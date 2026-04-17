ポケットサイズで“AF・F1.8・148g”を実現 APS-C用大口径レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」for Nikon Z 追加発売
2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）は、SG-image（エスジーイメージ）のAF対応交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」において、現在発売中のソニーE/富士フイルムXマウントに加え、新たにニコンZマウントを2026年4月17日(金)に発売いたします。
メーカー希望小売価格：\27,000(税込)
対応マウント：ニコンZ
【SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited 販売ページ 】
[2ndfocusオンラインストア]
https://2ndfocus.com/products/sg-af-25mm-f18
[Amazon]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWJG848
-シルバー鏡筒がもたらす、クラシックとモダンの融合-
愛機の表情を一変させる、特別な輝きをその手に。
愛機の印象をさりげなく変える、上質な佇まい。
金属ならではのひんやりとした質感と、光を受けて落ち着いた輝きを放つシルバーの鏡筒は、クラシックスタイルのカメラボディはもちろん、現代的なデザインのカメラにも自然に調和し、洗練されたアクセントを添えます。
鏡筒全体をシルバーカラーで仕上げており、ニコンZシリーズのカメラボディ等に合わせやすいデザインです。金属鏡筒の質感を備えながら、約148gという軽量性を維持しており、日常のスナップ撮影に適しています。
製品概要
SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limitedは、シルバー鏡筒を採用したモデルです。35mm判換算約37.5mm相当の扱いやすい画角と開放F1.8の大口径を両立したAPS-C専用広角レンズです。質量わずか約148g、全長33mmの薄型軽量設計ながら、STMステッピングモーターによる静音・高速AFを搭載。街角スナップから動画撮影まで、常にポケットに入れて持ち歩ける“Everywhere Prime”として活躍します。
主な特徴
・約148g・全長約33mmのコンパクトメタルボディ。毎日のスナップに携行しやすい“Everywhere Prime”。
・開放F1.8×9枚羽根の円形絞りにより、柔らかく自然なボケ描写を実現
・STMステッピングモーター採用。静粛かつスムーズなAFで写真・動画のどちらにも最適
・最新の光学設計（5群7枚／うち高屈折率レンズ3枚）により、中心部から高い解像度を実現
・マルチコーティングで逆光下のフレア・ゴーストを抑制
・金属外装＆ダイヤカット加工のフォーカスリングで心地よい操作感
・金属製レンズフード付属。デザイン性と堅牢性を両立
仕様
・対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ
・カラー：シルバー(Silver Limited)
・焦点距離：25mm（35mm判換算:37.5mm）
・フォーカスモード：AF(オートフォーカス)
・絞り羽根：9枚
・レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む）
・絞り範囲：F1.8-F16
・最短撮影距離：0.3m
・フィルター径：52mm
・サイズ：Φ67mm×33mm (マウント部・フード部除く)
・質量：約148ｇ
・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、レンズフードキャップ
・メーカー保証：2年間(自然故障が対象)
【作例】
【作例動画】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-635CBHcJiw ]
【SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited 販売ページ 】
[2ndfocusオンラインストア]
https://2ndfocus.com/products/sg-af-25mm-f18
[Amazon]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWJG848
E＆Iクリエイション株式会社について
E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています
取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど
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