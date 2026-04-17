【明治屋産業】「食のテーマパーク」が50周年！直方がんだ びっくり市、創業半世紀を祝う「半世紀祭」を4月17日(金)より開催！

明治屋産業株式会社

明治屋産業株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：谷尾 一也）が運営する、福岡県直方市の体験型市場「直方がんだ びっくり市」は、1976年の創業から50周年を迎えます。これを記念し、年間を通じたアニバーサリー企画 「GO! 50! びっくり市 50th Anniversary」を始動。その中核イベントとなる「半世紀祭（第一弾）」を、2026年4月17日（金）から19日（日）までの3日間、盛大に開催いたします。

コンセプトは「原点回帰」 ～次の50年へ向けた再始動～

創業以来の「生産者との約束」と「地域住民との絆」という原点に立ち返ります。生産者から託された食材を最高の状態で届ける思いを胸に、昭和・平成・令和の三代にわたるご愛顧へ感謝を込め、懐かしくも新しい市場体験を提案します。笑顔溢れる食卓のため、次の半世紀へ再始動いたします。

「半世紀祭」注目の主要トピックス

1. 全国ネットワークを駆使した「全国うまいもの肉袋」の販売

全国126店舗を展開する明治屋産業の強みを活かし、各地の支店が厳選した「地元銘柄牛」の スペシャルセットを販売します。

第一弾：仙台牛セット（サーロイン、モモ焼肉、限定調味料、加工品計2万円相当）を、50周年にちなみ 50％OFFの1万円（税込）で、4月17日 9：00～先着50名様に限定販売。

2. 驚愕の「大還元セール」

「直方がんだ びっくり市」の活気を象徴する目玉商品を特別価格でご提供します。

名物「とんちゃん」：100g当たり 50円（税込） ※3日間で計500kg限定。

和牛対面コーナー：表示価格より 全品30％OFF。筑穂牛（黒毛和牛）モモ肉全品 1g5円（税込）。

3. 地元福岡のヒーロー「ドゲンジャーズ」が参戦

「ドゲンジャーズと遊ぼう＆ふれあい撮影会」は5/6を含めて、年間3回を予定しております。

福岡を代表する特撮ヒーロー「ドゲンジャーズ」とのスペシャルコラボが決定。 店頭イベントやSNS発信を通じ、お子様から大人まで楽しめる「直方がんだ びっくり市」を演出します。

4. 新名物「びっくりタコス」の投入

人気の「びっくりドッグ」に加え、お肉がほろほろ飲めるほどやわらかな豚肉を使用した「びっくりタコス」が新登場。食の楽しさを追求するチャレンジメニューとして展開します。

5.「びっくり市のある風景」公募キャンペーンをスタート

皆様の思い出を形にする「びっくり市のある風景」公募キャンペーンもスタートします。公募部門は、 写真部門、懐かしの写真部門、絵画部門です。最優秀賞にはお買物券10,000円分を贈呈。公募された写真や絵はモザイクアートとして「直方がんだ びっくり市」に掲示予定です。

詳細は、以下をご確認ください。

開催概要（情報のまとめ）

https://prtimes.jp/a/?f=d170093-27-a1135eab4d3f11c619ebd166bfefd850.pdf

イベント名：直方がんだびっくり市 50周年「半世紀祭」

開催場所：直方がんだびっくり市（福岡県直方市大字感田611）

日程：2026年4月17日(金)～4月19日(日)より第一弾開始（年間を通じて開催）

公式サイト：https://bikkuri.mj-sangyo.co.jp/

明治屋産業について

1962年、食肉小売業としてスタートし、全国の百貨店・エキナカ・高速道路のサービスエリアに、精肉専門店や本格中華点心専門店、本格イタリアンレストランやスーパーマーケットなど食に関わる多彩な事業を展開しています。

【HP】 https://www.mj-sangyo.co.jp/