来の働き方に対する理解促進- 参加者同士や医療従事者との交流機会の創出

歯科衛生士という職業は、予防歯科の重要性の高まりとともに、歯科医療現場においてますます必要とされています。一方で、学生の多くが「どのようにキャリアを築くべきか」という不安を抱えているのが現状です。

「DH LIFE」は、その不安を解消し、「自分らしいキャリア」を描くための起点となるイベントです。

参加申込はこちらから(https://forms.gle/vqXHtVT5HwtRXyGx6)

【協力学校のご紹介】

東京医学技術専門学校

「歯科衛生士って、実際どんな仕事をするの？」

「自分に向いているか、やってみないと分からない…」

そんな不安を持つ高校生や保護者の方に向けて、東京医学技術専門学校（東京都墨田区）は、実際の仕事を体験できるオープンキャンパスを開催しています。

当日は、歯科医院で実際に使用する器具に触れながら、歯科衛生士の基本技術を体験。さらに、在校生との交流や校舎見学を通じて、「入学後の自分の姿」まで具体的にイメージできる内容となっています。

ただ話を聞くだけではなく、

“自分にできるかどうかをその場で確かめられる”1日となります。

“続けやすい”が強みの学びの環境

東京医学技術専門学校では、生活スタイルに合わせて通い方を選べます。

昼間部・夜間部が選べる- 昼間部：学校生活も楽しみながら学ぶ- 夜間部：仕事やアルバイトと両立しながら学ぶ

「続けられる環境」があるからこそ、資格取得までしっかり到達できるのが特徴です。

朝から夜まで使える校舎

校舎は8:30～21:30まで利用可能。

- 授業前に予習- 授業後に復習- 静かな環境で集中

「家だと勉強できない」という方でも安心です。

すぐ聞ける安心のサポート

勉強中に分からないことがあれば、すぐに先生に質問できます。

疑問をそのままにしない環境が、理解力と自信につながります。

詳細はこちらから(https://www.tokyo-igaku.com/)

“リアルな現場をそのまま体験”

東京医学技術専門学校が開催するオープンキャンパスに参加して、あなたの夢に近づこう！

一番人気の体験実習

実際の歯科器具を使って、

- 歯石を取る技術（スケーリング）- 器具の持ち方や動かし方

を体験できます。

初めてでも、先生や在校生が横でサポートするので安心して楽しく体験できます。

詳細はこちらから(https://www.tokyo-igaku.com/opencampus/)

個別相談で不安をゼロに

来校とオンラインが選べて、一人ひとりに合わせて丁寧に説明してもらえます。

不安をすべて解消してから入学することが可能です。

詳細はこちらから(https://www.tokyo-igaku.com/consultation-meeting/)

歯科衛生士の未来を創る

ADJが開催する「DH LIFE」は、単なるイベントではなく、歯科衛生士の未来を支えるための取り組みです。

学生が早い段階で正しい情報に触れ、自分の可能性を広げることは、結果として歯科医療業界全体の発展にもつながります。

教育機関と連携しながら、これからも歯科衛生士という職業の価値を高め、次世代の人材育成に貢献してまいります。

参加申込はこちらから(https://forms.gle/vqXHtVT5HwtRXyGx6)